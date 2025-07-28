Европейские страны с самыми лучшими правилами для владельцев криптовалюты

С конца 2024 года в ЕС действует первый в мире комплексный регламент для криптовалют (MiCA). Вместе с тем у каждой европейской страны есть свои особенности регулирования виртуальных активов, в первую очередь налоговые. Например, в Германии криптовалюты не облагаются налогом, если владелец держал активы более одного года. Во Франции налог на прибыль от криптовалют составляет 30%, включая социальные взносы. Это дает криптоактивистам возможность для маневра. «Минфин» проанализировал особенности регулирования в странах Европы с лояльными правилами к владельцам крипты.

Общие нормы для всех

В основном государства ЕС уже адаптировали внутреннее законодательство к общим положениям MiCA, хотя переходный период будет длится до середины 2026 года.

MiCA используют, как базу для внутреннего законодательства, не только страны ЕС, но и те, кто стремится к ним присоединиться. В Украине также уже готовится новый закон о виртуальных активах, ориентирующийся на положения европейских правил регулирования крипторынка.

В первую очередь MiCA упорядочивает деятельность поставщиков услуг на крипторынке. Для тех из них, кто будет работать в ЕС, усилены стандарты работы, направленные на защиту интересов криптоинвесторов.

В том числе это касается и эмитентов стейблкоинов. В частности, изменены правила для формирования резервов в фиатных валютах, обеспечивающих стабильность стейблкоинов. Также эмитенты должны постоянно отчитываться о запасах средств и проходить внешний аудит.

Что касается непосредственно пользователей, то для них предусмотрено ужесточение требований к раскрытию информации в рамках борьбы с отмыванием денег (AML) и проверки клиентов (KYC). То есть биржи и другие поставщики услуг будут устанавливать более строгие меры для идентификации клиентов и отслеживания их транзакций.

Финансовый надзор

Кроме MiCA, Европа вводит и другие правила с целью не допустить противоправную деятельность и уклонение от уплаты налогов.

Так, Организация экономического сотрудничества и развития разработала Структуру отчетности о криптоактивах (CARF), которая требует от поставщиков услуг с криптоактивами отчитываться о данных транзакциях. К 2026 году 48 стран, включая большинство стран ЕС и Великобританию, обеспечат соблюдение CARF для отслеживания трансграничных криптотранзакций. Эта инициатива уменьшит возможности сокрытия доходов на офшорных счетах и установит требования к отчетности для криптобирж и брокеров, подобные действующим в традиционных финансах.

Для внедрения CARF Евросоюз принял Директиву DAC8, согласно которой правила отчетности о транзакциях клиентов распространяются как на централизованные, так и на децентрализованные платформы. Как объясняют эксперты, DAC8 и CARF сделают соблюдение налогового законодательства в сфере криптовалют не подлежащим обсуждению, а контролирующие органы будут иметь доступ к данным о транзакциях в режиме реального времени, что увеличит количество проверок и штрафов за незадекларированные активы.

«После внедрения регламента MiCA и других регулятивных норм в Европейском Союзе, большинство существенных отличий между странами-членами ЕС по регулированию крипторынка исчезает, однако некоторые отличия будут оставаться. В первую очередь это касается системы налогообложения, которая становится ключевым различием между условиями в странах для криптоинвесторов», — отмечают в компании 1654.exchange, непосредственно работающей на стыке криптовалют и фиата.

В то же время, как отмечает глава юридического отдела компании 1654.exchange, инвесторы не должны воспринимать МіСА, как угрозу, из-за зарегулированности ЕС, наоборот, этот закон один из самых прогрессивных и системных в мире.

Португалия

Долгое время страна на Атлантическом побережье считалась криптовалютной гаванью мирового уровня. В 2016 году государство решило, что из заработков на криптовалюте не уплачиваются никакие налоги. Исключение устанавливалось только для людей, профессионально занимавшихся криптовалютной торговлей.

Эта инициатива была одним из элементов привлечения в страну капитала наряду с «золотыми визами» в обмен на инвестиции и специальный налоговый режим для «цифровых кочевников». Однако перегретый рынок недвижимости и недовольство других стран ЕС заставили Португалию отказаться от этих программ — «золотые визы» отменены вместе со льготами для новых «цифровых кочевников». Также были введены и налоги для криптовалютных доходов.

Теперь здесь взимается достаточно существенный налог в 28% на доходы, полученные с продажи криптовалюты, если та принадлежала человеку менее 12 месяцев. Однако если продержать крипту год или больше, то после ее продажи никаких налогов платить не нужно. Таким образом страна стимулирует длительное хранение активов и не поощряет криптотрейдинг.

Также в настоящее время Португалия освобождает от налогообложения NFT-торговлю. Правда, только в том случае, если для человека это не предпринимательская деятельность. Иначе, придется платить налог как из традиционного дохода. Не облагается налогом в государстве и продажа крипты за другую криптовалюту.

«Несмотря на то, что Португалия ввела некоторые налоги, она остается главной криптовалютной гаванью в Европе. Кроме этого, здесь активно криптосообщество, а в стране проходят самые заметные криптовалютные конференции мира», — рассказывает глава юридического отдела компании 1654.exchange.

Германия

Германия — не только крупнейшая экономика ЕС, но и криптовалютный лидер Европы. Согласно исследованию Bankinghub, на государство приходится до 28% всего криптовалютного рынка ЕС, который оценивается в 990 млрд евро.

Подобно Португалии, ФРГ также не облагает налогом доходы, полученные с продажи криптовалюты, находившейся в собственности человека более года. Если она пролежала на счете меньше этого срока, соответствующий заработок попадает под обычные ставки налога на прибыль. Учитывается как продажа за фиатную валюту, так и за другую крипту, или расчет «монетами» за товары.

Ставка этого налога зависит от размера дохода. При этом речь идет не о доходе исключительно от продажи крипты, а все доходы вместе, включая и этот. Если за год человек заработал до 11,6 тыс. евро (т.е. чуть меньше 1 тыс. евро в месяц), то налог с нее не взимается и декларацию можно не подавать. При доходе до 66,7 тыс. евро ставка может колебаться от 14% до 42%, до 277 тыс. — 42%, а более 277 тыс. — 45%. Прибыль от майнинга облагается налогом по этому же принципу.

Есть еще одно исключение для тех, кто получает незначительные заработки. Если человек перед продажей держал крипту менее 12 месяцев, но общий заработок от торговли ею не дотягивает до 600 евро в год — платить налог не нужно.

Мальта

Это небольшое государство в Средиземном море часто называют «островом блокчейна». Дело в том, что она одной из первых в мире поддержала криптовалютную индустрию и разработала законодательство, позволившее развиваться не только частным инвестициям в «монеты», но и компаниям отрасли.

Сейчас законодательство Мальты остается одним из самых лояльных к инвесторам в криптовалюты. Во-первых, здесь также налог на прирост капитала не применяется, если крипта хранилась на счете длительное время.

В свою очередь, те, кто продал крипту, продержав ее недолго, тоже могут не платить налоги с этой операции, если речь идет о небольшой сумме, или они торгуют «монетами» изредка. Налогооблагается доход с крипты, если человек занимается частой торговлей, фактически проводя трейдерскую деятельность, или если продает ее на значительные суммы. В таком случае уплатить придется от 15 до 35% налога на доходы физических лиц. Точный размер ставки будет зависеть от других факторов, в частности, общего дохода.

Швейцария

Альпийская страна не взимает с криптовалютных доходов налог на прирост капитала в случае, если речь идет о частном инвесторе, а не профессиональном заработке на крипте. Для того, чтобы считаться именно частным инвестором, нужно соответствовать ряду параметров:

Владеть криптоактивом не менее 6 месяцев;

Торговый оборот должно быть меньше минимум в 5 раз от стоимости актива в начале года;

Чистый прирост капитала менее 50% от общего дохода в течение финансового года;

Отсутствие долгового финансирования.

Если человек не соответствует этим параметрам, то его могут признать самозанятым трейдером и налог на прирост капитала придется платить.

Кроме этого, в Швейцарии существует налог на богатство, уплачиваемый за владение недвижимостью, акциями, средствами. Сюда же относится и криптовалюта. В зависимости от кантона, налог составляет ориентировочно 0,3−0,5% от стоимости активов.

За определенную часть активов этот налог можно не платить. Обычно это около 100 тыс. франков ($126 тыс.), но точная сумма зависит от кантона. Соответственно, если общая стоимость активов ниже этой суммы, налог на богатство не платится вообще.

Надоело быть гаванями

В Европе несколько стран, которые еще недавно считались криптовалютными гаванями, но в последние годы резко повысили налоги на виртуальные активы. В частности, Словения установила 25% на рост капитала для крипты, хотя ранее взимала 10%. Это объясняется выравниванием ставок для различных типов активов.

Также Словакия ненадолго вводила льготную ставку для криптовалют, которые были в собственности человека более года, но в конце концов отменила ее. Теперь, в зависимости от дохода, ставка налога составляет 19−25%, плюс 15% отдельного налога на медицинское страхование.

Читайте также: AI вместо аналитика: может ChatGPT помочь в трейдинге криптой

Это связано с тем, что все большее число стран не воспринимают криптоактивы, как «экзотику», а потому и особое отношение к ним не применяется. Соответственно, для криптоэнтузиастов увеличивается ценность юрисдикций, сохраняющих льготные условия для работы и владения криптоактивами.