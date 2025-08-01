Новая валютная война сверхдержав: как США и Китай делят криптомир

Противостояние между Вашингтоном и Пекином — это уже не просто торговые войны или геополитические маневры. Большая игра за мировое лидерство переместилась на новую, цифровую территорию — в мир блокчейна.

Главным оружием в этой борьбе становятся стейблкоины — криптовалюты, привязанные к стабильным активам. Недавние законодательные шаги США и неожиданная реакция Китая свидетельствуют о том, что именно здесь, на пересечении технологий и большой политики, будет определяться будущее глобальных финансов и судьба американского доллара. Этот вопрос исследовал «Минфин».

Американское наступление: закон GENIUS Act меняет правила игры

Первым криптовалютный рынок урегулировал Евросоюз. С конца 2024 года в ЕС действует первый в мире комплексный регламент для криптовалют (MiCA). Теперь это сделали и Штаты. Но у американского закона свои особенности: США установили четкие правила дорожного движения на этом рынке, причем такие, что все основные магистрали ведут к их экономике, приняв исторический закон GENIUS Act. Президент Дональд Трамп подписал его 18 июля 2025 года после согласования документа обеими палатами Конгресса.

Этот закон впервые в истории США создает федеральную правовую базу для стейблкоинов. Его главная идея простая: любой эмитент стейблкоина, который хочет легализовать его на американском рынке, должен на 100% обеспечить такой актив долларами США или краткосрочными государственными облигациями США.

GENIUS Act воспринимается экспертами, как переломный момент.

«Это не просто регулирование, а стратегическое решение США сделать доллар центральной валютой цифровой эпохи» — указывает партнер юридической фирмы HSF Kramer, подчеркивая, что США создали системные, единые правила для эмиссии, резервирования и обращения стейблкоинов.

«GENIUS Act открывает двери финансовым институтам для массового внедрения стейблкоинов, по факту превращая их в новый цифровой костяк платежной системы США» — заключает Forbes, цитируя CEO Prospero.ai Джорджа Кайласа, который назвал этот закон «поворотным моментом для всей криптоиндустрии».

Как GENIUS Act работает на доллар

Легализуя и стандартизируя долларовые стейблкоины (такие как USDC или PYUSD), США делают доллар де-факто главной валютой для новой цифровой экономики. Любая операция на блокчейне, от покупки NFT до международного перевода, становится более простой и безопасной, если она осуществляется в привязке к доллару.

Поскольку эмитенты стейблкоинов обязаны держать свои резервы в американских гособлигациях, рост рынка стейблкоинов (который уже превышает $150 млрд) автоматически создает новый, огромный спрос на долг США. Это укрепляет финансовую систему страны.

Регулируя эмитентов, США распространяют свой финансовый надзор на глобальную криптоиндустрию, позволяя отслеживать транзакции и бороться с отмыванием денег по своим правилам.

По сути, Вашингтон не стал бороться с экспансией криптовалют, а решил ее «возглавить», превратив в инструмент для укрепления собственного глобального влияния. Именно США теперь управляют правилами игры на глобальном рынке токенизированных долларов.

«Обязательное хранение резервов в краткосрочных гособлигациях США поднимает спрос на американский долг и укрепляет доллар даже за пределами страны», — отмечают аналитики рынка.

«Вместо запуска официального цифрового доллара, администрация Трампа отдала предпочтение стейблкоинам, эмитированным частными компаниями. Поскольку они будут привязаны к доллару, это будет формировать дополнительный спрос как на саму валюту, так и на казначейские облигации. Таким образом, через этот закон Трамп укрепляет мировое доминирование доллара», — пояснил «Минфину» финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

Закон GENIUS Act в США и аналогичный европейский регламент MiCA (Markets in Crypto-Assets) формируют глобальный консенсус относительно того, какими должны быть «правильные» стейблкоины. Модель, где каждый цифровой токен на 100% обеспечен реальными, надежными активами (деньгами или гособлигациями), повышает доверие и легитимность всей отрасли.

Однако это создает и новую, беспрецедентную связь. Стабильность многомиллиардного рынка стейблкоинов теперь напрямую зависит от стабильности рынка государственного долга США и монетарной политики Федеральной резервной системы. Любой кризис на рынке американских облигаций или резкое изменение процентных ставок может мгновенно ударить по всей криптоиндустрии.

Мир получает надежный цифровой доллар, но вместе с ним «в комплекте» идут все риски, связанные с экономикой США. Это и есть цена, которую придется заплатить за регуляторную четкость и удобство.

Китайская экспансия в виртуальный мир

Действия США по продвижению доллара через стейблкоины заставили Пекин не только изменить свою позицию по отношению к виртуальным активам, но активизироваться в их освоении.

В 2021 году центральный банк Китая предупреждал, что глобальные стейблкоины могут представлять риски и вызовы для «международной валютной системы, системы платежей и клиринга, монетарной политики, а также управления трансграничными движениями капитала».

Теперь же китайские чиновники и эксперты начали открыто говорить о необходимости разработки собственных стейблкоинов, обеспеченных юанем, и вот почему.

Во-первых, стейблкоины, такие как USDT от Tether и USDC от Circle, уже вовсю хозяйничают в вотчине Поднебесной: они глубоко интегрированы в финансовые механизмы по всему миру, особенно в Азии, и делают такие процессы, как финансирование цепочек поставок, более эффективными, чем когда-либо.

И это уже становится серьезным препятствием для Китая в продвижении юаня, как международного средства расчетов, особенно в части трансграничного сотрудничества.

Во-вторых, как пишет издание CoinDesk, ссылаясь на мнения лидеров рынка, изменение курса вызвано не любовью к криптовалютам, а страхом проиграть в новой финансовой войне. Пекин осознал, что американский GENIUS Act —это прямой вызов его амбициям. Если долларовые стейблкоины станут глобальным стандартом для цифровых платежей, это навсегда закрепит доминирование США и сведет на нет усилия Китая по продвижению собственной денежной единицы.

«Пекин теперь видит необходимость конкурировать в области блокчейн-технологий, особенно через регулируемые офшорные стейблкоины в юанях (CNH), которые могут способствовать тому, чтобы валюта страны — ренминби (RMB), или в обиходе — юань, стала более практичным выбором для офшорных расчетов», — отмечает CoinDesk.

1 августа в Гонконге официально вступает в силу «Закон о стейблкоинах». Он регулирует выпуск стейблкоинов, привязанных к гонконгскому доллару, а также их продажу и маркетинг. Почему это важно? — Несмотря на запрет криптовалют в материковом Китае, Гонконг сохраняет особый статус. Это позволяет тестировать финансовые инновации, не нарушая жестких китайских правил.

Интернет-гиганты материкового Китая, такие как Ant Group, уже активно участвуют в тестировании в песочнице, подтверждая признание отраслью регуляторного подхода Гонконга. 17 июня основатель второго по величине китайского интернет-ритейлера JD.com Лю Цяндун заявил, что его компания также намерена подать заявки на лицензии на стейблкоины во всех основных валютных странах мира и использовать лицензии на стейблкоины для осуществления глобального корпоративного обмена валюты.

Аналогичным образом в игру активно включаются крупные американские финансовые компании и банки, которые и будут воплощать новую цифровую финансовую политику Вашингтона. Четкие правила игры, установленные законом GENIUS Act, стали зеленым светом для них. Корпоративные гиганты больше не видят в стейблкоинах непонятную игрушку для спекулянтов, а рассматривают их, как полноценный платежный инструмент. Вот несколько примеров:

Western Union официально заявила о планах интегрировать стейблкоины в свою систему международных денежных переводов, чтобы сделать их более быстрыми и дешевыми.

Mastercard и Visa, которые уже давно экспериментируют с криптовалютами, ускорили разработку решений для расчетов в стейблкоинах непосредственно в своих сетях.

PayPal активно продвигает свой собственный стейблкоин PYUSD, у которого теперь есть все шансы стать одним из ведущих инструментов для онлайн-торговли.

Эта вовлеченность гигантов переводит геополитическую борьбу в практическую плоскость. Миллионы людей по всему миру вскоре смогут пользоваться долларовыми стейблкоинами через привычные им сервисы, даже не задумываясь о блокчейне.

«Мы рассматриваем стейблкоины не как угрозу, а как шанс. GENIUS Act предоставил четкие правила игры — это мотивирует Western Union интегрировать стейблкоины в наш цифровой кошелек. Компания тестирует новые модели клиринга, которые существенно снижают комиссии и ускоряют переводы», — комментирует CEO Western Union Девин Макгранахан.

Стоит сказать, что Китай не намерен останавливаться лишь на тестировании стейблкоинов в своей «песочнице». Недавно стало известно, что правительство КНР поручило Комиссии по управлению государственными активами (SASAC) возглавить разработку цифрового стейблкоина, привязанного к юаню. За техническую реализацию отвечают две государственные компании:

Guotai Haitong Securities — крупный финансовый холдинг, специализирующийся на инвестициях;

Shanghai Data Group — ключевой игрок в сфере обработки и защиты данных.

Их задача — создать пилотную версию стейблкоина, который в перспективе может быть интегрирован в систему трансграничных платежей. Таким образом чиновники хотят снизить зависимость внешнеторговых операций от долларовых стейблкоинов, вроде USDT, которые сейчас доминируют на мировом рынке.

«В будущем стейблкоины, скорее всего, станут одним из главных предметов финансовой конкуренции между Китаем и США. В краткосрочной перспективе стейблкоины в юанях будут использоваться для трансграничных платежей», — заверил аналитик шанхайской компании Xiangcai Securities Цю Хуа.

Конечно, пока говорить о серьезной конкуренции доллару со стороны юаня не приходится.

«Китай будет конкурировать с США, опираясь на своих потребителей и собственные платежные системы. Пекин может попытаться навязать миру свой стейблкоин, однако он не станет оптимальным платежным средством из-за ключевого недостатка — юань не является свободно конвертируемой валютой.

Он полностью подконтролен центробанку, который в любой момент может манипулировать курсом. Все понимают, что за такими активами стоит государство, а значит, они будут отслеживаться и могут быть заблокированы в любой момент", — добавил Андрей Шевчишин.

Тем не менее, агрессивная внешнеэкономическая политика Трампа заставляет инвесторов и ключевых партнеров Штатов более активно искать альтернативы доллару. А это уже в обозримой перспективе может привести к возникновению нескольких валют-региональных лидеров для обеспечения расчетов внутри содружеств или экономических объединений государств. И тут у Китая есть все шансы закрепить свой юань в таком статусе.

Мы являемся свидетелями того, как технологическая инновация становится центральным элементом геополитического соперничества. Битва за доминирование в XXI веке будет вестись не только за ресурсы и территории, но и за контроль над цифровыми рельсами, по которым будут двигаться деньги. И тот, кто выиграет эту битву стейблкоинов, получит ключи от будущей глобальной финансовой системы.