Скамерские колл-центры из Украины обманули 33 тыс. людей со всего мира на $275 млн

Две международные сети колл-центров под видом инвестиций в криптовалюту на протяжении 2021−2025 годов выманили у 33 тысяч человек по всему миру более $275 млн. Работали кибермошенники, в том числе и из Украины, где арендовали помещение у семьи народного депутата Антона Яценко. Эти данные разоблачили журналисты международной организации OCCRP и более 30 других медиа, сообщает Радио Свобода.

Расследование основывается на утечке данных объемом 1,9 терабайта. Эти материалы шведское телевидение получило от обличителя, объяснившего свою мотивацию тем, что хочет «положить конец безнаказанности мошенников», но сам пожелал остаться анонимным.

В прошлом году Интерпол задержал более 5 тыс. подозреваемых в финансовых преступлениях и конфисковал более $400 млн, вероятно, полученных от мошенничества. Это произошло в рамках международной спецоперации по борьбе с киберпреступностью, в которой приняли участие правоохранители из 40 стран.

Где были «офисы» мошенников

Журналисты консорциума совместно исследовали эти две сети колл-центров.

Одна из них, AK Group, с тремя офисами в Тбилиси, с 2022 года получила более $35 млн от около 6 тыс. людей.

Вторая — это группа аффилированных компаний и офисов в Украине, Болгарии и на Кипре, которые, похоже, работают под руководством управленческой команды в Израиле. В Украине был по крайней мере один офис, работавший в Киеве, по меньшей мере до начала 2022 года.

Один из колл-центров в Киеве работал до начала полномасштабного вторжения в Украину. После этого часть работников переместили в Северную Македонию, где для них обустроили временный офис, который впоследствии переехал в Болгарию. Продолжают ли притворные криптоброкеры, хотя бы частично, работать из Киева до сих пор — доподлинно неизвестно.

С 2021-го по 2024 год эти криптоброкеры могли обмануть 26 тысяч человек на $240 млн. Всего от деятельности сети псевдопродавцов криптовалют, которая, в частности, работала и из Украины, пострадали люди из более чем 30 стран — преимущественно Канады, Испании, Австралии, Великобритании и Южной Африки.

Криптобизнес на подставных лиц

До большой войны в свои схемы вторая сеть привлекала и рядовых украинцев — им платили деньги за то, чтобы те регистрировали на себя компании. Руководили же ими на самом деле кибермошенники, скорее всего, находившиеся за границей, а фактические владельцы часто не знали, чем занимаются зарегистрированные на них фирмы.

Одним из таких, вероятно, подставных лиц является 23-летняя киевлянка. Она является владелицей и директором «Эстелла Юкрейн» — компании, которая упоминается в утечке из израильско-европейской мошеннической сети. Радио Свобода по просьбе девушки не называет ее имени, ведь, как она сама утверждает, она не была сознательной участницей схемы.

О том, что оформленная на нее компания связана с кибермошенничеством, девушка узнала от журналистов. В 2021 году еще 19-летняя студентка работала в ресторане, когда коллега предложила ей подработку: зарегистрировать на себя компанию и изредка ставить подпись на документах. Она согласилась, не расспрашивая деталей. За это получала две тысячи гривен ежемесячно.

По словам киевлянки, после начала большой войны в 2022 году она перестала получать средства. Во время последней переписки с посредником в январе 2023 года тот сказал, что компания, записанная на нее, «больше не работает».

Израильско-европейская киберсеть использовала и других украинцев, как подставных владельцев для своих компаний. Например, жительницу Днепропетровской области Дарью Резник. Девушка умерла от инфаркта в 2023 году, поэтому ее историю журналистам Радио Свобода рассказала мать Дарьи — Ольга.

В 2021 году 28-летняя девушка уехала в Киев на лечение. Пока находилась в столице, завела новых знакомых. Впрочем, говорит женщина, эти люди обокрали ее дочь, потом вернули паспорт, но ее мобильный телефон остался у них. Кем были эти знакомые дочери — она не знает.

В том же году на имя Дарьи Резник в Киеве зарегистрировали компанию «ЭМ Девелоп» — фирму, которая также фигурирует в утечке. Мать женщины в разговоре с Радио Свобода сказала, что ей неизвестно, что дочь занималась бизнесом.

Где эти колл-центры сейчас

«ЭМ Девелоп» продолжил работать даже после смерти Дарьи.

Согласно счетам, которые журналисты нашли в утечке данных, в 2024 году «ЭМ Девелоп», работавшая тогда под брендом Opulent Allies, оплачивала услуги маркетинговых компаний, являющихся партнерами израильско-европейской сети.

Осталась и «Эстелла Юкрейн».

Согласно утечке, в 2024 году компания «Эстелла Юкрейн» заключала соглашения с так называемыми «брендами», связанными с израильско-европейской сетью кибермошенников, а также оплачивала маркетинговые услуги.

Кроме этого, в 2022 году «Эстелла Юкрейн» арендовала помещение у Людмилы Кравчук, жены народного депутата Антона Яценко, согласно его электронной декларации. Яценко — депутат последних четырех созывов парламента, последний избранный в 2019 году как беспартийный.

Как установили в 2018 году журналисты Bihus.Info, Яценко был связан с компаниями-посредниками, которые взимали комиссию за загрузку файлов с выводами оценщиков недвижимости в базу данных Фонда госимущества. Так, за год эти четыре площадки могли заработать 183 млн грн. В 2019 году Антимонопольный комитет Украины выявил признаки заговора и оштрафовал эти компании, а впоследствии парламент ликвидировал так называемые «площадки Яценко». Народный депутат свою связь с этими фирмами-посредниками отрицал.

Жена Яценко, адвокат Людмила Кравчук, как сообщали ранее «Наши деньги», владеет рядом элитной недвижимости в центре Киева. Несмотря на то, что адрес офиса, который у Кравчук арендовала компания «Эстелла Юкрейн», в декларации Яценко не указан, вероятно, речь идет именно о бизнес-центре на улице Сечевых Стрельцов в Киеве — он упоминается в чеках за пользование услугами такси работников сети за 2021 год и в начале 2022 года, доступ к которым журналисты получили в рамках утечки.

Дозвонились журналисты и самой Людмиле Кравчук. Она отметила, что не помнит все детали соглашения с компанией «Эстелла Юкрейн», но точно вспоминает пункт о конфиденциальности, а потому, говорит, все данные готова предоставить только по запросу государственных органов, если таковой получит.

Когда журналисты «Следствие.Инфо», партнеры Радио Свобода и OCCRP в этом расследовании, посетили этот бизнес-центр на улице Сечевых Стрельцов в Киеве, его охранник сообщил, что компании «Эстелла Юкрейн» там нет. Журналисты OCCRP и Радио Свобода также направили письмо с просьбой о комментарии на электронную почту компании и звонили по указанному в реестре юрлицам номеру — впрочем, без ответа.

Но, несмотря на это, Эстелла Юкрейн, похоже, продолжала работать и в 2024 году. Журналисты обнаружили в веб-архиве старые объявления компании о поиске работников. В прошлом году «Эстелла Юкрейн» предлагала 1000−1500 долларов и «легкую работу с путешествиями в страны ЕС и ежедневные выплаты» за подписание документов от имени испанской фирмы Besonicke SL, также фигурирующей в утечке, как связанной с кибермошенничеством.

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Законодательная инициатива отсутствует

OCCRP и партнеры обратились к украинским правоохранителям с вопросами о том, расследуют ли они деятельность зарегистрированных в Киеве «Эстеллы Юкрейн» и «ЭМ Девелоп», которые, по данным утечки, принадлежат к израильско-европейской сети криптомошенников. На момент публикации этого расследования ответа от Национальной полиции журналисты не получили.

Хабом для киберпреступности, связанной с криптовалютами, Киев становится не в первый раз.

В 2020 году OCCRP совместно с медиапартнерами опубликовали расследование о Milton Group. Эта международная криптосеть работала из офиса в центре Киева и в течение всего 2019 года получила более $67 млн так называемых «инвестиций» в биткоины от обманутых клиентов.

Осенью 2020-го шведская полиция арестовала серверы Milton Group, а в следующем году компания сменила название, владельца и место регистрации. Часть работников, по сообщениям российских медиа, в прошлом году были задержаны в Москве.

В Украине полиция в 2018 году возбудила уголовное дело в отношении Milton Group и провела обыски в офисе компании. Однако летом 2020-го дело было закрыто: суд отказал в продлении сроков расследования.

В 2023 году Верховная Рада создала временную следственную комиссию по расследованию возможного мошенничества колл-центров и финансовых пирамид в Украине. Полгода спустя комиссия представила отчет, в котором сообщила о работе «нескольких организованных групп», которые, вероятно, обманывают людей. В документе, в частности, сообщается, что в то время украинские правоохранители расследовали 179 дел о возможных мошеннических действиях колл-центров. Впоследствии комиссия предложила также обновить Уголовный кодекс, добавив туда статьи об «электронно-коммуникационном мошенничестве» — то есть когда с помощью онлайн-общения мошенники получают доступ к персональным и банковским данным потерпевших, чтобы похитить их средства.

Эти предложения не были приняты в парламенте.

На данный момент парламентская следственная комиссия уже не работает — ее создавали на один год — а некоторые ее члены-народные депутаты покинули территорию Украины. Глава комиссии Александр Куницкий уже почти шесть месяцев не возвращается в Украину из своей «недельной» командировки. Другой член комиссии — народный депутат Артем Дмитрук — также находится за границей и уже более полугода объявлен в международный розыск.