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30 мая 2025, 10:30 Читати українською

Что такое криптовалюта и как на ней заработать в 2025 году

Финансовая ситуация в Украине сейчас непростая. Еще в прошлом году инфляция в стране составила 12%. В этом году она может вырасти еще сильнее. Банки предлагают 10−15% по депозитам, но это не спасает. Безработица, процент которой подскочил в ноябре прошлого года до 18%, держит в напряжении. Граждане ищут, куда вложить деньги, чтобы они работали. И все чаще их взгляд останавливается на цифровых деньгах и возможности заработать на криптовалюте.

Фінансова ситуація в Україні зараз непроста.

Криптовалюта — это не загадка для избранных. Это деньги, которые живут в блокчейне, где все прозрачно и надежно. Они дают свободу. Хотите перевести средства за границу? Без банковских комиссий. Хотите сохранить капитал? Без оглядки на курс гривны. Chainalysis сообщает, что объем торгов в Украине около $410 млн в день. Рост — 30% за два года. 1,9 миллиона человек держат кошельки. Доходность биткоина за 2024 год превысила 141% в гривнах, оставив золото с его 50% позади. Такова новая реальность.

Государство видит этот поворот. Министерство цифровой трансформации тестирует цифровую гривну в пилотных проектах. Законы тоже движутся: закон 2023 года дополняют налогами и правилами для бирж. Купить криптовалюту станет проще и безопаснее.

Криптовалюта в Украине стала новой возможностью заработка для всех. Она не отменяет банки, но дает выбор. В 2025 году это шаг, который меняет правила. И миллионы украинцев его делают.

Что такое криптовалюта простыми словами

Что такое криптовалюта и как ей пользоваться? Криптовалюта — электронные деньги, которые хранятся не на привычных счетах, а в интернете в системе под названием блокчейн. В этой системе записываются все переводы, но без указания реальных имен — только специальные цифровые адреса. Система анонимна, защищена и работает без посредников.

Криптовалюту можно переводить за границу или копить на мечту, где-то даже можно расплатиться за кофе. Но главное, на ней можно зарабатывать деньги. Заработок возможен через торговлю на биржах, таких как Binance, или инвестиции в перспективные монеты. Помимо известных монет, вроде биткоина, постоянно появляются новые проекты с потенциалом большей прибыли.

Криптовалюта: с чего начать и какие проекты стоит рассмотреть в 2025 году

На рынок криптовалюты можно зайти даже с небольшим бюджетом, что не может не радовать. Сейчас на старте десятки новых проектов — многие еще в предпродаже, но за ними стоят крепкие команды и смелые идеи. Давайте взглянем на несколько из них, которые уже успели привлечь внимание инвесторов в этом году.

Solaxy — заработок на DeFi с молниеносной скоростью Solana

Solaxy ($SOLX) — это платформа, где новички в Украине могут зарабатывать на криповалюте без лишних хлопот. Она усиливает блокчейн Solana, позволяя торговать токенами быстрее и дешевле, чем на других сетях. Главный плюс — соединение Solana с Ethereum и другими блокчейнами, как мост между городами. Это дает доступ к тысячам монет и снижает затраты на сделки, чего не предлагают обычные платформы.

Новички могут зарабатывать, блокируя токены в стейкинге еще до выхода $SOLX на биржи, получая до 5−15% годовых. DeFi-рынок растет на 30% в год (DeFi Pulse), а проекты вроде Optimism прибавили 100% в 2024 (CoinGecko). В криптосообществах хвалят Solaxy за скорость (100,000 транзакций в секунду) и ждут рост токена на 50−100%. Это хорошая возможность для начинающих.

Сейчас $SOLX на пресейле по стоимости $0,001738. Стоимость скоро вырастет, поскольку пресейл подходит к концу. Собрано $41.5 млн. Аудит Coinsult подтверждает надежность проекта.

Купить Solaxy

MIND of Pepe — AI-подсказки для криптозаработка новичков

MIND of Pepe ($MIND) — это проект, который делает заработок на криптовалюте простым для новичков в Украине. Его AI-бот изучает соцсети, вроде X и Telegram, и предсказывает, какие монеты вырастут, как опытный гид. Уникальность — точный анализ мем-коинов и создание эксклюзивных токенов для держателей $MIND, чего нет у других AI-платформ. Это как иметь инсайдера на рынке.

Токен $MIND открывает доступ к боту и стейкингу с наградами еще до бирж. Новички ценят MIND of Pepe за понятные советы и мемы, а аналитики ждут рост на 50−150%.

Сейчас $MIND на предпродаже по стоимости $0,0037515. Пресейл почти закончился, так что стоимость скоро увеличится. В проект привлечено почти $11 млн. Аудиты Coinsult и SolidProof внушают доверие.

Купить MIND of Pepe

SUBBD — зарабатывайте на контенте с AI и Web3

Очень интересный проект, который выделяется на рынке новых криптовалют. SUBBD ($SUBB) — это платформа, где можно зарабатывать на криптовалюте, создавая или поддерживая контент. SUBBD использует AI для помощи в создании контента: авто-ответы, видеоредактирование, планирование. Это как личный продюсер или smm-менеджер, который экономит время креаторам. Web3-токен $SUBB дает прямые платежи с комиссией лишь 20%, а не 70%, как у некоторых конкурентов.

Креаторы зарабатывают на подписках ($100-$5000/мес), эксклюзивных видео ($50-$200) и стейкинге $SUBB с 20% годовых. Фанаты получают доступ к топ-креаторам, вроде Jessie Sims (929 тыс. подписчиков), и могут зарабатывать, держа $SUBB. На платформе X хвалят SUBBD за скорость и предсказывают рост токена на 50−100%.

Сейчас стоимость $SUBB на пресейле по $0.055525, но скоро подскочит, поскольку пресейл заканчивается. Платформа поддерживает 2000 креаторов и 250 млн фанатов. Хороший путь для новичков влиться в криптозаработок.

Купить SUBBD

Как купить криптовалюту в 2025 году

Криптовалюта — это не только инвестиции. В 2025 году в Украине ей можно расплатиться во многих кафе и магазинах, отправить деньги за границу или быстро обменять на гривны через криптокарту. Большое количество международных переводов в стране уже проходят через блокчейн. Как же купить криптовалюту в Украине в 2025 году?

Криптобиржи

Binance и украинская WhiteBIT — лидеры рынка. Последняя обработала $2,7 трлн транзакций в 2024 году и работает с гривневыми картами. Это надежный способ для новичков.

P2P-платформы

Binance P2P и LocalBitcoins позволяют покупать напрямую у других людей — с оплатой на карту или даже наличными. Часто — без комиссий.

Криптоматы

Криптоматы — это банкоматы для криптовалюты, где новички покупают Bitcoin или эфир за наличку (иногда принимают и карты). Около 150 устройств в Киеве, Одессе, Львове меняют гривны на BTC и ETH за 2−5 минут. Комиссия — 8−10%.

Мобильные приложения

У многих криптокошельков есть удобные приложения — через них можно покупать криптовалюту прямо с телефона.

Анонимные покупки

Для тех, кто ценит конфиденциальность — есть платформы без верификации.

Как заработать на криптовалюте: способы для всех

Что такое криптовалюта и как на ней заработать? Криптовалюта предлагает множество путей для заработка, от простых до сложных. Вот несколько способов, которые работают в 2025 году.

Долгосрочные инвестиции

Инвестиции на долгий срок остаются самым простым способом заработка. Выбираете проект с сильной идеей, покупаете токены и ждете роста. Например, MIND of Pepe с его AI-технологиями или Solaxy с DeFi-потенциалом в будущем могут принести значительную прибыль. В 2024 году те, кто держал тот же биткоин или эфир получили прибыль 38% и 25% соответственно, что уж говорить о валютах, стоимость которых пока доступна, но может взлететь после выхода на рынок. Перед инвестицией важно изучить проект: четкая идея, прозрачная документация и активная команда снижают риски. Платформы с искусственным интеллектом, такие как MIND of Pepe, анализируют рынок с высокой точностью. Новички могут использовать такие решения, чтобы делать более точные инвестиционные шаги и минимизировать риски.

Стейкинг

Способ получать пассивный доход за то, что вы замораживаете свои токены на платформе. Не требует постоянно следить за рынком. Похоже на банковский вклад: положили деньги — и они приносят проценты. Например, на платформе Solaxy можно стейкать токен SOLX и получать до 15% годовых. Такие «родные» токены обычно выгоднее размещать именно на их платформе: условия лучше, проценты выше.

Трейдинг

Трейдинг — это способ зарабатывать, используя возможности рынка. Трейдеры покупают криптовалюту при падении курса и продают при росте, как при выгодном обмене валюты. В 2024 году трейдеры достигали доходности 50−100% (CoinGecko), но без подготовки новичкам здесь будет сложно. Приходится следить за новостями, изучать графики. Торговые сигналы — подсказки от алгоритмов, таких как TradingView, с точностью до 70% — помогают выбрать момент для сделок.

Арбитраж

Арбитраж — это заработок на разнице курсов между биржами, как поиск лучшей сделки. Покупают токены дешевле, например, на Binance, и продают дороже на WhiteBIT, где разница достигает 2%-5%. В отличие от трейдинга, анализ рынка минимален, а боты, вроде ArbitrageScanner, помогают находить сделки. В условиях активного рынка арбитраж становится доступным способом для старта.

Участие в пресейлах

Пресейлы позволяют приобрести новые токены до их выхода на биржи, как ранний доступ к выгодному активу. В 2024 году PEPE вырос с $0,000001 до $0,000017, принеся 17-кратный доход (CoinGecko). MIND of Pepe, который мы упоминали выше, это улучшенный аналог PEPE: он сохраняет мемную основу, но дополнен AI-анализом рынка и сильным сообществом, что значительно повышает его шансы превзойти успех предшественника. Учтите, выбор проверенных проектов с аудитом повышает шансы на прибыль в растущем крипторынке.

Yield farming («фарминг дохода»)

Фарминг дохода — это способ получать прибыль за счет того, что вы временно передаете свои криптовалютные активы различным платформам. Например, таким, как Aave или Uniswap. Активы вносятся в сервисы, где совершаются кредиты или обмены, принося проценты или новые токены. Доходность варьируется от 5 до 50% в год, по информации DeFi Pulse. Можно настроить фарминг на пассивный доход. Но некоторые пользователи перемещают средства между платформами, чтобы увеличить прибыль — все зависит от стратегии. Проверенные платформы и небольшие вложения снижают риски сбоев и потерь.

Майнинг ликвидности

Это часть фарминга, когда вы кладете несколько токенов (например, ETH и USDT) в специальные пулы на децентрализованных биржах, чтобы помочь людям обмениваться криптовалютой. Если проще, это базовая версия yield farming: вы вкладываете токены в один пул, а взамен получаете специальные токены. Их потом можно использовать дальше — например, чтобы получать дополнительные комиссии или бонусы.

Инвестирование в токенизацию активов

Инвестирование в токенизацию активов — это покупка маленьких долей в дорогой недвижимости, искусстве или авторских правах через специальные платформы. Так можно заработать на аренде или если цена этих активов вырастет.

Участие в DApps и Web3-проектах

Web3-проекты открывают новичкам мир заработка. В децентрализованных приложениях на блокчейне платят токенами за создание постов, голосование или идеи для развития. В 2025 году такие проекты бурно растут, привлекая миллионы. О них узнают через Telegram-каналы, форумы или сообщества. Это не просто технологии — это шанс для каждого внести лепту и получить награду. Достаточно зарегистрироваться в проекте и начать участвовать.

Партнерские программы

Некоторые биржи хорошо платят за новых пользователей. Делитесь своей ссылкой, люди регистрируются — и с каждой их сделки вам капает процент от комиссии. В среднем это 20%, но если на счету больше 500 BNB, можно получать до 50%. У топовых участников выходит до $7 000 в месяц — особенно если есть активная аудитория в соцсетях.

Создание контента

Разговоры о криптовалюте тоже могут принести доход. Блогеры ведут YouTube и Telegram, делятся прогнозами, зарабатывая $500-$5000 в месяц (по данным Patreon). Каналы с обзорами монет выстреливают, если обладать харизмой и знаниями. Кроме того, криптоплатформы нового поколения, вроде SUBBD, позволяют зарабатывать цифровую валюту напрямую от аудитории.

Криптовалюта и образование — как знания приносят доход

В 2025 году разбираться в криптовалютах — значит иметь не просто полезный навык, а полноценный инструмент заработка. Знания в этой области все чаще становятся источником стабильного дохода. Появляется все больше запросов на специалистов, и образование играет в этом ключевую роль.

Интерес к обучению в сфере криптовалюты только набирает обороты. В 2025 году больше 10 000 человек из Украины записались на онлайн-курсы по блокчейну — об этом сообщают в Coursera. Те, кто делает такие курсы, например про трейдинг, стейкинг или DeFi, зарабатывают до $2000 в месяц. Неплохой способ монетизировать знания.

Эксперты крипторынка консультируют инвесторов и стартапы. В 2024 году средняя ставка за один час консультации составляла от $20 до $100. По информации Upwork, топовые эксперты получали до 5000 долларов в месяц.

Образование в криптоотрасли — это не только способ понять рынок, но и шанс зарабатывать. Бесплатные курсы на платформах вроде Binance Academy и идеи от сообществ, таких как MIND of Pepe, помогают новичкам быстрее адаптироваться и начать зарабатывать на криптовалюте.

Заключение

Итак, мы узнали, что такое криптовалюта и как она работает. Криптовалюта в 2025 году стала для украинцев реальной возможностью заработка и способом адаптироваться к нестабильной экономике. DeFi-платформы обещают проценты, Web3-проекты платят за идеи, а работа с блокчейном приносит токены. В 2024 году через крипторынок Украины прошло 150 миллиардов долларов, и в этом году цифра может удвоиться.

Как начать? Выбирайте надежные платформы, изучайте рынок и пробуйте с небольших сумм. Это не просто покупка токенов, а шаг к новым финансовым горизонтам. Криптовалюта — не замена гривне или банкам, а их дополнение. Она дает выбор тем, кто ценит гибкость и свободу.

FAQ

Как криптовалюта облегчает переводы за границу в 2025 году?

Блокчейн — как шустрый почтальон: деньги за границу приходят за секунды, а комиссии в разы меньше банковских. В 2025 году примерно 5% переводов в Украине идут через криптовалюту, говорят эксперты.

Нужны ли технические знания для заработка на криптовалютах?

Не обязательно. Стейкинг (например, Solaxy с 15% годовых) или пресейлы требуют минимум знаний. Многие проекты предлагают простые способы входа — например, использовать AI-ботов для подсказок (как у MIND of Pepe).

Как безопасно хранить криптовалюту, чтобы не потерять деньги?

Для хранения криптовалют нужен надежный кошелек. Аппаратные кошельки — как сейф, защищают от хакеров. Мобильные удобны, но тут нужна будет двухфакторная авторизация и фразы восстановления. Не держите все свои финансы на биржах — взломы случаются (CoinGecko: $1 млрд убытков в 2024). Записывайте seed-фразу на бумаге, а не в телефоне.

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