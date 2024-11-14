Эффект Трампа: как «Минфин» сменил свой портфель акций в день выборов

Победа Дональда Трампа на президентских выборах 2024 добавила оптимизма финансовым рынкам США. S&P 500 за неделю прибавил более 5%, RUSSEL 2000 — 9%, DOW JONES — 4,7%. Но влияние на агрессивный портфель акций «Минфина» не было столь однозначным. Рассказываем как эффект Трампа повлиял на наши инвестиционные решения.

Почему доллар взлетел, а золото просело на новостях с избирательных участков

После победы Дональда Трампа на президентских выборах 2024 года, американский доллар значительно укрепился. Это было обусловлено несколькими ключевыми факторами:

Ожидание экономической политики нового хозяина Белого дома. Инвесторы прогнозируют, что новая администрация внедрит протекционистские меры, такие как повышение пошлин на импорт и понижение налогов. Эти действия могут стимулировать внутреннее производство и повысить инфляционное давление, что в свою очередь может привести к сохранению или даже повышению процентных ставок ФРС. А это всегда играло на укрепление доллара.

Рост доходности казначейских облигаций. На фоне ожиданий экономической политики Трампа доходность казначейских облигаций США выросла. Более высокие доходности делают американские активы более привлекательными для инвесторов, что повышает спрос на доллар.

Сильные экономические показатели США. Положительные экономические данные, в частности рост занятости и потребительских расходов, подкрепляют доверие инвесторов к американской экономике, что также способствует укреплению доллара.

Комбинация ожиданий по поводу экономической политики новой администрации, роста доходности государственных облигаций и сильных экономических показателей привела к значительному укреплению американского доллара после победы Трампа на выборах.

Кроме того, будущий президент пообещал быстро завершить все военные конфликты. В результате цены на «безопасную гавань» в виде золота начали снижаться.

Что «Минфин» сделал с «золотыми» акциями

Минфин продавал активы, связанные с этим драгоценным металлом, поскольку видит дальнейшую перспективу укрепления доллара.

В нашем портфеле золото было представлено через покупку двух золотодобывающих компаний:

Barrick Gold Corporation (GOLD) — 4 акции

Sandstorm Gold Ltd. (SAND) — 15 акций

Обе продали в день выборов. Хотя мы немного опоздали, поскольку инвесторы начали обыгрывать победу Трампа еще с конца октября, в связи с чем наши реализуемые прибыли оказались хуже.

Тикер GOLD мы продали по цене $18,95, заработали $4,25 на акции (+28,9%)

Тикер SAND продан по цене $6,28 с прибылью $0,73 на акции (+13,2%)

Прибыль в фиате составила $27,95.

Как следствие, наш портфель остался без «золотых» акций. Пока инвестировать в этот драгоценный металл мы не намерены, однако планируем вернуться к нему, как только индекс доллара США превысит отметку в 108. Мы предполагаем, что ожидания инвесторов относительно политики Трампа ошибочны: ФРС продолжит снижать ставку и, как следствие, доллар снова начнет девальвировать по отношению к основным валютам.

Индекс доллара США (недельный график)

Источник: TVC

Какие это будут инструменты, будем определяться после проверки прогнозов по DXY.

Также, после реализации этого прогноза, будем наращивать позицию в облигациях. Сейчас агрессивный портфель акций Минфина содержит одну акцию UBT (ProShares Ultra 20+ Year Treasury). Эта позиция должна быть увеличена в 5−8 раз.

Цена на нефть: возможны все варианты

Политика Дональда Трампа может существенно повлиять на стоимость нефти, но однозначно ответить на вопрос, что будет происходить со стоимостью этого энергоресурса с таким количеством неизвестных, невозможно.

С одной стороны, Трамп известен своей поддержкой традиционных энергоресурсов. Его администрация может способствовать развитию добычи и снижению ограничений для нефтегазовой отрасли. Это увеличит внутреннюю добычу, а значит и предложение на рынке, что будет способствовать удешевлению черного золота.

Однако ослабление регуляций ископаемого топлива и менее активная поддержка возобновляемой энергетики негативно повлияет на инвестиции в «зеленый» сектор. Торможение развития возобновляемых источников будет означать более долгую зависимость от нефти как основного источника энергии, поддерживающего спрос и цену на это сырье в долгосрочной перспективе.

Также политические решения в отношении других стран-производителей нефти, таких как россия или Иран, могут повлиять на доступ этих стран к глобальным рынкам. Если администрация нового президента решит ужесточить санкции либо ограничить импорт нефти из определенных государств, то это уменьшит мировое предложение и, соответственно, будет способствовать росту цен на нефть.

Много вопросов — мало ответов. А в нашем портфеле сразу три компании из нефтегазового сектора (APA, OXY, BTE) и их результаты неутешительны.

Результат инвестирования в акции нефтяных компаний

Источник: «Минфин»

Технически еще остается шанс на рост стоимости черного золота до отметки в $100 баррель, и мы на него рассчитываем. Но если падение цены продолжится, мы не готовы терпеть рост убытков и продавать в минус. Триггером для фиксации ущерба является ценовая отметка в $64 за баррель WTI.

Стоимость нефти марки WTI (месячный график)

Источник: Blackbull

Минус проблема

В нашем портфеле присутствует актив MBLY, компания, разрабатывающая и внедряющая передовые системы помощи водителю (ADAS), а также технологии и решения для автономного вождения по всему миру.

Ее результаты были неутешительными, но мы делали ставку на то, что со временем рост рынка автономных транспортных средств повысит интерес к этой компании и это сработало. В ноябре стоимость акций MBLY выросла более чем на 21% и продолжает уверенно двигаться вверх. 31 октября компания обнародовала финансовые результаты за третий квартал и сообщила об увеличении дохода до $486 млн или на 11% по сравнению с предыдущим кварталом.

Хотя это на 8% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году, положительная квартальная динамика повысила доверие инвесторов. Также в сентябре Mobileye объявила о прекращении внутренней разработки лидара следующего поколения, что может свидетельствовать об оптимизации ресурсов и фокусе на ключевых направлениях развития.

Фиксируем прибыль по «зеленым» акциям, но не по всем

Президентство Дональда Трампа может негативно отразиться на секторе «зеленой» энергетики. Во время предыдущего срока в кресле президента США Трамп инициировал уменьшение финансирования инициатив в сфере возобновляемой энергетики и сокращение программ стимулирования чистых технологий. Сокращение субсидий и налоговых льгот для возобновляемых источников, таких как солнечная и ветровая энергетика, может привести к снижению инвестиций в этот сектор, что усложнит его рост.

Более благоприятные условия для ископаемого топлива снизят конкурентоспособность «зеленой» энергетики, имеющей более высокие экологические стандарты.

В 2020 г., при администрации Дональда Трампа, Вашингтон выходил из системы Парижского соглашения, призванного ограничить глобальное потепление. Год спустя по инициативе действующего президента Джо Байдена Соединенные Штаты вернулись к нему. Но Трамп неоднократно заявлял, что в случае вступления в должность снова откажется от участия в Парижском соглашении

Учитывая эти обстоятельства, мы продали акции Fluence Energy, Inc. (FLNC) по цене $22,09 в день президентских выборов и зафиксировали прибыль по бумаге 22%. Вместе с тем, акции Vistra Corp. (VST) решили оставить.

Это может показаться нелогичным, поскольку прибыль по акциям VST на момент написания статьи составляла 69% и «правильнее» было бы зафиксировать именно ее. Но дело в том, что бизнес Vistra более диверсифицирован и влияние политики Трампа для него может иметь положительный эффект.

Компания эксплуатирует высокоэффективные газовые электростанции, обеспечивающие значительную часть производственных мощностей. После приобретения Energy Harbor в марте 2024 года, Vistra стала владельцем четырех атомных электростанций общей мощностью более 6 400 МВт, генерирующих достаточно безуглеродную базовую электроэнергию для обеспечения 3,2 миллиона домохозяйств в США.

Компания активно развивает солнечные проекты (в том числе несколько солнечных установок в Техасе и Иллинойсе), владеет и эксплуатирует крупнейшую в мире аккумуляторную систему хранения энергии на объекте Moss Landing в Калифорнии общей мощностью 750 МВт/3000 МВт/ч.

Нарастили вложения в криптоактивы

Значительная часть нашего портфеля сейчас сосредоточена на блокчейне. Эту долю мы увеличили в день выборов, купив две акции Global X Blockchain ETF (BKCH) по цене $50,22 за акцию.

BKCH — это биржевой фонд (ETF), который предоставляет инвесторам возможность получить доступ к компаниям, занимающимся технологией блокчейн. Фонд стремится воспроизводить результаты индекса Solactive Blockchain Index, инвестируя в компании, которые могут извлечь выгоду от внедрения и развития блокчейн-технологий.

Это ставка не просто на технологию блокчейна, а на то, что обещал будущий президент:

Создать национальный стратегический резерв биткоинов.

Создать Консультативный совет по криптовалюте, который должен способствовать развитию и регулированию криптосектора.

Поддержать крипто-майнинг на государственном уровне для экономического роста.

Уволить Гэри Генслера и сменить руководство SEC на поклонников криптовалют.

Кроме этого, с Трампом в Конгресс и Сенат прошли 219 кандидатов, поддерживающих криптовалюты.

Все эти факторы вместе с эффектом халвинга должны привести к длительному ралли на рынке цифровых активов.

Что касается фиксации прибыли по криптовалютным активам, то мы ориентируемся на две временные отметки:

Март-апрель 2025 года

Октябрь 2025 г.

Весной могут произойти продажи цифровых активов на факте реализации обещаний Трампа. Эти обещания закладываются в цену уже сейчас.

Что касается осеннего «сбора урожая», то мы предполагаем, что осенью закончится текущий цикл роста рынка криптовалют.

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Состояние портфеля

Реализованный доход нашего портфеля составил 26,91%, нереализованная прибыль составляет 15,27%.

Следовательно, если бы в данный момент мы хотели зафиксировать прибыль и выйти из фондового рынка, то наши результаты превысили бы 40% годовых.

Состояние агрессивного портфеля акций «Минфина»

Источник: «Минфин»

Также в процессе ребалансировки портфеля были проданы акции компании Vodafone Group Public Limited Company (VOD). Цель продажи — высвободить ликвидность для инвестирования в более агрессивные инструменты.

Эта бумага не отвечала требованиям нашего портфеля по волатильности, хотя по ней также была зафиксирована незначительная доходность.

Сейчас на счету свободных $228, которые в дальнейшем будут инвестированы.