Открываем криптокарту: на какие вопросы придется ответить и какие документы добавить

По состоянию на 2023 год у около 20% украинцев есть в собственности виртуальные активы. Люди получают доход в криптовалюте, инвестируют, занимаются трейдингом. И рано или поздно сталкиваются с проблемой перевода цифровых денег в фиат. Как это сделать безопасно, быстро и по выгодному курсу, разбираем в материале.

Конвертация криптовалюты в фиат

У владельцев цифровых активов есть несколько путей конвертации криптовалюты в фиат:

P2P-переводы. Необходимо зайти на платформу P2P-переводов, найти контрагента, провести сделку. То есть такая конвертация требует относительно значительных затрат времени и достаточно опасная, поскольку гарантии получения средств отсутствуют. Из преимуществ — можно контролировать курс конвертации.

Централизованные или децентрализованные криптобиржи. Для того, чтобы провести конвертацию криптовалюты в наличные деньги через криптобиржу, необходимо сначала перечислить активы на биржу, если они хранились на криптокошельке, затем на бирже продать цифровые активы за фиат, и на конечном этапе вывести деньги. Такие операции будут стоить криптоэнтузиасту недешево и будут занимать много времени. Например, на Binance за вывод гривны на карточный счет придется уплатить 12,5% комиссии (C2C-перевод). Если вы используете посторонние платежные системы, такие как GEO pay, размер комиссии составит 16,5%+7 грн.

Битоматы (биткоин-банкоматы) позволяют снять наличные или перевести фиат на указанный счет. С их помощью можно быстро конвертировать криптовалюту в официальные денежные знаки, но комиссия составит 8−15%. Даже при отсутствии комиссии стоит обратить внимание на курс, который, скорее всего, будет занижен. Также не менее важен тот фактор, что эти устройства не слишком распространены. В Украине их насчитывается всего 12 штук, согласно информации, представленной на coin atm radar. Согласитесь, ехать в другой город или даже в другую область для того, чтобы конвертировать крипту, — не слишком привлекательная перспектива.

Криптокарты. Позволяют конвертировать криптовалюту в фиат мгновенно непосредственно при оплате товаров и услуг: являются наиболее удобным механизмом использования цифровых активов на сегодняшний день, взимают низкие комиссии, работают, как обычная кредитная карта.

Учитывая удобство, скорость и простоту использования, из 4 возможных вариантов конвертации криптовалюты в официальные денежные знаки, криптокарты выигрывают по всем критериям, поэтому рассмотрим их подробно.

Как открыть криптовалютную карту

В целом, ассортимент криптокарт достаточно широкий, поэтому охватить их все вряд ли получится, мы остановимся на двух, которые доступны украинцам и будут удобны в использовании, — Trustee карта и Weld card от Юнекс Банка.

Для того, чтобы открыть криптокарту Trustee Plus, устанавливаем на смартфон одноименное приложение. Это можно сделать как на смартфонах с IOS, так и на Android.

После установки запускаем приложение и нажимаем «Регистрация». Выбираем страну, в которой было выдано удостоверения личности, на которую будем открывать криптокарту (в нашем случае — Украина).

Переходим к этапу верификации — нажимаем «Пройти самостоятельно».

Вводим адрес электронной почты.

Дальше придется ответить на несколько уточняющих вопросов.

Выбираем то, что отвечает нашим потребностям, и двигаемся дальше, отвечая на вопрос об источнике происхождения средств.

На следующем этапе необходимо выбрать документ, с помощью которого вы хотите пройти верификацию. На выбор 4 варианта:

ID-карта;

Загранпаспорт;

Вид на жительство;

Паспорт старого образца.

Дальше придется указанный документ сфотографировать. Как только снимок загружен, делаем селфи (придется немного покрутить головой).

После распознавания документа такие поля, как имя, фамилия, дата рождения будут заполнены автоматически.

Далее нужно указать адрес проживания.

Нажимаем «Далее» и ожидаем завершения верификации. В основном, это занимает несколько минут.

Как только верификация пройдена, переходим в кошелек и нажимаем «Карта».

На открывшейся странице нажимаем «Получить»

Далее выбираем, какую криптовалюту использовать, как средство платежа. В Trustee Plus доступны три цифровых актива, с помощью которых можно производить оплаты, или же снимать наличные в банкоматах:

После того, как выбор сделан, необходимо оплатить выпуск карты (10 евро).

После получения карты вы можете добавить ее в Google Pay или Apple Pay, и снимать наличные в банкоматах, где стоит NFC-считыватель. Конвертация криптовалюты будет происходить автоматически. Согласно заявке эмитента карты, комиссия составит всего 0,5%.

Для того, чтобы открыть Weld-криптокарту от Юнекс банка, вам необходимо предпринять следующие шаги:

Устанавливаем приложение Weld Money на смартфон.

Регистрируемся в приложении с помощью телефона и email. Вводим коды подтверждения, которые поступят в SMS и email. Устанавливаем пароль доступа к приложению Weld Money.

Нажимаем «Получить карту Weld Money».

Предоставляем доступ к личным данным через «Дію». Проходим видео верификацию (опять придется крутить головой перед камерой).

Выбираем резидентство.

Подтверждаем финансовый номер с помощью кода, отправленного в SMS. Проходим опрос по трудоустройству, источникам дохода, размеру дохода.

Отмечаем, что мы не политически значимые лица, не имеем связей с россией.

Подписываем документы.

Weld-криптовалютная карта открыта. Теперь осталось присоединить к ней свой кошелек на бирже, или Weld Wallet (криптовалютный кошелек).

У других эмитентов криптовалютных карт процесс открытия карты с доступом к цифровым активам имеет подобные алгоритмы.

В целом, процесс открытия криптовалютной карты несложный и займет не больше 10 минут. Но в будущем наличие такого финансового ключа позволит беспрепятственно использовать цифровые активы.