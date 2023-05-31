От чипсов до квартиры: что в Украине можно купить за крипту

С прошлого года в Украине начался бум криптовалютных платежей. Все больше известных магазинов, сайтов и ресторанов разрешают своим клиентам рассчитываться криптой. Вместе с компанией BetaTransfer kassa — онлайн-сервисом для приема платежей практически во всем мире — «Минфин» расскажет, почему происходят эти изменения, и что сейчас можно купить за крипту.

Мир переходит на биткоин

Уже 13 лет прошло с тех пор, как была сделана первая в мире покупка товара за криптовалюту. Тогда американец Ласло Гейниц отдал 10 000 биткоинов за 2 пиццы. Сейчас эти монеты оцениваются в $270 млн, что делает заказ самым дорогим обедом в истории.

Сегодня, по данным портала Coinmap, платежи в крипте принимают более 32 000 компаний. Среди них есть компании с мировым именем: Microsoft, кафе Starbucks, крупнейшая в США сеть хозяйственных магазинов Home Depot, кинотеатры AMC, американский бренд супермаркетов здорового питания Whole Foods, мобильный оператор AT&T, элитный бренд одежды Gucci и т. д.

Экспериментировали с оплатой криптой и гиганты фастфуда Burger King и KFC. Правда, их инициативы были либо временными, либо ограничивались некоторыми странами.

Некоторые лидеры ритейла, как, например, Walmart или Amazon, все еще не позволяют покупать товары за крипту. В то же время, скорее всего, это будет меняться. Согласно опросу Deloitte, около 75% розничных торговых компаний планируют начать принимать криптовалюты в течение ближайших 2 лет. Также 83% торговцев убеждены, что интерес потребителей к криптовалютам в ближайшее время будет расти.

«Криптовалюта полностью заменит фиатные валюты. Я думаю, что мы дойдем до того, что пойдем покупать кофе с фиатом, а бариста будет смотреть на нас как на сумасшедших», — убежден американский миллиардер Тим Дрейпер.

Что происходит в Украине

Криптовалютные платежи в Украине развивались неравномерно. Первый всплеск интереса к ним произошел в конце 2010-х, тогда как и биткоин обновлял исторические максимумы, а массовые инвесторы впервые обратили на него внимание.

В это время отечественные криптоэнтузиасты начали активно работать над легализацией нового способа оплаты в коллективном сознании. Так, в 2017 году в Украине впервые была продана квартира за эфириум. Недвижимость обошлась в 212,5 ETH, что в то время было равно $60 000. Похоже, продавец квартиры не прогадал, ведь сейчас эта крипта подорожала примерно до $380 000.

Новый рост интереса к торговле криптовалютой начался в 2022 году и продолжается сейчас. Это связано с появлением сервисов, которые обеспечивают более удобные расчеты нею. Сейчас в Украине за крипту можно купить квартиру, обставить ее мебелью и бытовой техникой, рассчитаться за продукты питания, лекарства, заправить машину. Конечно, можно заказать и пиццу.

Где именно в Украине можно потратить крипту

Значительный интерес к инновационным методам оплаты проявляют компании, торгующие техникой. В частности, принимает «монеты» одна из крупнейших торговых сетей страны Фокстрот. При этом рассчитаться криптой можно не только в интернет-магазине, но и офлайн. Также принимает ее целый ряд других магазинов электроники: Stylus, eStore, ТехноЁж, Сота, ТехноТочка, Cactus, CompX.

Одной из самых больших побед для криптоэнтузиастов можно считать появление возможности рассчитаться криптовалютой в сети супермаркетов Varus. Правда, сначала была реализована возможность оплаты товаров только в интернете с доставкой. Также оплатить криптой покупки онлайн можно в сети аптек АНЦ, Копейка и ШАР@ (все входят в одну группу).

Если говорить о мебели, то здесь криптовалюту принимают, в частности, интернет-магазин MebelOk и Виола. Одежду, обувь и аксессуары можно приобрести в MD Fashion и Rechi UA.

После паузы возобновила расчет криптовалютами сеть АЗС Wog. Рассчитаться можно как в приложении компании, так и непосредственно на заправке.

В начале этого года о возможности покупки квартиры за криптовалюту сообщила группа компаний DIM. Таким образом, она стала первым застройщиком в Украине, который обеспечивает подобную услугу. Правда, на первом этапе компания принимает только стейблкоины, но не исключено, что список валют для оплаты будет расширяться.

Среди прочего, что в Украине можно приобрести за крипту: часы (магазин Дека), зоотовары (Barbos), цветы и подарки (UFL), страховку (Polis.ua) и билеты на транспорт (Tickets.ua)

Пиццу за криптовалюту вам привезут из заведений сети Mister Cat или Chicago Pizza.

5 причин, почему бизнесу выгодно принимать криптовалюту

Статус и реклама

Несмотря на то, что количество принимающих криптовалюту компаний стремительно растет, в целом в Украине они все еще являются исключением. Поэтому, когда новая сеть магазинов, ресторанов или АЗС начинает принимать крипту, для нее это повод напомнить о себе в СМИ. Медиа же с удовольствием распространяют такую информацию.

Расширение клиентской базы

Как показывают данные торговых сетей, возможность использования криптовалюты действительно актуальна для их клиентов. Например, Фокстрот только за первый месяц приема криптоплатежей получил их около 1 тыс. А у ТехноЕжа и Stylus через крипту проходит одна оплата из 13−15 покупок.

Такие показатели не удивляют, учитывая, что в Украине один из самых высоких в мире процент граждан, у которых есть криптовалюта. По данным исследовательской компании Tripple A, цифровыми активами в 2022 г. владели около 15% наших сограждан.

Конечно, большинство владельцев криптовалюты держат в кошельке и традиционные банковские карты, но многим из них более удобно рассчитаться биткоином или другими «монетами». Компании же, которые не предоставляют такую возможность, отсекают эту часть клиентов.

Экономия на транзакциях

Сервис по проведению транзакций на сайте или в офлайн-магазине обеспечивают банки или финансовые компании, которые взимают оплату за услугу. Обычно, комиссия за транзакцию в традиционных платежных системах колеблется в пределах 1,5−3,5%. При этом, для большинства криптовалютных транзакций она составляет 1%.

Можно найти на рынке и еще более выгодные условия. К примеру, компания, которая обеспечивает онлайн-платежи, BetaTransfer Kassa проводит их в биткоине и эфириуме вообще без комиссии. Комиссия же за зачисление стейблкоина Tether в этом сервисе составляет до 2%.

Борьба с мошенниками

Одна из проблем, с которыми сталкиваются торговые компании при традиционных расчетах, — чарджбеки. Это отмена платежа, которая иногда проводится в мошеннических целях. В то же время, если расчет происходит в криптовалюте, то покупатель уже не может отменить транзакцию, что делает такие расчеты более безопасными и надежными.

Удобство

Прошли уже времена, когда бизнес хотел наладить торговлю за криптовалюту, но не знал, как это сделать. Сейчас шлюз для получения расчетов криптой без проблем настроят «под ключ».

К примеру, BetaTransfer Kassa предоставляет услуги по налаживанию платежей как банковскими картами Visa, Mastercard или Maestro, так и электронными кошельками и криптовалютами. Таким образом, для получения платежей криптой не нужно искать отдельную компанию, возможность всех расчетов будет обеспечена одновременно.

BetaTransfer Kassa разработала удобную и интуитивно понятную платформу как для платежей фиатом, так и криптовалютами. Таким образом, разрешая прием платежей биткоином, эфириумом или стейблкоинами, торговцы не ограничивают расчеты и банковскими картами.

Согласно прогнозу Boston Consulting Group, в 2030 году общее количество пользователей криптовалютами достигнет 1 млрд человек. Это означает, что все больше продаж также будет проводиться в крипте. Поэтому, чем раньше бизнес наладит прием платежей в ней, тем большую долю получит в направлении, которое продолжает активно развиваться.