Обмен криптовалют: какие ошибки допускают новички и как их избежать

Стремительный рост цены биткоина снова привлек к этому рынку внимание новичков. В то же время отсутствие опыта покупки таких активов может привести к потере средств. «Минфин» выяснил, какие ошибки чаще всего допускают новички и как их избежать.

Использование ненадежных сервисов

Одна из наиболее распространенных ошибок, которую допускают инвесторы при покупке или продаже криптоактивов, — использование непроверенных криптобирж для транзакций. Из-за этого возникает высокая вероятность натолкнуться на мошенников, или просто на непрофессиональных торговцев, и из-за их ошибки не получить средства.

Чтобы минимизировать риски, перед проведением транзакции не лишним будет собрать базовую информацию об обменнике. Легче всего это сделать на специализированных мониторинговых платформах, вроде Obmify, BestChange, Kurs.Expert. Свой сервис сбора соответствующих данных есть также у «Минфина». На соответствующих сайтах можно увидеть основную информацию о криптообменниках, а также оценки, которые им выставляют эксперты порталов, учитывая, в частности, надежность, удобство, репутацию и т. д.

«Чем больше агрегаторов размещает обменник, тем выше вероятность, что это проверенный сервис, а не мошеннический проект», — отмечает Алексей Гриневич, специалист по кибербезопасности криптообменника CyberCrypta.

Соответствующие платформы размещают и отзывы пользователей о криптовалютных сервисах. Также есть специализированные форумы в Telegram-чатах, на Reddit и на сайтах отзывов, типа Trustpilot и Mywot. Всегда есть возможность, что положительные отзывы будут оставлять представители самих обменников, но их доля все равно будет незначительной. Кроме этого, если у пользователя был отрицательный опыт и он расскажет об этом, убрать такую информацию обменник не сможет.

Среди других факторов следует обращать внимание на опыт работы сервиса. Как отмечает Алексей, чем дольше обменник работает на рынке, тем выше уровень доверия и меньший риск попасть на мошенников или технически слабую команду.

Трейдинг без опыта и знаний

Существует простая истина инвестиций в любые активы — покупать дешевле и продавать подороже. Однако за очевидностью этого тезиса скрывается проблема: никто не знает, когда именно наступает тот самый удачный момент.

Поэтому эксперты советуют новичкам покупать активы на длительный период, не пытаясь угадать текущие колебания, ведь в большинстве случаев новички будут проводить операции на эмоциях.

Также, пытаясь быстро заработать, новички часто покупают малоизвестные альткоины, которые, по их мнению, обладают потенциалом для подорожания в десятки, а то и сотни раз. Такие случаи действительно возможны. К примеру, в прошлом году токен Virtuals Protocol подорожал на 26 000%, а SPX6900 и Popcat — примерно на 10 000%. В то же время ежедневно возникают сотни новых токенов, и найти среди них действительно растущий — крайне сложно. Поэтому, по крайней мере на первом этапе, следует выбирать те монеты, у которых уже есть история роста.

Игнорирование комиссий

Все криптовалютные обменники взимают комиссию. Это может быть как непосредственная плата за проведение сделки, так и спред между ценой покупки и продажи актива. Как правило, комиссии составляют от 1 до 3% от суммы сделки, но возможны ситуации, когда они достигают 5−7%. В таких случаях сервисы по факту охотятся за клиентами, которые не обращают внимания на накладные расходы.

Чтобы избежать финансовых потерь, следует проверять, по какому курсу будет происходить операция, а также какая сумма будет перечислена на ваш счет. Можно проверить курс на независимом ресурсе и пересчитать, сколько бы вы получили, если операция проходила именно по нему. Если окажется, что плата превышает 3%, стоит искать другой сервис, ведь это ощутимо выше рыночных расценок.

Ошибки с адресами и сетями

Как рассказывает Алексей из кибербезопасности CyberCrypta, ошибки при вводе адреса кошелька, на который нужно перевести криптовалюту, или выбор неправильного блокчейна для перевода — классическая ситуация, особенно среди новичков. «Часто случается, что пользователь посылает криптовалюту не туда, перепутав сети (например, TRC20 вместо ERC20) или вставляет некорректный адрес из буфера обмена. В подавляющем большинстве случаев (примерно 95%) эти средства теряются безвозвратно», — отмечает он.

В случае ошибки, технически можно отследить транзакцию, а вот связаться с человеком, ошибочно получившим средства и, тем более, убедить его отправить их обратно, — практически невозможно, объясняют в CyberCrypta.

Чтобы избежать этой ошибки, следует скопировать нужный адрес кошелька, а не самостоятельно набирать его. Кроме того, после того, как вставили адрес, следует проверить его, чтобы убедиться, что скопировали его полностью, а буфер обмена был чист. Также это защитит вас от действия вредоносных программ, заменяющих криптовалютные адреса.

Мошеннические схемы

Замена адреса кошелька — далеко не единственная схема, которой могут воспользоваться злоумышленники. Значительную популярность приобрели фишинговые атаки, когда мошенники создают копии известных сервисов и заманивают на них пользователей с помощью рекламы, писем на электронную почту, сообщений в соцсетях и т. д. Цель злоумышленников — заставить жертву предоставить свои персональные данные.

Также копии известных сервисов создаются жуликами непосредственно для торговли. Но когда пользователь переводит свои средства, купленные активы не получает. Чтобы избежать этих рисков, не стоит искать нужные сервисы в соцсетях или переходить на них из внешних ресурсов, о которых вы ничего не знаете.

Необходимо быть осмотрительным и с установкой опасного программного обеспечения. Ссылки на него часто размещают в соцсетях или посылают на почту с примечанием о важности открытия файла. Такие приложения могут шпионить за вводом данных пользователями или менять их.

Отсутствие контактной информации

Специалисты CyberCrypta обращают внимание на неочевидную ошибку, которую допускают пользователи, — при проведении операций на криптообменниках они не оставляют никаких контактов, например, Telegram или электронной почты.

«Это может показаться мелочью, особенно если направление обмена не требует верификации, однако в случае каких-либо технических или организационных ситуаций отсутствие связи существенно усложняет решение вопроса. Пользователь должен понимать: если возникнет проблема, а у нас нет способа с ним связаться, помочь будет крайне сложно. Даже если помощь возможна, в ее предоставлении без связи потребуется гораздо больше времени, усилий и ресурсов», — подчеркивают эксперты сервиса.

Инвестиции крупных сумм

Читая новости о том, на сколько взлетел биткоин или другие токены в последние годы, легко поддаться ощущению «упущенной выгоды». Однако не стоит забывать, что это рискованные активы, которые могут как стремительно дорожать, так и обваливаться.

Поэтому эксперты не советуют вкладывать в крипту значительную часть своих сбережений. По убеждению аналитика The Beckett Collective Терезы Моррисон, инвесторы, которые не являются экспертами в крипте, могут направить на нее от 1 до 4% своего портфеля. Подобные оценки приводит Дан Херрон из Elemental Wealth Advisors, по словам которого инвестиции в направление можно начинать с 1% средств, а с приобретением опыта — довести до 5%.

Инвесторы, имеющие более высокий аппетит к риску, могут увеличить долю крипты в портфеле до 10%. Однако о еще более высокой доле говорят уже исключительно криптоэнтузиасты.

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В целом к любым инвестициям нужно подходить с холодным умом, ни на каком этапе не делать поспешных шагов и взвешенно относиться к своим сбережениям.