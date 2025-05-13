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13 мая 2025, 12:33 Читати українською

Криптобиржи начнут рассказывать налоговой о клиентах: как подготовиться

Со следующего года к уже обычным способам обмена информацией CRS (Стандарт по автоматическому обмену информацией о финансовых счетах для налоговых целей) добавляются новые стандарты Crypto-Asset Reporting Framework (CARF), которые охватывают еще и криптоактивы. Речь идет об их мониторинге, декларировании и налогообложении. На что обратить внимание, рассказал Владимир Гаркуша, аудитор, старший партнер «КАС Групп».

З наступного року до вже звичайних способів обміну інформацією CRS (Стандарт щодо автоматичного обміну інформацією про фінансові рахунки для податкових цілей) додаються нові стандарти Crypto-Asset Reporting Framework (CARF), які охоплюють ще й криптоактиви.

Что такое CARF

Crypto-Asset Reporting Framework (CARF) является составной частью Международных стандартов автоматического обмена информацией по налоговым вопросам. Он появился на фоне стремительного распространения использования криптоактивов для различных инвестиционных и финансовых целей, и предполагает автоматический обмен налоговой информацией о них.

В отличие от традиционных финансовых продуктов, криптоактивы можно передавать и хранить без вмешательства обычных финансовых посредников, например, банков, и без какого-либо центрального администратора, у которого есть полная информация о совершенных транзакциях или о наличии криптоактивов.

Уже упомянутый Глобальный Форум по прозрачности и обмену налоговой информации создал специальную «Группу CARF» для разработки методических материалов еще в 2023 году. Основная цель правил CARF — создание единой системы обмена данными о криптовалютных транзакциях между странами.

Эта система должна предотвратить пользователей криптовалют бесконтрольно торговать цифровыми активами, избегая налогообложения. Правила CARF распространяются на всех поставщиков услуг криптоактивов, которые проводят транзакции для клиентов.

Поставщики услуг будут обязаны передавать данные о пользователях и транзакциях в соответствующие налоговые органы. Это позволит странам, присоединяющимся к CARF, лучше отслеживать как доходы от криптоактивов, так и всю аналитическую информацию по конкретным операциям. Сейчас 48 стран уже планируют внедрить эту глобальную систему налоговой прозрачности ОЭСР, запланированное количество стран-подписантов — 110.

Как это будет действовать в Евросоюзе

В ЕС правила CARF будут внедрены через обновленную Директиву 2011/16/ЕС об административном сотрудничестве в сфере налогообложения криптоактивов (DAC), новое название — DAC8.

Заявлено, что до конца текущего года страны-члены ЕС адаптируют DAC8 к национальному законодательству и новые правила будут работать с 1 января 2026 года. Срок подачи первых деклараций — до 31 января 2027 года.

По правилам CARF, ответственность за сбор и передачу информации о криптовалютных транзакциях возлагается на Crypto-Asset Service Providers (CASP) — провайдеров услуг по криптоактивам. К ним относятся: криптовалютные биржи, платформы для обмена криптовалют, биржевые брокеры, поставщики криптокошельков, компании, предоставляющие услуги хранения криптовалют.

Все эти сервисы должны иметь доступ к данным о транзакциях своих клиентов, поскольку они предоставляют инфраструктуру для обмена криптоактивами. Провайдеры услуг с криптоактивами будут мониторить существующие криптовалюты, стейблкоины, разного рода токены и другие цифровые активы.

В налоговые органы будут предоставляться все данные о физлице, включая информацию о его налоговом резидентстве (для юридических лиц, кроме общей информации, еще и данные относительно контролирующих лиц), а также подробные данные о транзакциях:

  • тип криптоактивов, используемых в транзакциях;
  • общая сумма, количество единиц и количество транзакций по купле-продаже криптовалют за валюту;
  • сумма и количество криптовалютных операций по обмену между криптоактивами;
  • рыночная стоимость криптоактивов на момент каждой транзакции для оценки их стоимости в валюте.

Коснется ли мониторинг украинских владельцев криптоактивов

Украины, среди первых 48 стран, которые уже согласились внедрить CARF, еще нет. Но имеем одобренный правительством в апреле текущего года проект Закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения соответствия актам права Европейского Союза и соответствующим критериям, установленным Европейским платежным советом, с целью присоединения Украины к Единой зоне платежей в евро (SEPА)».

Проект закона предусматривает создание общегосударственного реестра банковских счетов, сейфов и электронных кошельков физлиц. Реестры будут администрироваться ГНС, а все участники финансового рынка (Нацбанк, банки, небанковские учреждения, которые предоставляют платежные услуги, эмитенты электронных денег) будут обязаны передавать соответствующую информацию.

Эта информация будет доступна Госфинмониторингу, НАБУ, БЭБ, НАПК и исполнительной службе. Отдельный раздел законопроекта посвящен предоставлению такой информации по международным соглашениям.

То есть в этом случае видим встречные курсы законодательных новаций Украины и международных структур. Безусловно, есть множество вопросов, например, по какому протоколу они будут обмениваться информацией? Для обработки массы такой специфической информации требуются большие средства на софт, зарплату специалистов и т. д. Необходима куча нормативки для регулирования налогообложения совершенно нового вида активов, переподготовка налоговиков. Это время, деньги и большое количество субъективных моментов, одним приложением в «Дії» дело не решить.

Читайте также: Криптовалютный концлагерь: что скрывает новый закон о регулировании рынка

Как подготовиться к переменам

Но владельцам и активным пользователям криптоактивов стоит подготовиться к внедрению CARF как в Украине, так и за рубежом. Прежде всего — уже нужно формировать собственную «историю» состояния в криптоактивах. Выбирать платформы, которые соблюдают правила AML/KYC (у них есть полная информация о вас, как клиенте, и они провели предварительный финмониторинг), чтобы уменьшить риски блокировки средств или штрафов за несоответствие новым стандартам.

Какое-то количество граждан Украины находятся за границей и зарабатывают трудовую копейку на криптовалюте. У них разный налоговый статус в странах своего пребывания, возможно, у них множественная налоговая резидентность, и их это коснется быстрее.

Еще есть время определиться, где платить налоги. Возможно, следует также диверсифицировать инвестиции в менее регулируемые активы. И особенно, если речь идет о значительных суммах, следует обратиться за советами к специалистам в сфере цифровых активов, юристов и налоговых консультантов, чтобы избежать потенциальных проблем с законом и оптимизировать финансовую деятельность на будущее.

Автор:
Гаркуша Владимир
Директор АФ "Киевская Аудиторская Служба" Гаркуша Владимир
Комментировать

Комментарии - 3

+
0
Mini Mi
Mini Mi
13 мая 2025, 13:07
#
Гениальные идеи. Как это будет работать в случае децентрала и холодки никто конечно же не придумал)
+
0
yago
yago
13 мая 2025, 13:56
#
Биткоин — все ваши деньги как на ладони 🤣
+
+14
zephyr
zephyr
13 мая 2025, 14:51
#
В США есть вид уклонения от криптоналогов- VSS rugpull. Суть: в сети solana/cake итд, создаётся токен, создатель- ты сам, но 3ьим лицам это неизвестно, т. е. он в любом случае- анонимный. Берёшь условные 100к баксов, лупишь туда в виде покупки, создаёшь правила торговли 1−10−100k stakes, и вуаля- сам себя банкротишь, опуская стоимость монеты практически до нуля. Выводишь оставшиеся 100 баксов, светишь отчетность. С другой стороны- бабосик, в зависимости от штата выводится как: charity payment- внезапно, в свою же организацию, которая поддерживает stray cats of Lincoln st, со своим уставом и отсутствием отчётности, или же лоттерея, или азартные игры. Естественно, об это знают налоговые органы, но законов, которые могли бы это прикрыть- пока нету, так как для каждого отдельного штата- есть свои нюансы.
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