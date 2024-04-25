Новые ограничения в ЕС на криптовалюту и наличные операции: что изменится

По сообщению официального сайта Европарламента, пакет мер по противодействию отмыванию средств и финансированию терроризма состоит из шестой директивы по борьбе с отмыванием денег (принята 513 голосами «за», 25 «против» и 33 воздержались), Единого свода правил ЕС (принято 479 за", 61 «против» и 32 воздержались) и положения об Управлении по борьбе с отмыванием денег (AMLA) (принято 482 голосами «за», 47 «против» и 38 воздержались).

Что означают новые правила

Новые законы предусматривают усиленные меры надлежащей проверки транзакций и клиентов, после чего уполномоченные лица (например, банки, менеджеры активов и криптоактивов или агенты по недвижимости) должны сообщать о подозрительной деятельности подразделениям финразведки и другим компетентным органам.

К уполномоченным лицам были отнесены все поставщики услуг с криптоактивами. Другие секторы, которых касается надлежащая проверка клиентов и обязательств по отчетности, это торговцы предметами роскоши, такими как драгоценные металлы и камни, ювелирные изделия, а также торговцы роскошными автомобилями, самолетами и яхтами, предметами культуры (например, произведениями искусства).

С 2029 года профессиональные футбольные клубы высшего уровня, проводящие финансовые операции на значительные суммы с инвесторами или спонсорами, включая рекламодателей и трансферы игроков, также должны будут проверять личности своих клиентов, контролировать транзакции и сообщать о любых подозрительных операциях подразделениям финразведки.

Законодательство также содержит положения о повышенной бдительности в отношении сверхбогатых лиц (общее состояние составляет не менее 50 млн евро, за исключением их основного места жительства), общеевропейский лимит в 10 000 евро на наличные платежи, за исключением расчетов между частными лицами в непрофессиональный контексте, а также меры по обеспечению соблюдения целевых финансовых санкций.

Новые законы гарантируют, что журналисты, общественные организации и компетентные органы будут иметь прямой и свободный доступ к информации о бенефициарной собственности, которая хранится в национальных реестрах. Кроме текущей информации, реестры также будут включать данные, как минимум, за последние 5 лет.

Законы предоставляют подразделениям финансовой разведки (ПФР) больше полномочий анализировать и выявлять случаи отмывания денег и финансирования терроризма, а также приостанавливать подозрительные операции.