Вчера, 24 апреля, депутаты Европарламента утвердили новые правила борьбы с отмыванием денег. Что они предполагают, разбирался «Минфин» .
Новые ограничения в ЕС на криптовалюту и наличные операции: что изменится
По сообщению официального сайта Европарламента, пакет мер по противодействию отмыванию средств и финансированию терроризма состоит из шестой директивы по борьбе с отмыванием денег (принята 513 голосами «за», 25 «против» и 33 воздержались), Единого свода правил ЕС (принято 479 за", 61 «против» и 32 воздержались) и положения об Управлении по борьбе с отмыванием денег (AMLA) (принято 482 голосами «за», 47 «против» и 38 воздержались).
Что означают новые правила
Новые законы предусматривают усиленные меры надлежащей проверки транзакций и клиентов, после чего уполномоченные лица (например, банки, менеджеры активов и криптоактивов или агенты по недвижимости) должны сообщать о подозрительной деятельности подразделениям финразведки и другим компетентным органам.
К уполномоченным лицам были отнесены все поставщики услуг с криптоактивами. Другие секторы, которых касается надлежащая проверка клиентов и обязательств по отчетности, это торговцы предметами роскоши, такими как драгоценные металлы и камни, ювелирные изделия, а также торговцы роскошными автомобилями, самолетами и яхтами, предметами культуры (например, произведениями искусства).
С 2029 года профессиональные футбольные клубы высшего уровня, проводящие финансовые операции на значительные суммы с инвесторами или спонсорами, включая рекламодателей и трансферы игроков, также должны будут проверять личности своих клиентов, контролировать транзакции и сообщать о любых подозрительных операциях подразделениям финразведки.
Законодательство также содержит положения о повышенной бдительности в отношении сверхбогатых лиц (общее состояние составляет не менее 50 млн евро, за исключением их основного места жительства), общеевропейский лимит в 10 000 евро на наличные платежи, за исключением расчетов между частными лицами в непрофессиональный контексте, а также меры по обеспечению соблюдения целевых финансовых санкций.
Новые законы гарантируют, что журналисты, общественные организации и компетентные органы будут иметь прямой и свободный доступ к информации о бенефициарной собственности, которая хранится в национальных реестрах. Кроме текущей информации, реестры также будут включать данные, как минимум, за последние 5 лет.
Законы предоставляют подразделениям финансовой разведки (ПФР) больше полномочий анализировать и выявлять случаи отмывания денег и финансирования терроризма, а также приостанавливать подозрительные операции.
Новый финансовый контролер ЕС обоснуется во Франкфурте
Для надзора за новыми антиотмывочными правилами будет создан новый орган — Управление по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (AMLA). AMLA будет отвечать за непосредственный надзор над рискованными финансовыми учреждениями, вмешиваться в случае сбоев надзора, действуя как центральный орган других профильных надзорных органов, а также будет осуществлять посредничество в спорах между ними. AMLA также будет контролировать исполнение адресных финансовых санкций.
Как пишет Euronews, одним из самых болезненных вопросов сложного пакета был географический: вопрос о том, где разместить новое агентство ЕС по борьбе с отмыванием денег.
После первых в своем роде 12-часовых публичных слушаний немецкий финансовый центр Франкфурт победил: в список кандидатов также входили Париж, Рим, Мадрид, Вена, Рига, Вильнюс, Брюссель и Дублин.
400 сотрудников нового агентства будут непосредственно осуществлять контроль за соблюдением правил борьбы с грязными деньгами в 40 крупнейших финансовых учреждениях блока.
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Почему ЕС нужны новые правила борьбы с отмыванием денег
Чиновники надеются, что новый свод правил поможет улучшить репутацию ЕС в части грязных денег, закрыв главу в серии скандалов.
Два члена ЕС — Хорватия и Болгария — находятся в «сером списке» юрисдикций, подозреваемых в отмывании денег, составленном международной группой разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF), Мальту только недавно убрали из этого списка.
Европа также столкнулась с рядом скандалов в финансовом секторе, связанных с такими учреждениями, как Danske Bank, латвийский ABLV и мальтийский Pilatus bank.
В 2022 году регуляторы США и Дании оштрафовали Danske на миллиарды евро после того, как признали, что около 200 миллиардов евро были отмыты из-за ее эстонского отделения между 2007 и 2015 годами.
Ужесточение контроля за антиотмывочным законодательством приобрело особую актуальность из-за необходимости усилить санкции, наложенные на россию за ее войну в Украине, — учитывая опасения, что богатые олигархи могут использовать теневые финансовые структуры, чтобы избежать ограничений.
Когда вступят в силу новые правила
Законы должны быть официально приняты Советом перед публикацией в Официальном журнале ЕС. После одобрения национальными министрами значительная часть нового регулирования начинает действовать через три года, но есть определенная гибкость.
Применение правил для футбольного сектора продлится пять лет. Закон о создании нового агентства ЕС официально вступит в силу в июле 2025 года. Хотя само учреждение может начать работу уже в этом году.
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