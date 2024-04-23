Суд ЕС признал необоснованными санкции против Фридмана и Авена: как это повлияет на арбитраж по Сенсу

Неделю назад экс-владельцы национализированного Сенс Банка (бывший Альфа-Банк ) Михаил Фридман и Петр Авен выиграли в Европейском суде дело о признании незаконными санкций Евросоюза, наложенных на них в период с 28 февраля 2022 года по 15 марта 2023-го. Почти сразу пошли разговоры о том, что это решение может серьезно усложнить позицию Украины в международном арбитраже, который инициировали экс-владельцы Сенса из-за национализации банка. «Минфин» узнал, как дальше могут развиваться события.

Что на самом деле решил Европейский суд

Европейский союз первым после начала полномасштабного вторжения в Украину ввел санкции против бывших владельцев российской «Альфа-групп» — уже 28 февраля 2022 года. Санкционные постановления украинского СНБО (Совета Нацбезопасности и обороны) принимались в октябре 2022 года, Минфина США еще позднее — в августе 2023-го.

Сейчас именно этим, в основном, и объясняют выигрыш Михаила Фридмана и Петра Авена в Европейском суде: санкции вводились поспешно, без адекватной проработки и достаточного юридического обоснования. Например, тогда они еще не содержали ставшей стандартной формулировки о том, что санкционное лицо — влиятельный бизнесмен, компании которого приносят значительные средства в российский бюджет.

Вместо этого, санкции опирались на то, что у Фридмана — одного из главных акционеров «Альфа-групп» — тесные связи с путиным и его окружением, он предоставляет «материальную и финансовую поддержку» политикам, ответственным за аннексию Крыма и дестабилизацию Украины.

Защита Фридмана атаковала уязвимость в аргументации Совета EC, который, среди прочего, ссылался на статью The Daily Beast от 2018 года и компиляцию «Зеркала недели» от 2015 года. В нынешнем судебном заключении подчеркивается, что включение бизнесменов в санкционные списки было «неубедительным». Однако, отменяются санкции, введенные на четко установленный промежуток времени.

«Суд удовлетворяет просьбы Петра Авена и Михаила Фридмана, и аннулирует для обоих как начальные акты, так и акты, сохраняющие в списках ограничительных мер в период с 28 февраля 2022 года по 15 марта 2023 года», — указано в официальном заявлении Европейского суда.

Во-первых, это решение еще может быть оспорено, а, во-вторых, и это главное, санкции в отношении Фридмана и Авена еще трижды продлевались новыми европейскими решениями и соответствующие документы не оспаривались. В частности, уже во второе санкционное решение были добавлены пункты о «влиятельном бизнесмене», не считая связей компаний «Альфы» с Росгвардией и «Военторгом». Оспорить их будет сложнее.

«Таким образом, Суд EC отменил уже утратившее силу решение. А санкции в отношении Петра Авена и Михаила Фридмана продолжают действовать», — прокомментировал «Минфину» ситуацию адвокат, партнер VB Partners Денис Шкаровский.

Европейские санкции в отношении двух лиц действуют до 15 сентября этого года и могут быть снова продлены.

Эксперты уверяют, что каждое новое решение по санкциям готовилось более качественно, так что они вряд ли будут оспорены в новых судах, если альфовцы продолжат подавать иски.

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Как санкции повлияют на арбитраж по поводу Сенса

Тем не менее, Михаил Фридман и Петр Авен постараются максимально использовать свой маленький судебный триумф в других спорах. А Украину, в первую очередь, интересует арбитраж в Международном центре по разрешению инвестиционных споров (International Center for Settlement of Investment Disputes, ICSID), который они инициировали в январе 2024 года.

Украина 21 июля 2023 года приняла решение о национализации Сенс Банк (бывшего Альфа-Банка). 4 января 2024 года ABH Holdings S.A. из Люксембурга, который контролируют Фридман и Авен, подала арбитражный запрос в ICSID. Ответчиком выступает наше правительство — а именно, Министерство юстиции Украины, которое с начала года активно готовится к тяжбе, о чем ранее писал «Минфин».

«Дать однозначный ответ о влиянии решения Суда EC по санкциям на процесс в ICSID невозможно. Но если Украина обосновывает национализацию Sense Bank фактом применения к бенефициарам банка санкций ЕС, то, безусловно, отмена такого решения окажет негативное влияние на позицию Украины», — считает Денис Шкаровский.

С ним согласился и адвокат, старший юрист практики международного разрешения споров и арбитража юридической компании Arzinger Владимир Наконечный: «ABH Holdings, истец по делу ICSID, в своем обращении в арбитраж (Request for Arbitration) прямо не адресовал и вообще не упоминал санкции Евросоюза, ссылаясь только на санкции СНБО.

В то же время, разумно предположить, что ABH Holdings будет использовать все возможные аргументы, чтобы доказать противоправность решения Украины о национализации банка. Позиция Суда EC может служить для них общим доказательством, чтобы заявлять о необоснованности всех санкций и мер, введенных международным сообществом против Авена и Фридмана.

При этом украинская сторона, наверняка, будет ссылаться на то, что на момент национализации Сенс Банка санкции в отношении альфовцев были действительны. На это не мог не отреагировать наш Национальный банк, который почти сразу после нападения рф (2 марта 2022 года) отстранил российских акционеров от управления украинским финучреждением. А после — одобрил национализацию.

«Во-первых, НБУ принял решение о выводе из рынка Сенс Банка, когда санкции Евросоюза действовали, не были упразднены и имели реальные последствия, такие как невозможность для подсанкционных лиц Авена и Фридмана распоряжаться своими активами. Сложно будет спорить с тем, что Национальный банк мог принимать во внимание в тот момент действующие санкции ЕС. Во-вторых, помимо санкций ЕС, в решении о выводе с рынка Сенс Банка НБУ также ссылается и на украинские санкции Совета Нацбезопасности и обороны», — отметил Наконечный.

Хотя он и признает, что у позиции Украины в споре по поводу Сенс Банка есть слабые места, с учетом того, что наша страна не заплатила экс-владельцам компенсацию, когда забрала банк. А эта компенсация предусматривается международным правом, а также соглашением между украинским правительством и Бельгийско-Люксембургским Экономическим Союзом о взаимном поощрении и защите инвестиций. Именно на этот документ в ICSID ссылается ABH Holdings, когда требует от нашей страны возмещения $1 млрд и морального ущерба.

«В то же время, дело Украины уникально, поскольку здесь национализация происходит в условиях вооруженной агрессии рф, а международное сообщество признает, что владельцы Сенс Банка напрямую связаны с государством-агрессором. Международное право имеет некоторые конструкции, которые позволяют Украине выстроить позицию защиты, но защищаться Украине в этом споре точно будет нелегко», — полагает Владимир Наконечный.

Что происходит сейчас

Как уже писал «Минфин», 11 января 2024 года генеральный секретарь ICSID зарегистрировал заявление ABH Holdings S.A. о возбуждении арбитражного разбирательства по делу о национализации Сенс Банка. Официальными истцами выступили два гражданина Великобритании — Александр Йен и Байджу Васани.

После чего произошло несколько важных событий. 23 февраля представителем/арбитром ответчика (Украины) был назначен Шон Мерфи (США), а истца (8 марта) — Фрэнсис Ксавье (Малайзия). Также в марте главой арбитража, по согласованию сторон, стал Бернар Анотио (Bernard Hanotiau) из Бельгии.

Но после пошли опротестования: истец (ABH Holdings S.A.) подал заявление о дисквалификации арбитра из США — Шона Мерфи. Процесс был остановлен до завершения рассмотрения вопроса об этой дисквалификации.

«Вопрос о дисквалификации может разрешаться 30 дней. Ожидать первого слушания в ближайшее время не стоит», — разъяснил нам ситуацию Денис Шкаровский из VB Partners.

Он также уточнил, что слушанию дела предшествует решение ряда процедурных вопросов: выясняется язык арбитража, количество, объем, форма письменных объяснений, место слушания и т. п. Когда процедурные вопросы будут решены, стороны представляют письменные объяснения. Только после этого назначается слушание. Как считают эксперты, украинской стороне нет смысла форсировать это дело.

«Украине однозначно некуда спешить. Именно истцы будут «двигать» это дело, возражать против чрезмерно долгих процессуальных сроков, пытаться выполнять все необходимые действия относительно быстро. Ведь они заинтересованы как можно скорее получить решение — и, возможно, компенсацию.

В то же время, следует понимать, что затягивание дела увеличивает юридические расходы сторон. Более того, глупое затягивание дела может быть расценено судом, как злоупотребление процессуальными правами, и иметь негативные процессуальные последствия", — говорит Владимир Наконечный.

Ранее юристы оценивали минимальную стоимость тяжбы в ICSID в $3−5 млн, но допускали, что она может вырасти до $10 млн. При этом дело не обещает быть скорым. На первые слушания в 2024 году мало кто надеется.

«На мой взгляд, по самому оптимистичному сценарию слушания будут назначены через 2−3 года. В самом худшем — этот процесс может занять еще больше времени. По самому оптимистичному сценарию, рассмотрение всего дела в ICSID может занять 5−7 лет. Ожидать скорейшего решения не стоит», — считает Денис Шкаровский.

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Его коллеги согласны с такими оценками.

«Скорее всего, слушание дела, по сути, может состояться в 2026 году. Если стороны будут просить о бифуркации (разделение дела на несколько этапов), о дополнительном раунде письменных объяснений, если возникнут другие процессуальные вопросы, — этот срок будет продлеваться. Маловероятно, что слушание состоится позднее 2027-го года, однако, все будет зависеть от процессуального поведения сторон. По нашему опыту, решение по крупным арбитражным делам принимается примерно через 3−5 лет после подачи иска», — добавил Владимир Наконечный.

Юристы аккуратно оценивают перспективы рассмотрения тяжбы против Украины в ICSID.

«На самом деле, риск проигрыша Украины в ICSID и так достаточно высок. Из открытых источников становится очевидным, что Украина нарушила свои обязательства перед Бельгией и Люксембургом», — признал Денис Шкаровский.

В то же время, эксперты пока не представляют сценарий, по которому арбитраж станет на сторону подсанкционного представителя страны-террориста, и потребует от потерпевшей страны выплатить $1 млрд и моральный ущерб.

«Украинское законодательство предусматривает единственный источник выплаты такой компенсации — средства государства-агрессора. Вряд ли сегодня любой цивилизованный суд решится обязать Украину каким-либо иным образом компенсировать ущерб прежним владельцам банка», — сказал «Минфину» руководитель аналитического департамента Concorde Capital Александр Паращий.

Хочется верить, что Украина победит в войне еще до начала слушаний по арбитражу, и вопрос о компенсациях и репарациях нашей страны со стороны агрессора будет более оперативно рассматриваться и реализовываться на практике.