Нестандартные криптофонды: как работают и на чем зарабатывают

Владельцы биржевых фондов хотят увеличить заработки на криптовалютном ажиотаже. Поэтому выдумывают все более креативные (но потенциально более рискованные) варианты расширения круга инвесторов в криптовалюты. О самых интересных предложениях расскажет «Минфин».

В начале 2024 года комиссия США по ценным бумагам и биржам (SEC) одобрила первые спотовые биткоин-ETF, летом официально заработали такие же фонды на Ethereum, далее появились опционы на биткоин, посыпались заявки на спотовые ETF по другим цифровым активам. В конце прошлого года в SEC было отправлено немало заявок на открытие «нестандартных» ETF.

Например, ETF от ProShares будет номинировать прибыльность S&P 500 в биткоинах. Фонды, которые планируют открыть Strive Asset Management и REX Shares, будут предлагать доступ к конвертируемым облигациям, выпущенным компаниями для покупки биткоинов. А ETF-компания Volatility Shares хочет запустить обратные и кредитные фонды Solana, а также инструмент, который будет отслеживать шестой по величине цифровой токен с помощью фьючерсных контрактов.

В целом, если заявки будут одобрены, в 2025 году на рынке появится более десятка новых криптовалютных фондов всего через год после создания первых в истории США биткоин-ETF.

ETF Bitcoin Standard Corporations от Bitwise

Почти за несколько дней до начала 2025 года фонд Bitwise подал заявку на создание ETF Bitcoin Standard Corporations.

Этот биржевой продукт будет сосредоточен на акциях компаний, которые:

Приняли биткоин-стандарт.

Держат в корпоративном казначействе как минимум 1000 BTC.

С рыночной капитализацией от $100 млн.

Обладают среднедневной ликвидностью как минимум $1 млн.

Публичное свободное обращение акций не менее 10%.

В отличие от других ETF, которые обычно определяют вес акциям на основе рыночной капитализации компании, фонд Bitwise будет делать это на основе рыночной стоимости биткоинов, принадлежащих соответствующей компании.

Это означает, например, что Tesla с ее рыночной капитализацией в $1,2 трлн будет иметь меньший вес в этом фонде, чем MicroStrategy с ее рыночной капитализацией в $80 млрд, поскольку Telsa владеет около 10 000 BTC, а MicroStrategy — 447 470 BTC.

Быть включенными в Bitwise Standard Corporations ETF есть шанс у более 20 компаний, 30% из которых — компании по майнингу биткоина.

Интересно, что Bitwise подал заявку на ETF в тот же день, когда Strive, основанная Вивеком Рамасвами, подала заявку на запуск ETF, что открывает доступ к «биткоинам-облигациям», инвестируя в конвертируемые облигации, выпущенные MicroStrategy и другими корпоративными владельцами биткоинов.

Запуск этого фонда происходит на фоне масштабных покупок BTC публичными компаниями, которые купят криптовалюту номер один, чтобы повысить цены на свои акции. Такая история кажется нам достаточно знакомой и позволяет провести параллели с крахом доткомов в 2000 годах, когда компании добавляли к своему названию «.com» и их акции взлетали в цене. Но этот рост как тогда, так и сейчас не подкреплен фундаментальными показателями деятельности компании, что может привести к аналогичным последствиям в будущем.

Одной из последних покупок биткоина публичной компанией стала покупка BTC KULR Technology Group. 16 декабря 2024 года руководство компании объявило, что потратило $21 млн на покупку 217,18 BTC по средней цене $96 694, в результате чего цена акций компании за день выросла более чем на 40%, а в дальнейшем достигла исторического максимума на отметке в $5,49. На момент публикации акции KULR упали в цене более чем на 50% и торгуются по $2,76.

Гибридные ETF

SEC уже одобрила первые гибридные ETF на основе биткоина и эфириума от Hashdex и Franklin Templeton.

Состав этих фондов будет отражать доли биткоина и эфира по рыночной капитализации (приблизительно 80% BTC и 20% ETH). Запуск ожидается в этом месяце.

В сообщении от 19 декабря 2024 года SEC сообщила об одобрении ETF Nasdaq Crypto Index US от Hashdex, который будет торговаться на фондовом рынке Nasdaq, а также ETF Franklin Crypto Index, который будет торговаться на бирже Cboe BZX. Оба индекса будут содержать, в качестве обеспечения, спотовый биткоин и эфириум.

Примечательно, что SEC одобрила обновленную заявку Franklin Templeton от 18 декабря 2024 года на ускоренной основе (за один день).

Комиссия также заявила, что предложения компаний отвечают критериям закона о бирже, требующему от эмитентов иметь правила для предотвращения мошеннических и манипулятивных действий, защиты инвесторов и общественных интересов.

Это одобрение SEC может вдохновить другие компании скопировать этот шаг. Кто следующий? BlackRock? Grayscale?

Solana Staking ETP

Нестандартные криптофонды открываются не только в Штатах. Так, компания Bitwise запустила Solana Staking ETP в Европе.

Это инвестиционный продукт, доступный на фондовой бирже со стикером BSOL, позволяющий инвесторам получать доход от стейкинга токенов Solana (SOL) без необходимости владеть криптовалютой или самостоятельно участвовать в стейкинге.

Европейский фонд появился менее, чем через месяц, после того, как Bitwise объявил о своих планах вывести на биржу в США ETF Solana и зарегистрировал уставный траст в Делавере. Решение Bitwise построить свою инфраструктуру стекинга SOL также может дать ему возможность предлагать вознаграждения за стейкинг для своего спотового SOL ETF в США.

Все текущие заявки в США (спотовые ETF) без вознаграждения за стейкинг из-за проблем с законодательством о ценных бумагах, но есть предположение, что это может измениться под руководством Пола Аткинса во главе SEC.

Bitwise впервые предложил европейский Solana ETP, когда купил лондонскую ETC Group и ее продукт ESOL. Под управлением этого ETP находятся активы на сумму $24 млн, по сравнению с $27 млн месяц назад. Проблема инвесторов в ESOL заключается в отсутствии вознаграждения за стейкинг, которое было достаточно высоким (~7%) для инвесторов Solana в последние месяцы. BSOL выплачивает вознаграждения за стейкинг.

Вознаграждение за стейкинг Solana поступают в виде токенов SOL, которые пользователи и сеть выплачивают валидаторам за управление программным обеспечением блокчейна. Валидаторы передают эти награды стейкерам, чтобы соревноваться за ставку SOL. По данным Solana Compass, для стейкеров размер вознаграждения составляет около 8% в год, что более чем в два раза превышает средний APY ставок на Ethereum.

Чтобы было понятно, эмитенты Solana ETP не платят эту сумму. 21Shares's Solana Staking ETP, пятый по величине криптовалютный ETP в Европе, платит 5,49%. Bitwise будет платить 6,48%. 21Shares также взимает комиссию за управление в размере 2,5%, а BSOL обойдется инвесторам в 0,85% в год.

В то же время ни один из ETF-фондов Solana в США не будет включать вознаграждения за стейкинг, согласно текущим заявкам. Но такой порядок вещей может измениться. Поставщик стейкинга для Bitwise, Marinade, нанял нью-йоркского банковского руководителя Гедли Стерна на должность своего коммерческого директора в сентябре, возможно, чтобы подготовиться к спросу со стороны американских учреждений, стремящихся получить доступ к доходности Solana.

Скорее всего, SOL ETF будут одобрены в США лишь после того, как комбинированные BTC и ETH, Litecoin и продукты HBAR получат «зеленый» свет.

Биткоин Bond ETF

Инвестиционная компания Вивека Рамасвами, Strive, подала заявку на запуск биткоин-Bond ETF.

Почему именно на нее обращаем внимание? — Новоизбранный президент США Дональд Трамп назначил Вивека Рамасвами вместе с Илоном Маском руководить департаментом эффективности правительства D.O.G.E.

Согласно заявлению от 26 декабря, компания по управлению активами Strive обратилась к регуляторам Соединенных Штатов с просьбой о разрешении на листинг биржевого фонда (ETF), который инвестирует в конвертируемые облигации, выпущенные MicroStrategy и другими корпоративными покупателями биткоина.

Согласно документу, ETF стремится предложить доступ к позициям биткоин-облигаций, как конвертируемые ценные бумаги, выпущенные MicroStrategy или другими компаниями, которые планируют инвестировать все или значительную часть доходов в биткоин.

ETF Strive Bitcoin Bond ETF будет иметь доступ к биткоин-облигациям непосредственно или через финансовые деривативы, такие как свопы и опционы. Компания еще не определила размер комиссии за управление, но активные фонды обычно взимают больше, чем пассивные индексные фонды.

Помним о рисках

В 2024 году рынок биржевых фондов вошел в новую эру, в которой криптовалюты стали неотъемлемой частью традиционных инвестиционных инструментов. Разнообразие новых предложений, таких как спотовые ETF на биткоин и эфириум, гибридные ETF, а также инновационные продукты на основе стейкинга Solana и биткоин-облигаций, свидетельствует о быстром росте интереса к цифровым активам среди институциональных и частных инвесторов.

Тем не менее, несмотря на значительные возможности, связанные с инвестированием в криптовалютные ETF, существуют и риски, особенно учитывая сходство современного рынка до периода дотком-пузыря. Хотя новые инструменты предлагают выгодные условия, такие как высокие вознаграждения за стейкинг или прямой доступ к цифровым активам, инвесторам следует внимательно оценивать фундаментальные показатели компаний во избежание спекулятивных потерь.