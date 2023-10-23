На рынке криптовалют назревает революция: похоронит ли биткоин альткоины

В криптосообществе активно обсуждается новый документ — BitVM: Compute Anything on Bitcoin (BitVM: вычисляйте что угодно на биткоин). Его представил разработчик Робин Лайнус. Предлагаемые в документе новации расширяют возможности биткоина и уменьшат потребность в использовании альткоинов. Останется ли для них место, — расскажет «Минфин».

9 октября сооснователь ZeroSync, zkCoins, Sats4Files, автор многих статей по криптографии и разработке программного обеспечения с открытым кодом, Робин Лайнус представил механизм расширения возможностей смарт-контрактов Bitcoin без необходимости проводить изменения в уже существующей сети. Документ под названием «BitVM: вычисляйте что угодно на биткоин» раскрывает алгоритм создания разумных контрактов на блокчейне Bitcoin, подобных к Ethereum. Изобретение такого механизма всколыхнуло криптосообщество и поставило под сомнение необходимость функционирования альткоинов.

Как работает BitVM

По словам Робина Лайнуса BitVM — это модель вычислений, которая предполагает, что любая полная по Тьюрингу функция может быть верифицирована с помощью биткоина.

Схема может быть задействована для осуществления офлайн-вычислений, необходимых для деятельности смарт-контрактов на биткоине. Верификация данных будет проводиться по принципам, похожим на используемые в решениях второго уровня для Эфириума.

То есть, используя BitVM, становится возможным развернуть множество разных программ, даже игровые. Потенциальные приложения включают такие игры, как шахматы, го или покер, и, в частности, проверку доказательств действительности в биткоин-контрактах. Кроме того, возможно будет соединить BTC с другими сетями, создать рынок прогнозов, воспроизвести новые коды операций.

Схема работы смарт-контрактов биткоин

Источник: bitvm.org

Недостатки BitVM:

модель ограничена двусторонней настройкой с прувером и верификатором;

как для проверяющего, так и для верификатора, требуются значительные объемы офчейн-вычислений и связей для выполнения программ.

А теперь давайте вспомним, что такое EVM (Ethereum Virtual Machine). Это виртуальная вычислительная среда, распределенный компьютер, отвечающий за выполнение алгоритмов сети Ethereum, так называемых смарт-контрактов. EVM считается полной по Тьюрингу машиной, что означает теоретическую возможность обработки любых вычислений, которые могут быть сделаны на компьютерах при достаточном количестве вычислительных ресурсов.

То есть Робин Лайнус изобрел BVM (Bitcoin Virtual Machine), что может составить конкуренцию Ethereum и другим альткоинам.

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Насколько реальна угроза исчезновения альткоинов

Биткоин является № 1 по многим показателям: доминация, капитализация, безопасность, децентрализация и даже регуляция. Если перед заказчиком (разработчиком) станет выбор, на каком блокчейне создавать приложение, то безусловно № 1 в этом списке будет биткоин, при условии такой возможности.

Однако, появление альткоинов не было спонтанным событием, оно обусловлено рядом проблем, с которыми сталкиваются ведущие блокчейны. В целом, все сводится к трилеме блокчейна, которая говорит, что вы не можете создать блокчейн, который обеспечит производительность, безопасность и масштабирование, — одним из этих показателей придется пожертвовать. Значит, альткоины решают один из недостатков блокчейн сетей первого уровня.

У биткоина высокий уровень безопасности и децентрализации, однако плохо обеспечивает масштабирование, Ethereum с переходом на механизм работы PoS начинает терять децентрализацию, однако безопасность и масштабируемость значительно лучше, чем у первой криптовалюты. Список можно продолжать, однако у каждого базового блокчейна найдется, по меньшей мере, одна слабая сторона из трех упомянутых выше.

Ключевой проблемой, которую решают альткоины, является стоимость и скорость транзакций.

Возьмем для примера Ethereum. Чеканка на базе этого блокчейна NFT при сегодняшнем уровне загруженности сети и размере комиссий будет стоить примерно $2. В то же время, на Polygon это можно сделать бесплатно, а на Solana — за несколько центов.

Другая проблема, с которой сталкиваются ключевые блокчейны, — загруженность сети. Когда загрузка сети растет, пропорционально растет стоимость транзакций. Срабатывает защита от атак злоумышленников, однако эта защита отрицательно сказывается на работе смарт-контрактов, что приводит к удорожанию.

Яркий пример — появление Ordinals (NFT на блокчейне биткоина) в январе этого года. Пользователи активно начали создавать невзаимозаменяемые токены, что привело к росту стоимости комиссий — с $1,6 до $16.

Средний размер комиссии в сети биткоин

Источник: The Block

Другой показатель, играющий в пользу альткоинов, — скорость. Скорость транзакций в блокчейне биткоин равна 7/сек, Ethereum — 15/сек (хотя разработчики заявляют, что после обновления блокчейн может показать скорость от 10 000 до 100 000 TPS, однако пока этого не наблюдается), Dogecoin — 30 TPS, Rige 500 TPS, Solana — 2 800 TPS (при тестах достигали 65 000 TPS), Avalanche — 5 000 TPS, Cosmos — 10 000 TPS.

Количество транзакций в сети Ethereum

Источник: blockchair

Итак, как видим, у альткоинов есть несколько ключевых преимуществ, по сравнению с блокчейном биткоин, что откладывает угрозу существования альтернативных токенов на неопределенный срок. Кроме того, BitVM — это лишь идея, у которой еще предстоит сложный путь воплощения в жизнь.

Хотя есть уже энтузиасты, которые согласились вскоре представить демо-версию. Так что ожидаем и оцениваем результаты. А пока BitVM не так хорош, как EVM, — более медленный, дорогой и сложный.