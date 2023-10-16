Откуда у правительства США взялось 200 тыс. биткоинов и что с ними будут делать

У правительства США есть $5 млрд долларов в биткоинах. Откуда взялись эти деньги и какова их дальнейшая судьба, рассказал The Wall Street Journal. «Минфин» публикует перевод статьи.

Откуда деньги

Американское правительство — один из крупнейших в мире держателей биткоинов, но, в отличие от других крупных китов, ему неважно, растет стоимость цифровой валюты или падает.

Это связано с тем, что тайник дядюшки Сэма, насчитывающий примерно 200 тыс. биткоинов, был изъят у киберпреступников и даркнет-рынков. В основном, средства хранятся на локальных зашифрованных устройствах, защищенных паролем, известных как аппаратные кошельки, которые контролируются Министерством юстиции, Налоговой службой или другим ведомством.

Криптотрейдеры уже давно пристально следят за тем, что федеральное правительство делает со своими биткоинами, поскольку любая продажа может повлиять на цены или спровоцировать цепную реакцию на рынке цифровых активов стоимостью $1 трлн.

Известно, что США не спешат конвертировать биткоины в доллары. Они не являются так называемым ходлером, т. е. не хранят биткоины в течение длительного времени, и не намерены их продавать. Они также не ждут, когда биткоин взлетит «до небес», чтобы продать активы с большой прибылью. Скорее, эта огромная сумма биткоинов является побочным продуктом длительного судебного процесса, а не результатом стратегического планирования.

«Мы не спекулируем на рынке. В основном, мы руководствуемся сроками в рамках нашего процесса», — заявил Джэрод Купман, директор отдела по расследованию финансовых и кибернарушений Налоговой службы США, который курирует всю деятельность, связанную с киберпреступлениями.

Согласно анализу данных, поданных криптофирмой 21.co в государственные органы, только в результате трех недавних изъятий казна правительства пополнилась более чем на 200 тыс. биткоинов. Анализ показывает, что даже после продажи около 20 тыс. биткоинов американские активы по-прежнему оцениваются более чем в $5 млрд. Общий размер государственных резервов, скорее всего, намного больше.

Судебный процесс — от изъятия незаконных биткоинов до получения окончательного распоряжения о продаже токенов за наличные — может растянуться на годы. В некоторых случаях это было на руку правительству, так как криптовалюта резко выросла.

Например, в 2016 году, когда IT-предприниматель Илья Лихтенштейн взломал криптобиржу Bitfinex, биткоин стоил около $600. К тому моменту, когда Лихтенштейн и его жена Хизер Морган были арестованы в 2022 году, а Министерство юстиции объявило о крупнейшей в истории конфискации финансовых средств на сумму около 95 тыс. биткоинов, стоимость токена подскочила до $44 тыс. Сегодня он торгуется в районе $27 тыс.

Правительство США не изъяло криптовалюту во время громкого прошлогоднего краха биржи FTX, но получило активы на сотни миллионов долларов, в основном, в виде денежных средств и акций брокерской компании Robinhood Markets. В августе Robinhood выкупила арестованные акции у Службы федеральных маршалов США. Криптоактивы FTX являются частью конкурсной массы, и ожидается, что компания, в итоге, использует их, чтобы вернуть средства клиентам в размере $8 млрд или перезапустить биржу.

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Сложности процесса

Когда государственное учреждение берет криптоактивы под контроль, правительство не сразу становится владельцем активов. Оно получит право собственности только после того, как суд вынесет окончательное постановление о конфискации, а затем передаст токены Службе федеральных маршалов — основному учреждению, которое уполномочено ликвидировать арестованные активы.

Пока дело находится на рассмотрении, правительство удерживает биткоины, в качестве вещественного доказательства или подтверждения доходов, полученных от преступной деятельности.

Министерство юстиции хранит изъятые биткоины на аппаратных кошельках с момента закрытия онлайн-площадки для торговли наркотиками Silk Road в 2013 году. За последние годы оно конфисковало 69 тыс. биткоинов, которые когда-то принадлежали основателю Silk Road Россу Ульбрихту, а также 50 676 биткоинов у жителя Джорджии, который признал себя виновным в краже токенов с площадки.

«Обычно, правительство очень медленно избавляется от этих активов, потому что ему приходится проводить комплексную проверку, дела часто бывают сложными, и возникает бюрократическая волокита», — отметил Николас Кристин, профессор компьютерных наук в Университете Карнеги-Меллона.

Процесс ликвидации, который проводит Служба федеральных маршалов, эволюционирует по мере развития криптоиндустрии. На начальных этапах появления криптовалют Служба проводила аукционы по продаже криптовалют напрямую заинтересованным покупателям, многие из которых фиксировали приличную прибыль, по крайней мере, на бумаге.

Венчурный капиталист Тим Дрейпер, который заработал состояние, инвестируя в криптовалюты, купил у правительства более 30 тыс. биткоинов на двух аукционах в 2014 году. На одном аукционе он заплатил $632 за каждый токен, хотя они торговались по $618. После того, как биткоин подешевел примерно до $180, он заплатил около $191 за токен на другом аукционе. Cumberland, криптовалютное подразделение торговой фирмы DRW, выиграло 27 тыс. биткоинов на аукционе в том же году.

В январе 2021 года Служба федеральных маршалов решила впервые ликвидировать часть изъятых цифровых валют на криптобиржах. Обычно, она продает криптоактивы несколькими партиями, а не все сразу, чтобы избежать негативного влияния на рынок. В рамках текущей практики Служба предпринимает дополнительные действия, чтобы избежать негативного влияния на рынок, включая ликвидацию криптовалют в течение более длительного периода времени.

В частности, в марте правительство продало 9 861 биткоин через Coinbase. Служба федеральных маршалов подтвердила продажу. Coinbase отказалась от комментариев.

«Наша цель — своевременная реализация активов по справедливой рыночной цене», — заявил представитель Службы.

Во многих случаях доходы от продаж, осуществляемых правительством, используются для возмещения ущерба пострадавшим. В июле Bitfinex сообщила, что получила от Министерства внутренней безопасности более $300 тыс. наличными и 6 917 токенов Bitcoin Cash, стоимость которых на тот момент составляла около $1 900. Государственные структуры, которые расследуют все более изощренные преступления, также могут использовать средства для покрытия расходов на такие вещи, как лицензионные сборы за программное обеспечение для отслеживания криптовалют.

«Нам сложно быстро адаптироваться, — отметил Купман из Налоговой службы. — То, что произошло в криптоиндустрии менее чем за 10 лет, заняло у финансовой индустрии 100 лет».