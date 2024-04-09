Миллионы долларов на аирдропы: кто их платит и что нужно сделать, чтобы их получить

2024 год на рынке криптовалют начался ажиотажем вокруг аирдропов. За первые три месяца десятки проектов уже успели «насыпать» ранним пользователям токены на миллионы долларов . В их числе StarkNet, Wormhole, AltLayer, Jupiter, Evo и многие другие. Даже за небольшую активность трейдеры, как минимум, получали по $1000−1500 в токенах осуществившего аирдроп проекта. «Минфин» выяснил, зачем разбрасываться такими деньгами, кто за это платит и реально ли поймать такую раздачу.

Для чего проводят аирдроп

Начнём с самого начала, чтобы понять логику. К примеру, у нас есть стартап, который разработала команда талантливых инициативных людей, возможно, с определенным капиталом. Проект хорошо работает и приносит практическую пользу, но как его масштабировать? Нужные средства и вовсе не малые. Кроме средств, необходима база пользователей, которую собрать достаточно сложно.

Единственный выход в таком случае — искать инвестора, который даст капитал для проведения маркетинговых компаний и продвижения продукта.

Вероятно, что инвестор, если его удастся найти, попросит значительную долю компании, как плату за предоставление капитала. Вряд ли разработчикам понравится такое развитие событий, поэтому криптостартаперы прибегли к уловкам. Они решили раздавать часть токенизированных капиталов (аирдроп) своим пользователям, таким образом способствуя популяризации проекта и расширению сети.

В целом, может показаться, что проект просто раздает деньги, но на самом деле, в большинстве случаев, — это плата за проделанную работу. Значительная часть аирдропов предполагает раздачу токенов ранним пользователям, которые продвигали проект на ранних стадиях — сознательно или бессознательно, тестировали, создавали активность и т. д.

Также большинство аирдропов требует от потенциальных бенефициаров дополнительных шагов, таких, как поделиться новостью в социальных сетях, отметить друзей в публикации, подписаться на канал. В народе такой путь называют «сарафанное радио». Работает оно хорошо с той разницей, что используются новые механизмы (социальные сети, каналы, блоги).

Иногда цель аирдропа заключается в децентрализации проекта. Команда хочет равномерно распределить капитал для устранения отрицательного централизованного влияния. В качестве отправной точки, возможны снимки кошельков Bitcoin, Ethereum, BNB Chain. На основе этих снимков и при наличии на кошельке определенного количества криптовалюты, инвестор становится участником аирдропа. Здесь делают ставку на то, что владелец такого кошелька является холдером и будет удерживать активы длительный период, способствуя децентрализации.

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Реально ли стать участником аирдропа

Если аирдропы проводятся, значит, получить раздачу возможно — это аксиома. Однако, это будет не так легко, как может показаться на первый взгляд. Вы можете воспользоваться сервисами для поиска аирдропов, такими как Airdrops.io, Airdrop Alert, ICO Marks и другие. Но отыскать там «бриллиант среди камней» будет сложно.

Сервис для поиска аирдроп Airdrops.io

В качестве примера, рассмотрим аирдроп challenge.gg. Это игровая платформа, раздающая 5 млн токенов. По факту, эти токены сейчас ничего не стоят, но они получат ценность (без гарантий), когда они станут собственностью тысяч пользователей, будут задействованы в игровой экономике и состоится листинг на бирже.

Для того, чтобы стать участником этого аирдропа, необходимо:

Подключить свой криптокошелек к платформе. На кошельке нужно, чтобы было, как минимум, 0,001 ETH (~$3,6). Выполнить социальные задачи, позволяющие заработать 300 токенов (подписаться на официальный аккаунт в X, присоединиться к сообществу Challenge Discord, подписаться на телеграм-канал Challenge). Будут доступны дополнительные задачи, чтобы заработать больше токенов. Вы также сможете привлекать друзей, чтобы заработать 50 токенов за каждого реферала.

Листинг запланирован на 30 апреля. Токены будут зачислены на кошельки участников 7 мая. Как вы, наверняка, догадались, промежуток времени между листингом и раздачей обусловлен необходимостью уменьшения давления продаж.

Еще более интересным может быть аирдроп от Base Name Service (гарантии того, что он состоится, нет, но большая вероятность его проведения в будущем).

Базовая служба имен (BNS) — это служба, построенная на Base. BNS отображает понятные человеку имена, такие как «Minfin», вместо адреса криптокошельков.

Первые пользователи, покупающие домен, могут стать участниками распределения.

Для того чтобы купить домен BNS, необходимо:

Перейти на веб-сайт Base Name Service. Подключить кошелек Base (чтобы купить домен, вам понадобится немного ETH на Base). За покупку домена вы получите 500 баллов в год. Чем длиннее срок, тем больше баллов вы заработаете. Вы можете получить однолетнее обновление домена или купить новый домен, собрав 2000 баллов. На основе накопленных баллов возможно распределение вознаграждений среди ранних пользователей.

Если удастся купить короткое популярное имя за приемлемые деньги, то, кроме аирдропа, у вас будет возможность заработать на продаже домена.

Конечно, покупка домена не гарантирует проведение аирдроп, но само участие в таких мероприятиях может принести самые большие дивиденды. Настоящему охотнику за цифровыми сокровищами следует сконцентрировать свое внимание на тех проектах, которые уже запущены и преуспевают, но у них еще нет собственного токена.

В целом, эта история может длиться долго, и желающим заработать на аирдропах стоит запастись терпением. Возможно, придется поучаствовать в десятках, а может и сотнях распределений, прежде чем среди них попадется настоящее сокровище.

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О каких цифрах идет речь

Вспомним аирдроп Arbitrum, когда в сети шли батлы, состоится ли он вообще. Когда это, наконец, произошло, ранние пользователи получили от $1 500 до $13 000.

Aptos Foundation распределили 20 076 150 токенов APT среди 110 235 пользователей сразу после запуска майн-нет (2022 год). Участники этого аирдропа получили примерно по $1 640.

В феврале этого года команда Starknet открыла клейм токенов STRK. В то же время, состоялся листинг актива на нескольких криптовалютных биржах. StarkNet разблокировала 728 млн токенов STRK для более чем 1,3 млн кошельков в рамках аирдропа (~560 токенов на каждый кошелек = $1 120 по текущему курсу). С 15 апреля на рынок ежемесячно будут попадать 64 млн STRK ($128 млн по текущему курсу), а с 15 марта 2025 года — 127 млн STRK ($254 млн).

20 февраля 2024 года команда протокола Optimism объявила о четвертой раздаче токенов OP активным участникам сети. Для аирдропа было выделено более 10 млн OP, которые распределили среди 22 998 уникальных адресов (~$1 740 на адрес). Вознаграждение получили те участники, которые минтили (от англ minting — чеканка) NFT.

Эти цифры не окончательные: если участники вышеупомянутых аирдропов продолжили удерживать токены-вознаграждения в течение длительного промежутка времени, их доходы росли в разы.

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Не забываем о безопасности

Там, где есть ажиотаж, обязательно есть мошенники. Аирдроп-хантеры в спешке, пренебрегая мерами безопасности, часто становятся жертвами воров. Последние все более изобретательные и делают столь привлекательный образ проекта, что его трудно отличить от настоящего даже опытному криптоэнтузиасту.

Кроме того, часто случаются взломы официальных аккаунтов в социальных сетях уже популярных и мощных проектов, через которые публикуются фишинговые ссылки.

Самый уязвимый момент в этой цепочке — это подключение кошелька к веб-сайту. Если ресурс мошеннический, то очень скоро после подключения средства будут потеряны.

Самая надежная защита от таких угроз — создание отдельного кошелька для получения аирдроп-вознаграждений. Как только вознаграждение получено, цифровые активы сразу следует перевести на другой кошелек и продолжить охоту.

Итак, аирдроп — это не просто «раздача денег», а сложный механизм, направленный на продвижение и расширение сети проекта. Некоторые такие мероприятия проводятся с целью децентрализации, другие — для привлечения инвесторов и расширения базы пользователей.

Чтобы стать участником аирдропов, необходимо выполнить ряд условий, которые могут включать в себя подключение кошелька к платформе, минимальный баланс криптовалюты, выполнение социальных задач и т. д. Поиск выгодных аирдропов следует рассматривать, как долгосрочную инвестицию, которая может потребовать времени и терпения, но с возможным высоким доходом.

В целом, аирдропы стали важным инструментом для криптовалютных проектов, которые ищут пути привлечения капитала и расширения своего сообщества пользователей.