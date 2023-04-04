Пользователи Arbitrum уже заработали от $1 500 до $13 000: где и как искать выгодный аirdrop

Airdrop, проведенный 23 марта криптопроектом Arbitrum, оправдал свое звание самого ожидаемого в этом году. Пользователи в награду за пользование получили по текущему курсу токена ARB от $1 500 до $13 000. «Минфин» расскажет, как устроена сфера получения токенов за активность в блокчейн-сервисах, какие еще проекты могут устроить аирдроп, как в нем принять участие и сколько на этом можно заработать.

Что такое Airdrop

Airdrop — это процесс безвозмездной раздачи токенов пользователям или инвесторам криптопроекта. В основном, для того, чтобы получить бесплатные токены, придется зарегистрироваться на платформе, подключить к сайту проекта свой криптокошелек, возможно, подписаться на рассылку новостей или на страницы в социальных сетях.

Самыми распространенными видами Airdrop являются:

Базовый аirdrop. Этот вид бесплатной раздачи токенов не требует каких-либо дополнительных действий от пользователей. Достаточно быть подключенным к платформе с помощью криптокошелька или пройти регистрацию.

Этот вид бесплатной раздачи токенов не требует каких-либо дополнительных действий от пользователей. Достаточно быть подключенным к платформе с помощью криптокошелька или пройти регистрацию. Bounty аirdrop — вознаграждение за выполнение определенных задач, например, ретвит сообщения в Twitter или написание отзыва о проекте, подписка на страницу в социальных сетях, распространение рекламного объявления, приглашение друга и т. д.

— вознаграждение за выполнение определенных задач, например, ретвит сообщения в Twitter или написание отзыва о проекте, подписка на страницу в социальных сетях, распространение рекламного объявления, приглашение друга Holder аirdrop — раздача токенов пользователям, которые сохраняют определенное количество токенов в своем кошельке и взаимодействуют с криптопроектом длительное время. В свое время такой Airdrop провела децентрализованная биржа UNISWAP — тогда пользователи получили вознаграждения, превышающие $1 000.

— раздача токенов пользователям, которые сохраняют определенное количество токенов в своем кошельке и взаимодействуют с криптопроектом длительное время. В свое время такой Airdrop провела децентрализованная биржа UNISWAP — тогда пользователи получили вознаграждения, превышающие $1 000. Fork аirdrop — раздача токенов владельцам определенной криптовалюты после форка блокчейна (изменения правил, по которым блок в блокчейне признается настоящим). Например, после форка Bitcoin в Bitcoin Cash в 2017 году все, кто держал на кошельке BTC, получили такое же количество BCH. Курс BCH в тот период достигал отметки в $28.

— раздача токенов владельцам определенной криптовалюты после форка блокчейна (изменения правил, по которым блок в блокчейне признается настоящим). Например, после форка Bitcoin в Bitcoin Cash в 2017 году все, кто держал на кошельке BTC, получили такое же количество BCH. Курс BCH в тот период достигал отметки в $28. Snapshot аirdrop — раздача токенов владельцам определенной криптовалюты на основании состояния их кошелька на определенный момент времени, например, на момент блока номер 10 000 000.

Список неполный, поскольку криптокомпании постоянно совершенствуют этот метод взаимодействия с клиентами и инвесторами. Успеть за этим процессом невозможно, да и нет такой уж необходимости.

Зачем криптокомпании проводят аirdrop

В основном, аirdrop проводят с одной целью — реклама. За счет этого мероприятия криптопроекты расширяют базу пользователей, улучшают узнаваемость, масштабируются.

Однако, иногда целью является передача проекта в собственность сообщества.

Можно встретить множество криптоплатформ, в дорожной карте которых конечным пунктом является передача сети в собственность пользователям и инвесторам. Airdrop Arbitrum — яркий пример того, как посредством раздачи токенов передается право собственности.

Нативный токен ARB после запуска не предоставляет своим владельцам ничего, кроме права голоса и возможности продать его заинтересованной стороне.

Где можно узнать о будущем аirdrop

Для того, чтобы заработать на airdrop, необходимо, как минимум, быть проинформированным, как он происходит. Мы нашли несколько способов, как узнать о бесплатной раздаче токенов:

1. Бесплатные и платные каналы в социальных сетях и мессенджерах. Если в поиске Telegram ввести Airdrop, то вы получите около десятка мощных каналов, которые практически каждый день публикуют анонсы будущих аирдропов. Некоторые из этих каналов насчитывают более миллиона пользователей.

Источник: Telegram

2. Криптокалендари. У большинства таких платформ есть встроенные фильтры, которые позволяют запечатлеть исключительно будущие аирдропы. К примеру, достаточно удобным в этом плане является coinmarketcal. Выбираем фильтр Airdrop/Snapshot и в календаре отображаются ближайшие запланированные аирдропы.

Источник: Coinmarketcal

3. Если мы ищем проекты, которые еще не запустили свой собственный токен и не объявили об аirdrop, то очень кстати будет сервис defillama. Переходим во вкладку DeFI — Airdrops. У нас отобразится страница с протоколами, у которых еще нет собственных токенов, но аirdrop по ним возможен в будущем.

Кстати, многие пользователи, которые получили сейчас награды от Arbitrum, действовали именно по такому сценарию. Они знали, что проект мощный, и, рано или поздно, дело дойдет до собственного токена. Поэтому они заранее регистрировались и проявляли активность в ожидании будущей раздачи токенов.

Источник: Defilama

4. Недавно самая крупная криптовалютная биржа в мире создала платформу Binance Airdrop Portal, где публикуются ближайшие раздачи токенов, а также условия, на которых в них можно принять участие.





Источник: Binance Airdrop portal

5. Специализированные сайты, такие как Airdrops.io, AlertAirdop.com, AirdropKing.io, CoinAirdrops.com и другие, позволяют пользователям держать руку на пульсе airdrop.

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Кто и как охотится на охотников за аirdrop

Тем, кто охотится за airdrop, нужно быть осмотрительными, поскольку в сети наблюдается огромное количество разных мошеннических схем. Самые распространенные среди них — разновидности фишинга. Пользователям предлагают возможность получить бесплатные цифровые активы, что, на первый взгляд, может показаться очень привлекательным. Однако, при регистрации запрашиваются учетные данные для входа на сайт, реквизиты банковского счета, закрытые ключи от криптовалютного кошелька, или другие личные данные.

Как только пользователь предоставляет эту информацию, злоумышленники сразу же используют ее для кражи денег или цифровых активов.

Другой вид мошенничества вокруг Airdrop — фальшивые криптоплатформы. Пользователи регистрируются на такой платформе для получения безвозмездных токенов, после чего им приходит письмо со ссылкой для подтверждения регистрации или установки специального программного обеспечения. Нажатие на ссылку запускает установку вредоносного ПО, который похищает личную информацию для последующей кражи денег или цифровых активов.

Криптоплатформы постоянно совершенствуют безопасность, но и криптомошенники становятся все более изобретательными.

Имейте в виду: в большинстве своем, для получения вознаграждений аirdrop достаточно адреса криптокошелька.

Можно ли сделать раздачу токенов постоянным источником прибыли

Как показывают анонсы, каждый день может проводиться 2−3 (а иногда даже больше) раздачи токенов. Поэтому, логично предположить, что аирдропы могут стать постоянным источником дохода. Да, это вполне возможно. Но нужно учитывать, что в этом случае участие в аirdrop придется превратить в работу без гарантий, что доход от этой деятельности обеспечит безбедную жизнь. Для участия в некоторых аирдропах придется изрядно поработать.

Существует и другой способ заработать на аirdrop. В сети можно встретить множество групп, которые занимаются накруткой активности в разных протоколах. Вы создаете для них аккаунт (или несколько) и за это получаете вознаграждение. В зависимости от протокола, можно получить до $200 за аккаунт. Согласно разным оценкам, около 20% всех вознаграждений, которые недавно распределил протокол Arbitrum, получили именно такие группы, что по текущему курсу ARB составляет около $300 млн.

Перспективные Airdrop

Охотники за аирдропами далеко не в первый раз получают существенные гонорары за свои старания. Кроме Arbitrum, ранее соразмерные вознаграждения получили пользователи криптопроектов Uniswap, Aptos и Blur. В связи с этим, ажиотаж вокруг ARB побуждал многих пользователей обратить внимание на другие протоколы, которые еще не запустили собственный токен и не объявили об аирдропе.

Среди наиболее вероятных кандидатов на следующий airdrop с впечатляющими вознаграждениями — проект ether.fi. Это децентрализованный некастодиальный делегированный протокол стейкинга с токеном Liquid Staking Derivative. Одной из отличительных характеристик ether.fi является то, что стейкеры контролируют свои ключи.

Руководство протокола недавно намекнуло на запуск собственного токена под названием ETHFI, поэтому очень вероятно, что пользователи, которые делают ставки ETH на платформе, могут получить вознаграждения, когда будет запущен нативный токен.

Согласно данным Defillama, в течение марта TVL заблокированных активов на ether.fi вырос с $1,5 млн до почти $12 млн. (+800%).

Источник: Defillama

Другой, заслуживающий внимания кандидат — SyncSwap. Это децентрализованная биржа (DEX) на базе zkSync от MatterLabs. Благодаря технологии нулевого знания SyncSwap предлагает большему количеству людей простой в использовании и недорогой DeFi с полной безопасностью Ethereum.

У SyncSwap еще нет собственного токена, но он может запустить его в будущем.

Объем активов, заблокированных на SyncSwap, вырос в течение марта почти на 100%.

Источник: Defillama

Еще один многообещающий Airdrop возможен на платформе Tensor. Tensor — это NFT-трейдинг для профессионалов. Это место для торговли NFT на Solana, которое является самым быстрым, у него самое широкое покрытие и оно предлагает самое лучшее выполнение. Конкурирует с Blur и платформами на Ethereum.

Среди других перспективных криптопроектов, которые в будущем могут провести аirdrop, можно обратить внимание на Aleo, LayerZero, Olive, Quasar, Sui и Sei.

Но, если вы хотите получить бесплатные монеты или токены через airdrop, убедитесь, что понимаете риски, и тщательно исследовали проект перед тем, как принять участие в его деятельности.