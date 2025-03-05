Легализация криптовалют: как изменятся налоговые правила для инвесторов

Украина входит в топ-5 стран по популярности криптовалют. При этом у нас до сих пор не установлены четкие правила налогообложения криптоактивов. Но парламент готов принять соответствующий законопроект к лету. Изменятся ли налоговые правила для инвесторов в случае легализации криптовалют в Украине в 2025 году, «Минфину» рассказал адвокат и партнер адвокатского объединения «КАС Групп» Владимир Сытник.

17 февраля 2022 года, за неделю до полномасштабного вторжения, Верховная Рада Украины приняла Закон Украины № 2074-IX «О виртуальных активах», который должен был легализовать и запустить рынок виртуальных активов в Украине. Он должен вступить в силу после окончания военных действий.

Остальные законопроекты и постановления по этому вопросу так и не были рассмотрены. Минфин высказал замечание к предложенным изменениям, отметив, что льготное налогообложение приведет к потенциальным потерям поступлений бюджетов всех уровней.

Как сейчас облагается криптовалюта в Украине

Налоговый кодекс не содержит отдельного порядка налогообложения с виртуальными активами. Таким образом, применению подлежат общие нормы Кодекса.

Налоговики в индивидуальных налоговых консультациях неоднократно обращали внимание, что налогооблагаемой базой является доход от продажи или иного отчуждения криптовалюты, то есть вся сумма средств, получаемая налогоплательщиком от операций с криптовалютой, независимо от расходов на предыдущую покупку криптовалюты.

В зависимости от источника выплаты, такой доход облагается налогом, как «иностранный доход» (если источник выплаты является иностранным) или «другой доход» (если выплата осуществляется резидентом Украины).

Налоги должны уплачиваться по основной ставке — 18% НДФЛ, а также военный сбор, ставка которого с 1 января 2025 года составляет 5%.

Таким образом, если вы продали один биткоин 26 февраля 2025 года, налог с этой продажи составит 650 069 грн, военный сбор — 180 574 грн, вне зависимости от того, получили ли вы его в 2009 году за пять долларов, или купили три месяца назад и продаете сейчас с дисконтом.

Доход от операций с криптовалютой должен включаться в налоговую декларацию об имущественном положении и доходах, которая подается до 1 мая года, следующего за отчетным, а налоги должны быть уплачены в бюджет до 1 августа года, следующего за отчетным.

Заметим, что декларированию подлежит только доход от операций с криптовалютой.

Сам факт владения криптовалютой, если в течение отчетного года не произошло никаких сделок с ней, — не отражается в налоговой декларации.

Покупка и хранение криптовалюты не являются налогооблагаемыми операциями.

Таким образом, текущий порядок налогообложения с виртуальными активами не соответствует мировой практике, в связи с чем достаточно объемный рынок крипто- и цифровых активов в Украине до сих пор находится в тени.

Декларирование криптовалюты чиновниками

Интересно, что отсутствие нормативной базы для функционирования рынка виртуальных активов не помешало внедрить обязательное декларирование криптовалюты для лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, что является важной частью процесса предотвращения коррупции.

Так, Законом № 140-IX в определение нематериальных активов, сведения о которых указываются в декларации госслужащих, включена криптовалюта. Соответствующие изменения были введены с 1 января 2020 года.

По подсчетам издания Incrypted, по результатам декларирования в 2023 году, криптовалюта отражена в 1 834 декларациях украинских госслужащих. Это стало третьим, по популярности, вариантом декларации активов, по которому было трудно подтвердить источники происхождения, после «возвращения долга» и «наследства от близких родственников».

При этом ни в одной декларации не было обнаружено доходов от операций с виртуальными активами. Это может свидетельствовать о том, что должностные лица декларируют исключительно факт покупки криптовалюты, как актива (в т.ч. криптовалюту, полученную до момента назначения на соответствующие должности), однако не освещают доходы от их продажи. Правда, учитывая отнесение доходов от криптовалюты к «иностранным доходам» или «другим доходам», не исключено, что случаи декларирования все же могли иметь место без соответствующей детализации.

Декларационная кампания за 2024 продлится до 1 апреля 2025 года, поэтому ожидаем ее завершения для получения новых статистических данных.

Подача заведомо недостоверных сведений в декларации может повлечь применение дисциплинарной, административной (если сумма недостоверных сведений превышает 302 800 грн) или уголовной ответственности (на сумму свыше 1 514 000 грн).

Так, в январе 2024 года НАБУ и САП сообщили о подозрении во внесении недостоверных сведений в е-декларацию за 2020 год народному депутату Александру Мариковскому.

По данным следствия, он задекларировал криптовалюту оценочной стоимостью 24,6 млн грн (32 биткоина), однако криптовалютный кошелек никогда ему не принадлежал, а транзакции по покупке криптовалюты осуществлялись гражданами другого государства.

Показательный случай привлечения декларантов к административной ответственности: штраф в размере 17 тыс. грн был применен к экс-заместителю министра инфраструктуры Олегу Ющенко, который не указал в декларации идентификатор кошелька с криптовалютой. Чиновник объяснял, что документы на покупку биткоина на сумму 600 тыс. грн отсутствуют, а накопитель для получения доступа к криптовалюте пока найти не может.

Как отметил суд, даже при условии приобретения виртуального актива за наличные деньги через посредников, в любом случае, в пользу покупателя открывается криптокошелек, содержащий публичный адрес криптовалюты.

Как планируют облагать криптовалюту

В повестку дня 13-й сессии Верховной Рады, которая продлится в течение февраля — августа 2025 года, включено рассмотрение законопроектов № 10225 и № 10225−1 о внесении изменений в Налоговый кодекс по урегулированию оборота виртуальных активов в Украине (зарегистрированы в ноябре 2023 года).

Законопроект № 10225 разработан Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку, альтернативный законопроект № 10225−1 — Министерством цифровой трансформации. Соответственно, функции регулятора рынка криптоактивов предлагается предоставить Нацкомиссии и НБУ, или Минцифры и НБУ.

Оба проекта излагают в новой редакции Закон № 2074-IX «О виртуальных активах» и предусматривают налогообложение положительного финансового результата операций с криптовалютой, подобно ценным бумагам. Однако документы все же содержат существенные отличия.

Согласно проекту № 10225, финансовый результат от операций с виртуальными активами определяется в момент их продажи или иного отчуждения. При этом обмен одного виртуального актива на другой приравнивается к отчуждению, что значительно усложняет ведение учета таких операций держателями криптоактивов.

Альтернативный законопроект от Минцифры освобождает от налогообложения операции по обмену виртуальных активов, если по их результату налогоплательщик получает только виртуальные активы.

Оба документа предполагают применение базовой ставки налога на прибыль предприятий по результатам операций с виртуальными активами (18%).

Операции по эмиссии, вводу и выводу из обращения, обмена, продажи и другого отчуждения виртуальных активов не являются объектом налогообложения НДС, с определенными исключениями. В частности, налогообложению НДС подлежат операции по поставке токенов, определенных индивидуальными признаками, — NFT (законопроект Нацкомиссии) или операции со служебными токенами (законопроект Минцифры), приравнивающиеся к поставке объектов, право собственности на которые подтверждает соответствующий токен.

Для физических лиц устанавливается базовая ставка НДФЛ для инвестиционной прибыли в размере 18%.

В то же время, проект № 10225−1 устанавливает льготные условия для физических лиц в течение переходного периода, а именно налогообложение по ставке 5% в течение первых 3 лет с даты вступления в силу закона, и 9% — в течение следующих 5 отчетных лет.

Право на льготы получат плательщики, годовой доход от операций с виртуальными активами которых не превышает 7 млн грн.

Альтернативный законопроект закрепляет широкий перечень расходов, которые могут быть учтены в целях расчета инвестиционной прибыли. В свою очередь, согласно проекту № 10225, перечень таких расходов будет определяться НКЦБФР, что не обеспечивает необходимый уровень правовой определенности.

В заключение оба проекта обязывают физических лиц декларировать операции с криптовалютой, независимо от места их проведения. Уплата налога должна производиться самостоятельно физлицами (проект № 10225−1) или налоговыми агентами — поставщиками услуг, связанных с оборотом виртуальных активов (проект № 10225).

Пока неизвестно, какой из законопроектов будет принят за основу. Глава профильного Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, критикуя альтернативный законопроект, отметил, что «8 лет льготного периода для рынка, не создающего рабочие места и добавленную стоимость и, в известной степени, спекулятивного — это слишком». Одновременно он отметил и недостатки основного законопроекта, указав на несправедливость налогообложения обмена одних криптовалют на другие.

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Почему нужно установить четкие правила налогообложения как можно быстрее

Подводя итог, подчеркиваем, что текущий подход налоговых органов к налогообложению создает значительные финансовые риски для инвесторов, ведь они обязаны уплачивать налоги со всего дохода, не считая расходов на покупку активов.

Однако каждый инвестор рано или поздно сталкивается с необходимостью подтверждения законности источника происхождения средств и уплаты налогов с купленного состояния, в частности, при открытии счетов в иностранных банках, открытии счетов для собственного бизнеса, при значительных покупках (например, объектов недвижимости) или даже просто совершая транзакции в традиционных финансовых структурах.

Предложенные законопроекты № 10225 и № 10225−1 направлены на создание более прозрачной и более справедливой системы налогообложения криптоактивов. Основная идея — облагать налогом финансовый результат операций, а не валовый доход, что соответствует подходу к налогообложению традиционных инвестиционных активов. Однако разногласия между подходами Нацкомиссии и Минцифры нуждаются в доработке и согласовании с бизнесом и экспертным сообществом.

Следует отметить, что необходимость подтверждения законности источника происхождения средств и уплаты налогов является существенным моментом при конвертации криптоактивов в материальные активы как в Украине, так и в других странах. Есть много примеров, когда покупка дорогого авто в Украине, или недвижимости в Европе была невозможна, когда источником средств указывались только криптокошельки с надлежащей суммой биткоинов.