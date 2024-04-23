Крипторынок после халвинга: что происходит с ценами на биткоин и акциями майнеров

20 апреля в сети биткоин было добыто 840 000 блоков, после чего вознаграждение за майнинг первой криптовалюты уменьшилось наполовину (с 6,25 до 3,125 BTC). Официально состоялся халвинг биткоина. Рассказываем, как это событие повлияет на крипторинок .

Первые жертвы халвинга: хорошая возможность приобрести акции майнеров

Первыми приближающееся негативное влияние халвинга ощутили публичные майнинговые компании. Инвесторы, зная об уменьшении добычи BTC и, как следствие, уменьшении дохода соответствующих компаний, довольно интенсивно продавали их ценные бумаги. Акции крупнейшего по капитализации майнера Marathon Digital Holdings (MARA) в течение двух месяцев упали более чем на 50%.

Стоимость акций Marathon Digital Holdings

Источник: NASDAQ

В аналогичной ситуации оказались и конкуренты MARA.

Сейчас, после халвинга, весь негатив от этого события уже в цене акций таких компаний, а это хорошая возможность купить акции майнеров с дисконтом.

После халвинга в 2020 году акции CleanSpark выросли на ~1800%, Marathon Digital Holdings ~10000%…

В целом, первая десятка публичных майнеров по капитализации выглядит так:

Источник: companiesmarketcap

Так что у потенциальных инвесторов широкий выбор и хорошие возможности впереди.

Майнеры должны обновиться или закрыться

По расчетам CEO CryptoQuant Ки Юн Джу, после халвинга себестоимость добытой монеты достигнет $80 тысяч. При меньших ценах на рынке майнерам придется отключать оборудование. Наиболее рентабельными будут майнерные установки последнего поколения S21: себестоимость каждого добытого BTC с помощью этого устройства составит около $56 тыс.

Поскольку халвинг запрограммирован событием, то майнеры, конечно, готовились к нему заранее. В декабре прошлого года Riot Platforms, занимающаяся добычей биткоинов компания, приобрела почти 67 тысяч установок для майнинга у производителя MicroBT.

Это было одно из самых больших расширений хешрейта в истории компании. Marathon Digital недавно объявила о своих планах приобрести 200-мегаваттный майнинговый комплекс Bitcoin в Техасе за $87,3 млн. Так что можно не беспокоиться, что некому будет добавлять новые блоки и заботиться о безопасности сети. Кроме того, при отключении майнера от сети сложность добычи уменьшается, что позволяет менее рентабельным установкам включаться в работу.

Цена BTC до и после халвинга

С середины 2023 года началось ралли биткоина, поддерживавшего интригу вокруг запуска спотовых ETF. В общей сложности с начала запуска фонды привлекли более $12 млрд с учетом оттока из GBTC.

Далее публика переключилась на халвинг, и сейчас это событие поддерживает дальнейший импульс. Согласно Google trends, интерес пользователей к халвингу находится на рекордном уровне.

Количество поисковых запросов со словосочетанием «bitcoin halving»

Источник: Google trends

Однако рост биткоина прекратился: рынок сыграл с криптоинвесторами злую шутку. Игроки откровенно желали запуска спотовых биткоин ETF в надежде, что те привлекут значительный капитал и сделают цифровые активы частью традиционного инвестиционного пространства. Так и произошло, но криптаны не оценили последствий — этот инвестиционный инструмент связал между собой фондовый и криптовалютный рынки. Теперь то, что плохо для фондового рынка, плохо для крипты и наоборот.

Сейчас инвесторы фондового рынка уходят от риска на фоне роста инфляции и вероятности дальнейшего удержания ключевой процентной ставки ФРС на максимальном уровне (не исключено даже ее поднятие). Соответственно, под распродажу попадают спотовые биткоины-ETF, создавая медвежье давление на цену первой криптовалюты.

На скрине ниже мы сравнили динамику BTC/USDT и SPY (черно-белые свечи), синхронность ценовых колебаний можно увидеть невооруженным глазом.

Согласно данным The Block, корреляция биткоина относительно золота снижается и растет по отношению к S&P 500 и Nasdaq.

Источник: The Block

В течение прошлой недели наблюдался отток капитала из спотовых ETF. На рынке появляется все больше признаков рецессии, пока биткоин держится хорошо, но если падение фондовых индексов продолжится, вряд ли «цифровое золото» сможет продолжить импульс. Криптовалютный рынок аналогично фондовому рассчитывал на смягчение денежно-кредитной политики (необходим дешевый ресурс и рост аппетита к риску), а оно, как минимум, откладывается.

Инвесторам рекомендуем обратить внимание на ценовую отметку в $59 тыс. за монету. Если котировки BTC снизятся ниже этой отметки, рассчитывайте на более глубокую коррекцию в область $38 тыс — $50 тыс.

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Перспективы

Независимо от того, будет более глубокая коррекция стоимости первой криптовалюты или нет, халвинг биткоина создает дефицит монеты на рынке. А спрос? — Спрос будет расти. Об этом свидетельствуют многие факторы. Есть высокий интерес со стороны розничного инвестора, о чем свидетельствуют данные Google Trends.

В середине апреля сразу несколько управляющих компаний сообщили, что получили от регуляторов разрешение на запуск спотовых биржевых фондов (exchange traded fund, ETF) для биткоина и Ethereum в Гонконге. Согласно предварительным оценкам, они должны привлечь по меньшей мере $25 млрд.

Растет количество установленных биткоин-банкоматов, что будет способствовать привлечению новых пользователей и дополнительным инвестициям (в начале 2024 установлено 1469 биткоин ATM).

Сдержать дальнейший рост могут продажи майнеров, у которых возникла необходимость обновления оборудования, но это влияние будет временным. Во время предыдущего халвинга майнеры распродавали «цифровое золото» в течение 4 месяцев, после чего биткоин показал рост на 500%.

Что касается других альткоинов, то они традиционно обращаются по аналогии с биткоином. Инвесторам важно вовремя ощутить самые горячие течения и вовремя в них инвестировать. Сейчас кажутся перспективными направления разумных контрактов на биткоин и связаны с искусственным интеллектом.