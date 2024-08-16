Какую криптовалюту купить новичку в 2024 году

Инвесторы, которые пришли на рынок криптовалют в конце прошлого года, сразу попали на настоящие американские горки. Биткоин начал уверенный рост в октябре 2023 года, и к марту 2024 вырос с отметки в $28 732 до $73 000. Весь криптовалютный мир в этот период ждал очередного халвинга Биткоина, который, как правило, становится стартом бычьего тренда для рынка цифровых активов. В апреле халвинг случился, и последние четыре месяца курс Биткоина остается очень нестабильным. Волатильность BTC влияет и на другие цифровые активы. Но это не повод отказываться от инвестиций в перспективные криптовалюты . У новичков есть шанс получить отличный опыт. Главное — правильно подойти к выбору торговой стратегии.

Перспективные криптовалюты в 2024: какую криптовалюту купить?

Подобрали для вас список токенов, которые заслуживают внимания инвесторов. Среди них и криптовалюты, входящие в десятку лучших предложений, и дешевые криптовалюты на этапе предварительной продажи. Последние имеют все шансы на значительный рост после восстановления рынка.

Bitcoin — первая децентрализованная криптовалюта, разработанная в 2008 году Сатоши Накамото. Ethereum — первая криптовалютная платформа и ее собственный токен, значительно расширившие использование технологии блокчейн. TON — криптопроект, у истоков которого стоял Павел Дуров. Solana — одна из самых быстрорастущих криптовалют 2023 года. XRP — собственный токен проекта, призванного стать альтернативой SWIFT. Pepe Unchained — новая криптовалюта, основанная на меме про лягушку Pepe, проходящая стадию пресейла. Meme Games — мем-коин, посвященный летней Олимпиаде в Париже. Base Dawgz — мем-коин с поддержкой мультицепочки, которому прогнозируют 100-кратный рост после листинга. PlayDoge — криптовалютный проект, объединивший мем про сиба-ину и игровое приложение в формате тамагочи. Dogecoin — мемная криптовалюта, удерживающая более 10 лет лидирующие позиции в этой нише.

Расскажем о каждом из проектов подробнее, чтобы помочь с выбором, какую криптовалюту купить.

2.1 Биткоин

Биткоин — это цифровой актив, который более 15 лет назад произвел целую революцию в технологиях хранения и передачи ценностей. BTC стал альтернативой фиатным деньгам и ценным бумагам. Биткоин невозможно подделать, он децентрализован, и пользователи сами решают, как распоряжаться своими BTC. Транзакции с использованием Биткоина занимают считанные минуты и стоят очень дешево. Несмотря на высокую волатильность, BTC является криптовалютой с самой высокой рыночной капитализацией, и на него приходится большая доля инвестиционных портфелей опытных игроков криптовалютного рынка.

Альткоины, которые стали появляться после запуска Биткоина и распространения технологии блокчейна, сильно зависят от скачков цены BTC. Поэтому курс Биткоина — это то, за чем стоит в первую очередь следить новичкам. Сейчас эксперты прогнозируют первой криптовалюте колебания между уровнями поддержки в районе $55 000 и $49 000. Это может быть подходящим моментом для покупки позиций. Если BTC удастся закрепиться выше отметки в $67 000, то вероятно продолжение восходящего тренда. Инвесторы могут прилично заработать на колебаниях цены Биткоина и следующих за ним альтернативных криптовалют. На момент написания статьи цена BTC составляет $54 745.

2.2 Ethereum

ETC — вторая по популярности криптовалюта. Если Биткоин стал первой децентрализованной валютой, то разработчикам Ethereum удалось создать первую децентрализованную экономику. Смарт-контракты блокчейна Ethereum расширили возможности криптовалют и стали надежным способом ведения бизнеса. Смарт-контракты управляются алгоритмом собственного кода, поэтому их невозможно отменить, а при любой попытке внести изменения в код, алгоритм необратимо изменится и будет отклонен блокчейном. Никаких третьих лиц в виде банков и государственных структур, но при этом безопасные, быстрые и дешевые транзакции.

ETC — криптоактив, который, как правило, становится первой альтернативой BTC при выборе, какую криптовалюту купить. За год Ethereum вырос более чем на 30%, а за последние сутки потерял около 12%. Зона поддержки ETC сейчас находятся на уровнях около $2 800 и $2 450. Бычий рост актива возможен при прохождении выше отметки в $3 200. Сейчас Ethereum торгуется по $2 453 за единицу.

2.3 TON

TON — криптопроект, который был разработан командой Telegram, но после ряда разбирательств с Комиссией по ценным бумагам разработчики были вынуждены передать права независимому сообществу. Проект был запущен в 2021 году и стал целой экосистемой децентрализованных приложений и сервисов. А всего через несколько месяцев после запуска блокчейн TON поставил рекорд по количеству обработанных транзакций — 55 000 в секунду. Меньше чем за год экосистема достигла рыночной капитализации в размере более $5 млрд, сейчас этот показатель превышает $13 млрд.

Связь с Telegram, успешная рекламная компания, а главное, преимущества Toncoin в виде рекордного количества быстрых транзакций, низких комиссий и невероятной масштабируемости сделали токен одной из криптовалют в списке ТОП-10. За последний год цена токена TON выросла более чем на 350%. И хотя сейчас его курс скачет вместе со всем криптовалютным рынком, токен имеет все шансы на дальнейший рост. Тем более, что на базе блокчейна TON запущено большое количество игр в формате Play2Earn, а это направление криптоиндустрии завоевывает все большую популярность у пользователей. Цена токена TON на момент написания статьи достигла отметки в $5,46.

2.4 Solana

Solana — еще одна криптовалюта из ТОП-10 в нашем списке. Блокчейн был запущен в 2020 году. Solana использует в своей работе уникальный алгоритм Proof-of-History, который позволяет значительно увеличивать скорость транзакций и производительность блокчейна. Разработчики постоянно совершенствуют Solana за счет оптимизации протоколов и алгоритмов, создания встроенных смарт-контрактов и масштабирования. Низкие комиссии и быстрые транзакции делают Solana потенциальным конкурентом Ethereum.

Запуск на базе блокчейна Solana успешных мем-коинов и новости о вероятном создании Solana ETF сделали экосистему и ее собственный токен SOL одним из самых популярных проектов в этом году. Многие инвесторы считают, что токен может обновить исторический максимум уже осенью, а к концу года достигнуть отметки в $300. За последние сутки SOL вырос более чем на 10% и торгуется по $138,31.

2.5 XRP

XRP — главное платежное средство экосистемы Ripple. Платформа использует альтернативный транзакционный протокол и осуществляет быстрые и дешевые процедуры по обмену валюты по всему миру.

Криптовалюта далеко не новичок на рынке, и была запущена в 2013 году. В 2020 году проект привлек внимание SEC. Регулятор заподозрил Ripple в мошеннических действиях с ценными бумагами и подал против компании иск, в котором обвинил Ripple в торговле незарегистрированными ценными бумагами под видом токена XRP. Но комиссия по ценным бумагам и биржам США проиграла апелляцию и была вынуждена снять все обвинения против Ripple. XRP после решения суда вырос сразу на 80%.

После прекращения судебного разбирательства Ripple заключила ряд стратегических партнерств в Великобритании, Азии и Африке. Расширение бизнеса, вероятно, благоприятно скажется на прогнозе XRP. Кроме того, компания готовится к IPO, которому теперь ничего не препятствует. Выпуск собственных ценных бумаг проекта может стать отправной точкой для роста цены XRP, которая сейчас составляет $0,502.

2.6 Pepe Unchained

Pepe Unchained — первый в нашем списке мем-коин на этапе предварительной продажи. И его сборы на пресейле впечатляют. Через неделю после старта пресейл привлек более $1 млн инвестиций, на момент написания статьи сумма превысила $7,4 млн.

Токен PEPU имеет все шансы стать улучшенной версией легендарного PEPE. Мемная криптовалюта будет использовать собственный блокчейн, а значит, скорость транзакций будет выше, чем у Ethereum. Комиссии при этом останутся низкими. Разработчики Pepe Unchained в перспективе планируют расширить экосистему за счет разработки на ее базе DeFi и NFT проектов, запуска новых криптовалют и приложений на основе ИИ.

Ранние инвесторы могут зарабатывать на Pepe Unchained уже на этапе пресейла. Для этого достаточно отправить токены PEPU в стейкинг и получать пассивный доход с APY в 654%. Сейчас мем-коин можно купить на сайте предварительно продажи по стоимости в $0,0089105. На следующем этапе токен подорожает, до увеличения стоимости осталось чуть больше суток.

Перейти на сайт Pepe Unchained

2.7 Meme Games

Meme Games — самый дорогой мемный токен в нашем списке, который также доступен к покупке на пресейле.

Проект уже в первые дни после старта предварительной продажи привлек большое внимание криптосообщества и собрал $165 000. Пользователей явно заинтересовала уникальная концепция Олимпийских игр среди популярных мемов. Doge, Pepe, Turbo, Brett и другие легендарные мемы будут состязаться в различных дисциплинах.

Инвесторам достаточно выбрать один из проектов и болеть за него на мемной Олимпиаде. В случае победы пользователей Meme Games ждет олимпийская награда в виде токенов $MGMES.

Стать участником увлекательного мемного проекта по минимальной цене можно лишь до 8 сентября. Пресейл токена $MGMES завершится одновременно с Олимпийскими играми. И уже 10 сентября мем-коин будет впервые торговаться на DEX. А пока инвесторы могут купить его по $0,00915 за токен на официальном сайте проекта. И начать зарабатывать на стейкинге $MGMES, годовая доходность в этом случае составит почти 4000%.

Перейти на сайт Meme Games

2.8 PlayDoge

PlayDoge — мемная криптовалюта с перспективным игровым приложением, которое станет ремейком Тамагочи. После запуска криптоигры PlayDoge пользователям предстоит заботиться о виртуальных питомцах — собаках породы сиба-ину. Все как в популярной игре из 90-х, но на этот раз увлекательная концепция Тамагочи принесет геймерам доход в виде собственных токенов проекта — $PLAY.

Предварительная продажа мем-коина продолжается. Сейчас он доступен к покупке за $0,00526 и стал самым дешевым токеном в нашем списке. Но станет дороже уже завтра. На сегодняшний день сборы PlayDoge практически достигли отметки в $6 000 000. Многие криптовалютные инфлюэнсеры добавили проект в собственный топ перспективных криптовалют. Потенциальный листинг на бирже Binance действительно может значительно увеличить цену $PLAY. Тем более, что игры в формате Play2Earn привлекают все больше пользователей.

Уже на этапе пресейла проект PlayDoge предлагает инвесторам стейкинг токенов с доходностью в размере 2074%. $PLAY может стать отличным вариантом для новичков, которые выбирают, какую крипту купить.

Перейти на сайт PlayDoge

2.9 Base Dawgz

Base Dawgz — очередной мем коин из списка «самые перспективные криптовалюты». Этот проект быстро набрал популярность у криптосообщества благодаря возможности мультичейна и крутой стратегии продвижения «Share-to-Earn». Токен $DAWGZ объединит сразу пять блокчейнов — Base, Solana, Ethereum, BSC и Avalanche. После покупки мем-коина инвесторы могут получить дополнительный заработок, просто создавая уникальный контент о Base Dawgz и размещая его в своем аккаунте в Х. Еще одна возможность для получения бонусных токенов $DAWGZ — реферальная программа проекта.

Сейчас токен можно купить на официальном сайте пресейла. $DAWGZ уже значительно подорожал и его стоимость на момент написания статьи составляет $0,007414. Для покупки $DAWGZ до следующего повышения стоимости у пользователей осталось чуть меньше недели. Сборы проекта составляют более $2,8 млн.

Перейти на сайт Base Dawgz

2.10 Dogecoin

Dogecoin (DOGE) — это мем-коин, чья цена в основном зависит от социальных аспектов, а не экономических. Например, в последние годы росту монеты способствовали твиты американского бизнесмена Илона Маска. Однако несмотря на свое происхождение, DOGE стал признанной цифровой валютой. Так он является девятой по величине монетой по рыночной капитализации.

Одна из главных особенностей Dogecoin — быстрые и дешевые транзакции. По этой причине неудивительно, что альткоин часто используется для осуществления микроплатежей.

Хотя монета торгуется на 86% ниже своего рекордного максимума, настроения рынка в отношении DOGE остаются позитивными. Согласно анализу платформы CFGI, «социальный» показатель демонстрирует положительную динамику. В связи с этим можно предположить, что инвесторы пользуются низкой ценой для накопления DOGE.

Таким образом, новичкам, которые не знают, какую криптовалюту купить, вложения в Dogecoin позволят не только расширить свои компетенции в торговле токенами, но и заработать.

Какую криптовалюту купить сейчас?

К ответу на вопрос — в какую криптовалюту вложиться, стоит подходить, следуя принципу диверсификации инвестиционного портфеля. Одной из лучших стратегий в данном случае станет его деление на три условные части. Большую из них опытные инвесторы вкладывают в более стабильный по сравнению с альткоинами Биткоин.

Чуть меньшую часть рекомендуется распределять между цифровыми валютами из ТОП-10, например, Ethereum, который недавно вошел в состав ETF. Токен SOL также может стать хорошим вариантом для вложения на фоне новостей о возможном создании Solana ETF.

Третья часть портфеля может быть направлена на дешевые перспективные альткоины. Здесь стоит присмотреться в первую очередь к проектам на этапе пресейлов, которые за счет низкой стоимости собственных токенов значительно минимизируют начальные инвестиции. Многие из них при этом предлагают ряд интересных преимуществ в виде стейкинга токенов, эирдропов и розыгрышей.

Завершение

Сейчас ситуация на криптовалютном рынке сильно зависит от политических и экономических событий в мире. Недавний крах Биткоина пришелся на публикацию статистики по уровню безработицы в США. В то время как заявления Дональда Трампа о возможной легализации криптовалют, напротив, благоприятно влияли на рыночную ситуацию. Инвесторам однозначно стоит следить за новостной повесткой и курсом Биткоина. Это позволит делать пусть и краткосрочные, но актуальные прогнозы дальнейшего роста или падения цифровых активов. На волатильность рынка влияют оба упомянутых выше фактора.

Кроме того, помним о том, что медвежий тренд — не повод для паники. За ним обязательно последует рост. В периоды коррекции выгодно покупать подешевевшие активы, чтобы затем заработать на разнице курсов.

И самый важный принцип, которого стоит придерживаться инвесторам — распределение вложений между разными предложениями криптоиндустрии.