Как в Украине хотят легализировать крипту: налоги, защита инвесторов и финмон

Верховная Рада сделала первый шаг для полноценного запуска крипторынка в Украине. Крипта останется непризнанным платежным средством. Поэтому, например, платить пошлины и налоги криптовалютой будет невозможно. Зато наличиечеткихправилработыс криптой устранит большинство недоразумений между криптоинвесторами и банками. Какие налоги будут платить владельцы виртуальных активов, какие права и обязанности для них установят и как государство будет защищать их интересы, «Минфин» изучал вместе с экспертами.

Законопроект об урегулировании оборота виртуальных активов в Украине (10225-д) парламент принял в первом чтении 3 сентября. Документ проходил через комитет ВР по финансам, налоговой и таможенной политике. Представляя его в сессионном зале своим коллегам, глава комитета Даниил Гетманцев назвал этот документ одним из самых сложных.

Работа над его текстом велась не один год, и за это время поменялась сама идея законодательного регулирования. На старте власти декларировали создание максимально демократических правил, позволяющих создать в Украине мировой криптовалютный хаб. По такому пути пошли Соединенные Штаты со своим GENIUS Act.

Но в результате украинские разработчики криптозакона пошли по пути жесткого регулирования, как это сделала Европа, приняв первый в мире комплексный регламент для криптовалют (MiCA). Такой подход в Европе объяснили заботой о криптоинвесторе — жесткие регуляторные нормы должны защитить их от мошенничества на этом рынке.

«Мы сегодня предлагаем модель легализации криптоактивов по образцу ЕС — директивы MiCA, которую мы фактически адаптировали к нашему законодательству», — подтвердил Гетманцев.

За годы работы над текстом нашего законопроекта спорных моментов было пруд пруди. Самые острые дискуссии шли вокруг двух вопросов — порядка налогообложения операций с криптовалютой и органа, которому отойдет регулирование крипторинка. Последнее, кстати, до сих пор остается предметом дискуссий. По крайней мере, по тексту проголосованного законопроекта нигде прямо не указывается конкретное название регулятора.

Гетманцев, комментируя принятие криптозакона в первом чтении, высказался за то, чтобы на переходный период сделать регулятором рынка Национальный банк. Мол, в обычных условиях регулятором этого рынка должна быть НКЦБФР, но сейчас ее работа не демонстрирует достаточных результатов.

Налоги для владельцев крипты: сколько на самом деле придется платить

Пока отечественный крипторинок находится в серой зоне, бюджет теряет миллионные поступления от налогообложения виртуальных активов. Сейчас, когда властям приходится искать новые источники поступления, чтобы перекрывать растущий бюджетный дефицит, привлечение этих средств становится еще более актуальным.

«Украина сегодня входит в топ-6 стран мира из 150 по уровню проникновения крипты. Мы генерируем 2,5% мирового трафика криптовалют. А прибыль международных криптобирж от украинских клиентов составляет $343 млн. в год или 5,4% их общей прибыли.

По состоянию на 2022 год 16% населения Украины владели криптой. Таким образом, это явление, которое мы не можем не замечать. И признание криптоактивов сегодня является неотложной необходимостью", — говорит Данило Гетманцев.

По его словам, разработчики законопроекта предложили порядок налогообложения криптоактивов по образцу налогообложения ценных бумаг, то есть будет облагаться налогом именно прибыль от операций с криптой, а не полученный от них общий доход.

Прописанные в законопроекте правила налогообложения разъяснил для «Минфина» адвокат GRACERS Анатолий Сивоздрав: с 1 января 2026 года облагается положительный финансовый результат по итогам календарного года, а именно, совокупные доходы от отчуждения виртуальных активов минус документально подтверждены расходы на их приобретение/создание.

Список таких расходов должен утвердить Минфин по согласованию с регулятором. Владелец крипты должен самостоятельно задекларировать полученный доход и уплатить налог по общим ставкам, действующим на момент декларирования (сейчас это 18% НДФЛ и 1,5% военного сбора).

«Убытки прошлых периодов могут зачисляться до полного погашения, за исключением отдельных случаев, в частности, когда авторизация соответствующего виртуального актива аннулирована. Практически это требует от инвестора внутреннего „реестра сделок“ и сохранения подтверждающих документов по каждой транзакции», — уточняет Анатолий Сивоздрав.

При переходе к новому режиму в 2026 году разрешено отдельно задекларировать доходы от продажи виртуальных активов, приобретенных до вступления в силу криптозакона. Эти доходы будут облагаться налогом по специальной ставке 5%.

Кроме того, освобождаются от налогообложения:

операции обмена виртуального актива другой виртуальный актив;

продажа виртуального актива в пределах одной минимальной зарплаты в год;

стоимость виртуальных активов, полученных от эмитента при эмиссии или в обмен на персональные данные.

Разработчики законопроекта говорят, что специально установили более низкие ставки налогообложения на переходный период, чтобы дать шанс владельцам крипты легализовать ее. Однако эксперты настроены скептически по поводу такой возможности и не исключают, что налоги придется платить со всего дохода, полученного от операций с криптовалютой.

«Законопроект требует «документально подтвержденных расходов» на приобретение активов для расчета налога. Однако порядок такого подтверждения еще должен быть разработан центральным органом исполнительной власти.

Инвесторы рискуют, что имеющиеся у них доказательства (например, скриншоты с иностранных бирж, P2P-квитанции) не будут признаны достаточными, что приведет к налогообложению всей суммы продаж, а не только прибыли.

Существует механизм для легализации доходов от продажи активов, приобретенных до вступления в силу закона, в 2026 году. Однако порядок подтверждения даты и стоимости их приобретения также не определен. Инвесторы, владеющие криптовалютой годами, могут столкнуться с невозможностью доказать свои расходы, что сделает легальную продажу невыгодной", — объясняет Петр Билык, партнер в Juscutum.

Как будут защищать криптоинвесторов

Законопроект разделяет криптоактивы на три категории:

токены с привязкой к активам (например, привязанный к биткоину WBTC или PAXG — оцифрованная версия физического золота),

токены электронных денег,

другие токены, виды которых определяет регулятор.

Законодатели предусмотрели несколько степеней защиты криптоинвесторов. Во-первых, прозрачная структура собственности эмитентов или владельцев виртуальных активов.

«Законопроект запрещает обращение виртуальных активов, если их владельцем или эмитентом являются лица, в отношении которых применены санкции в соответствии с Законом „О санкциях“, лица из перечня, связанного с террористической деятельностью или международными санкциями, а также юридические лица из оффшорных зон илис нераскрытойинформациейо конечныхбенефициарныхвладельцах», — рассказывает Игорь Олехов, партнер, руководитель практики банковского и финансового права CMS Ukraine.

Во-вторых, законопроект устанавливает жесткие требования не только к технической инфраструктуре поставщиков услуг с виртуальными активами, но и к контактам с пользователями таких сервисов.

«В частности, частные инвесторы имеют право запросить (а эмитенты токенов — обязаны подготовить и предоставить) информацию о предлагаемом виртуальном активе (белая книга виртуального актива).

Также оференты и операторы торговых площадок должны действовать честно, справедливо и профессионально, избегать конфликтов интересов и обеспечивать безопасные протоколы доступа. В случае выявления существенных ошибок в белой книге или маркетинговых материалах оформившее их лицо несет гражданскую ответственность за нанесенный ущерб владельцам токенов", — комментирует Даниил Волощук, старший юрист в Juscutum.

В- третьих, розничным инвесторам предоставляется право отказаться от приобретения криптоактива.

По словам Петра Билыка, партнера в Juscutum, для виртуальных активов, не являющихся токенами с привязкой к активам или электронными деньгами, введено право отказа: розничный владелец может в течение 10 рабочих дней отказаться от договора покупки виртуального актива без уплаты комиссий или других расходов и получить полный возврат средств.

В-четвертых, отдельные требования установлены для поставщиков услуг, связанных с оборотом виртуальных активов, осуществляющих их хранение или администрирование от имени клиентов.

«Такие субъекты обязаны внедрять политику хранения. Она должна содержать внутренние правила и процедуры для защиты активов или средств доступа к ним, минимизируя риски потери из-за мошенничества, киберугроз или небрежности.

По запросу клиента поставщик должен предоставлять электронную инструкцию этой политики. Кроме того, регуляторы в сфере защиты прав инвесторов будут сотрудничать, в частности, обмениваться информацией о жалобах, правонарушениях и привлечении лиц к ответственности", — уточняет Людмила Стрижак, младший юрист практики банковского и финансового права CMS Ukraine.

Отдельная тема — финансовая безопасность государства.

«Регулятор (т.е. Национальный банк Украины и/или другой определенный Кабинетом министров орган) может устанавливать лимиты на количество токенов с привязкой к активам или определять их минимальную номинальную стоимость, если по заключению НБУ такие токены представляют угрозу для монетарной политики, стабильности платежных систем или монетарного суверенитета Украины».

Что еще есть в законе: финмон, расчеты криптой и прочее

Среди важных для частных владельцев норм законопроекта юристы выделили еще несколько.

Подтверждение права владения. Законопроект определяет виртуальные активы как отдельный объект гражданских прав. На них распространяются положения о движимом имуществе.

«Право собственности на виртуальный актив возникает по факту эмиссии или приобретения. По умолчанию право собственности на виртуальный актив подтверждается фактом владения лицом доступа к нему (например, частным ключом)», — комментирует Даниил Волощук из Juscutum.

Финмониторинг. Анонимность в криптопереводах постепенно уходит в прошлое. По словам Петра Билыка из Juscutum, при переводе виртуальных активов с биржи на собственный кошелек (в законопроекте — «самостоятельно размещенный адрес») или наоборот, поставщики услуг виртуальных активов обязаны собирать и хранить информацию об отправителе и получателе.

«При переводе с биржи (поставщика услуг виртуальных активов) на собственный кошелек суммы, превышающей 45 тысяч гривен, поставщик услуг обязан проверить, действительно ли клиент контролирует адрес этого кошелька. Механизмы такой проверки будут определены подзаконными актами», — добавляет он.

Расчеты в криптовалюте. Законопроект четко устанавливает, что виртуальные активы не являются средством платежа на территории Украины и не могут являться предметом обмена на имущество (товары) и работы (услуги). А вот токены электронных денег (эмитированные лицензированным учреждением, например банком и номинированные в гривне) могут использоваться для расчетов и платежей наравне с обычными электронными деньгами.

«Хотя прямая оплата криптой запрещена, скорее всего поставщики будут предлагать быструю продажу виртуальных активов за гривну, с последующим выкупом за эту гривну виртуальных активов назад», — прогнозирует Петр Билык из Juscutum.

После первого чтения законопроект может претерпеть существенные изменения. «Минфин» обязательно будет отслеживать и рассказывать, как корректируются правила работы с виртуальными активами, и какая финальная версия документа пойдет на подпись президенту.