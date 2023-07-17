«Киты» скупают биткоин: чем отличаются стратегии крупных и частных инвесторов

Киты наращивают активность на криптовалютном рынке с марта этого года. По данным ведущей блокчейн-платформы данных и аналитики Glassnode, за четыре прошедших месяца в сети появилось еще 40 кошельков с балансом от 1 000 до 10 000 биткоинов, каждый из которых контролирует биткоин на сумму от $30 до $300 млн.

Почему институционалы вкладываются в криптоактивы и чем их инвестиционные стратегии отличаются от поведения розничных инвесторов, «Минфину» рассказала глава отдела VIP & Institutional в Binance Кэтрин Чен.

Как оценивают крипторынок «киты»

Мы видим тенденцию стабильного роста числа новых институциональных учетных записей. С четвертого квартала 2021 года их количество увеличилось на 89%.

Недавно мы провели глобальный опрос наших институциональных клиентов и обнаружили, что большинство респондентов (63,5%) оптимистично оценивают перспективы крипторынка. Несмотря на турбулентные рыночные события в прошлом году, 47,1% респондентов сохранили свои средства в криптовалюте и, что интересно, более трети (35,6%) увеличили свои вложения в криптовалюту.

В течение следующих 12 месяцев 50% респондентов планируют увеличить свои инвестиции в криптовалюту, лишь 4,3% ожидают сокращения своих инвестиций.

У институциональных пользователей, как правило, долгосрочный взгляд на крипторынок, и это согласуется с тем, как они делают долгосрочные оценки, выходя на любой новый рынок. Поскольку институциональные инвесторы управляют значительными суммами, они тщательно проверяют такие факторы, как: безопасность, эффективность торговли, ликвидность. При этом они понимают мощный потенциал цифровых активов.

Институционалы на крипторынке — кто они и как инвестируют

На сегодняшний день многие институциональные инвесторы приходят, в основном, из финансового сектора: например, хедж-фонды и проп-трейдинговые компании. Они играют немаловажную роль, способствуя ликвидности крипторынка.

Сейчас на рынок выходят более традиционные финансовые учреждения. Они могут быть менее заинтересованными в торговле самостоятельно, а, скорее, стремятся обеспечить поддержку инфраструктуры для своих клиентов, которые хотят выйти на криптовалютный рынок.

Существующие VIP-пользователи, уже активные участники экосистемы, рассматривают криптозиму, как прекрасную возможность продолжить корректировку своей стратегии, а также выбрать для себя выгодные инвестиционные возможности, чтобы подготовиться к следующему циклу. Что касается группы новых клиентов, то, в основном, это крупные институциональные клиенты. Большинство из них фактически используют этот медвежий цикл, как возможность выйти на рынок.

Поскольку институциональные инвесторы должны проводить более глубокую оценку, выходя на рынок, это означает, что у них есть стратегия и долгосрочный рыночный прогноз. Это означает, что институциональные инвесторы обычно меньше ориентируются на циклы и меньше реагируют на краткосрочные рыночные тенденции или новости отрасли, чем розничные инвесторы. Вот почему мы видим, что институциональные пользователи продолжают оставаться на рынке, несмотря на периодические заголовки о смягчении рыночных условий.

Об обновлении соглашения Binance с пользователями

Binance обновила соглашение с пользователями и установила возможность по своему усмотрению заменять токены из кошелька клиентов на другие, если они больше не представлены на бирже.

Я хотела бы подчеркнуть, что это было сделано исключительно для защиты наших пользователей. Команда решила обновить условия использования после тщательной оценки беспокойства пользователей относительно «зомби-активов». Активы, которые Binance ранее удалила из списка, пользователи могут хранить в кошельках Binance в течение длительного периода времени, однако, со временем они могут застрять в учетных записях пользователей, если их не превратить в другие активы до того, как сеть полностью прекратит поддержку.

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Процесс заключается в уведомлении пользователей, которые владеют этими активами, чтобы они могли вывести, или конвертировать их в актив по своему выбору. Сделать это они могут в течение определенного периода, о чем будет четко уведомлено в объявлениях о делистинге.

В случае, если пользователи не предпримут никаких мер, Binance конвертирует эти извлеченные зомби-активы в стейблкоины от имени своих пользователей, чтобы защитить пользователей от того, чтобы активы «застряли» в подвешенном состоянии.