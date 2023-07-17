«Киты» скупают биткоин: чем отличаются стратегии крупных и частных инвесторов

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
%Бонус от Минфина
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

17 июля 2023, 8:40 Читати українською

«Киты» скупают биткоин: чем отличаются стратегии крупных и частных инвесторов

Киты наращивают активность на криптовалютном рынке с марта этого года. По данным ведущей блокчейн-платформы данных и аналитики Glassnode, за четыре прошедших месяца в сети появилось еще 40 кошельков с балансом от 1 000 до 10 000 биткоинов, каждый из которых контролирует биткоин на сумму от $30 до $300 млн.

Ряд международных экспертов недавно сделали заявления о том, что криптовалютный рынок в условиях ужесточения регулирования становится менее интересным для институциональных инвесторов.

Почему институционалы вкладываются в криптоактивы и чем их инвестиционные стратегии отличаются от поведения розничных инвесторов, «Минфину» рассказала глава отдела VIP & Institutional в Binance Кэтрин Чен.

Как оценивают крипторынок «киты»

Мы видим тенденцию стабильного роста числа новых институциональных учетных записей. С четвертого квартала 2021 года их количество увеличилось на 89%.

Недавно мы провели глобальный опрос наших институциональных клиентов и обнаружили, что большинство респондентов (63,5%) оптимистично оценивают перспективы крипторынка. Несмотря на турбулентные рыночные события в прошлом году, 47,1% респондентов сохранили свои средства в криптовалюте и, что интересно, более трети (35,6%) увеличили свои вложения в криптовалюту.

В течение следующих 12 месяцев 50% респондентов планируют увеличить свои инвестиции в криптовалюту, лишь 4,3% ожидают сокращения своих инвестиций.

У институциональных пользователей, как правило, долгосрочный взгляд на крипторынок, и это согласуется с тем, как они делают долгосрочные оценки, выходя на любой новый рынок. Поскольку институциональные инвесторы управляют значительными суммами, они тщательно проверяют такие факторы, как: безопасность, эффективность торговли, ликвидность. При этом они понимают мощный потенциал цифровых активов.

Институционалы на крипторынке — кто они и как инвестируют

На сегодняшний день многие институциональные инвесторы приходят, в основном, из финансового сектора: например, хедж-фонды и проп-трейдинговые компании. Они играют немаловажную роль, способствуя ликвидности крипторынка.

Сейчас на рынок выходят более традиционные финансовые учреждения. Они могут быть менее заинтересованными в торговле самостоятельно, а, скорее, стремятся обеспечить поддержку инфраструктуры для своих клиентов, которые хотят выйти на криптовалютный рынок.

Существующие VIP-пользователи, уже активные участники экосистемы, рассматривают криптозиму, как прекрасную возможность продолжить корректировку своей стратегии, а также выбрать для себя выгодные инвестиционные возможности, чтобы подготовиться к следующему циклу. Что касается группы новых клиентов, то, в основном, это крупные институциональные клиенты. Большинство из них фактически используют этот медвежий цикл, как возможность выйти на рынок.

Поскольку институциональные инвесторы должны проводить более глубокую оценку, выходя на рынок, это означает, что у них есть стратегия и долгосрочный рыночный прогноз. Это означает, что институциональные инвесторы обычно меньше ориентируются на циклы и меньше реагируют на краткосрочные рыночные тенденции или новости отрасли, чем розничные инвесторы. Вот почему мы видим, что институциональные пользователи продолжают оставаться на рынке, несмотря на периодические заголовки о смягчении рыночных условий.

Об обновлении соглашения Binance с пользователями

Binance обновила соглашение с пользователями и установила возможность по своему усмотрению заменять токены из кошелька клиентов на другие, если они больше не представлены на бирже.

Я хотела бы подчеркнуть, что это было сделано исключительно для защиты наших пользователей. Команда решила обновить условия использования после тщательной оценки беспокойства пользователей относительно «зомби-активов». Активы, которые Binance ранее удалила из списка, пользователи могут хранить в кошельках Binance в течение длительного периода времени, однако, со временем они могут застрять в учетных записях пользователей, если их не превратить в другие активы до того, как сеть полностью прекратит поддержку.

Читайте также: Биткоин со скидкой $3 тыс: где купить и можно ли на этом заработать

Процесс заключается в уведомлении пользователей, которые владеют этими активами, чтобы они могли вывести, или конвертировать их в актив по своему выбору. Сделать это они могут в течение определенного периода, о чем будет четко уведомлено в объявлениях о делистинге.

В случае, если пользователи не предпримут никаких мер, Binance конвертирует эти извлеченные зомби-активы в стейблкоины от имени своих пользователей, чтобы защитить пользователей от того, чтобы активы «застряли» в подвешенном состоянии.

Комментировать

Комментарии - 1

+
0
bonv
bonv
17 июля 2023, 10:50
#
Збільшили не лише вкладення але і прибутки.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами