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1 марта 2024, 16:17 Читати українською

S&P 500 и Nasdaq обновляют максимумы, а BTC летит в стратосферу

На этой неделе биткоин взлетел свыше отметки в $60 тыс., впервые с ноября 2021 года. Фанаты ожидают того, что в ближайшие дни он преодолеет отметку в $70 тыс., и это может стать его новым историческим максимумом. Что подтолкнуло цены на эту криптовалюту, рассказал основатель First Kyiv Investment Club Иван Компан.

На этой неделе биткоин взлетел свыше отметки в $60 тыс., впервые с ноября 2021 года.

Главным событием недели должно было стать обнародование PCE Index — индекса потребительских расходов, которым ФРС измеряет инфляцию. От этих данных в значительной степени зависит дальнейшая судьба нынешней монетарной политики центрального банка под названием «Higher for longer» (Выше и надольше), суть которой состоит в том, чтобы не спешить со снижением процентных ставок.

В течение прошлого года именно эта доктрина была одним из главных катализаторов, которые определяли судьбу финансовых рынков в кратковременной перспективе, и, похоже, она будет играть эту роль и в ближайшем будущем.

Никакого неприятного сюрприза не произошло: инфляция (РСЕ) оказалась на прогнозируемом уровне и после неожиданно высоких значений потребительской инфляции, которые заставили поволноваться инвесторов в начале месяца, объявление РСЕ стало для рынков своеобразным успокаивающим: рост цен замедляется, надежды, что ФРС уже скоро начнет снижать ставку, окрепли, доходность облигаций уменьшилась, индексы зазеленели, S&P 500 и Nasdaq в четверг обновили исторические максимумы. Не чудесное ли окончание недели, месяца, зимы?

Что случилось с биткоином

Главный сюрприз недели — рост биткоина, хотя, уверен, что профессионалы крипторынка будут утверждать, что именно так все и должно было случиться, и уже в ближайшем будущем цена на самую популярную криптовалюту должна пробить атмосферу, стратосферу и так до самого «солнца», которое можно представить себе, например, как цену в $1 миллион за монету.

Что же случилось с биткоином? За последнюю неделю цена на него выросла на 18%, за месяц — на 46%, за год — на 169%. Немало! Среди основных причин роста — существенное превышение спроса над предложением, которое произошло по нескольким причинам:

1. Создание ETF, которые без лишних хлопот позволяют покупать биткоины, значительно увеличило спрос среди тех, кто хотел купить, но не хотел возиться с «кошельками», паролями, специфическими расчетами и т. д. Сейчас все стало просто и понятно, и купить биткоин не труднее, чем акцию Coca-Cola, лишь бы деньги были. Предложение же остается фиксированным, что является одним из важных свойств криптовалюты.

2. Halving. Когда таинственный программист под псевдонимом Сатоши Накамото создал биткоин в 2009 году, график создания монет был запрограммирован так, что объем их добычи сокращается в два раза каждые четыре года. Сейчас он составляет 900 монет в день после очередного сокращения, так называемого halving, которое состоится по графику через два месяца, ежедневная добыча уменьшится до 450. Значит, нужно запастись сейчас.

3. Значительный запас биткоинов находится в собственности американского и других правительств, которые в свое время конфисковали криптовалюту у нарушителей закона и фактически вывели ее из оборота.

Вот такие чисто технические причины, а других, мне кажется, и быть не может, ведь до сих пор еще никто не способен четко сформулировать, в чем заключается фундаментальная ценность биткоина и как ее оценить.

Поэтому то, что происходит на рынках, — чистой воды спекуляция, так называемая, «Игра в дурака» (Fool's Game), идея которой заключается в ожидании, что найдется еще кто-нибудь более глупый, кто купит ваши биткоины по большей цене.

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Что дальше

Учитывая, что сезон квартальных результатов фактически позади — случаев говорить об искусственном интеллекте (АІ) станет меньше, разве что какая-то компания совершит технологический прорыв, — определяющим фактором влияния на рынки в ближайшие несколько месяцев станет ситуация в экономике.

Будем с нетерпением ожидать данных об инфляции, безработице, ВВП и другой важной статистике, а получив, анализировать, обсуждать и пытаться угадать, когда же наконец ФРС начнет снижать ставки, признав инфляцию преодоленной.

Будем надеяться, что угадаем!

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Автор:
Компан Иван
Финансист, основатель First Kyiv Investment Club Компан Иван
First Kyiv Investment Club
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