CEX или DEX: какую биржу выбрать для торговли криптовалютой в 2025 году

Совокупная рыночная капитализация криптовалют снова приближается к рекордным значениям — около $3,36 трлн. Bitcoin (BTC) уверенно держится около исторических максимумов, торгуясь в районе $108−110 тыс. Рост крипторынка активизировал мошенников. Самым масштабным инцидентом стал взлом Bybit на $1,5 млрд , совершенный северокорейской хакерской группой Lazarus.

На фоне таких событий пользователи все чаще задают вопросы: где более безопасно, удобно и выгодно сохранять активы?

Два основных типа потенциальных криптовалютных бирж — это CEX (централизованная криптобиржа) и DEX (децентрализованная криптобиржа). Обе платформы открывают пользователям доступ к работе с криптоактивами, но делают это по-разному.

«Минфин» проанализировал параметры безопасности, функциональность, потенциал для заработка на разных платформах, а также рассмотрел вариант гибридных решений.

Безопасность: ответственность, как критерий выбора

После краха FTX в 2022 году тема безопасности не покидала повестку дня. А масштабные хакерские атаки 2025 года еще раз напомнили, что ни одна централизованная биржа не защищена на сто процентов. Все активы пользователей хранятся в одном месте, управление ими — в руках одной компании. Это дает злоумышленникам четкую цель и создает риски, не всегда заметные рядовому трейдеру: от технических эксплойтов до внутренних злоупотреблений.

Децентрализованные протоколы, наоборот, построены так, чтобы уменьшить риск централизованного сбоя. Здесь нет общего кошелька, доступ к активам всегда остается за пользователем. Но это не делает DEX автоматически более «безопасными».

Фокус риска смещается с инфраструктуры на пользователя. Потеря seed-фразы, подключение к фишинговому сайту или неправильное взаимодействие с контрактом — и все активы исчезают без шансов на восстановление. Так называемые инфраструктурные атаки (через поддельные интерфейсы, браузерные расширения или подсказки в мессенджерах) стали одной из главных причин потерь в текущем году.

Разница между CEX и DEX заключается не столько в наличии риска, сколько в его природе: централизованные платформы концентрируют угрозу, децентрализованные — распределяют ответственность. Выбор зависит от готовности пользователя самостоятельно защищать свои активы.

Для многих украинских трейдеров в 2025 году оптимальным остается комбинированный подход: вход в рынок через CEX, долгосрочное хранение и взаимодействие с DeFi через некастодиальные кошельки. Это позволяет балансировать между доступностью и самостоятельностью, а также лучше защищаться в условиях непредсказуемой регуляторной ситуации.

Функциональность: простота против гибкости

Помимо безопасности, ключевым критерием при выборе платформы остается пользовательский опыт. Для новичка это в первую очередь простота: насколько быстро можно купить первую криптовалюту, обменять активы или вывести средства в фиат.

В этом случае централизованные биржи сохраняют преимущество. Они предлагают все в одном месте — спот-торговлю, деривативы, стейкинг, банковские карты, поддержку. Интерфейс таких платформ часто напоминает привычные финансовые приложения, а от пользователя не требуется знание блокчейна или технических терминов.

На этом фоне децентрализованные сервисы пока уступают. Нужно подключить Web3-кошелек, понимать, что такое «одобрение контракта», уметь оценивать рынки без посторонней поддержки. Для неопытного пользователя даже такой пустяк, как выбор сети или подсчет комиссии за газ, может стать барьером. Хотя сами DEX активно меняются: появляются новые интерфейсы, агрегаторы, механизмы оптимизации ордеров — все это повышает доступность, но не полностью устраняет техническую сложность.

Еще одна разница — скорость и масштабируемость. В CEX ордера выполняются мгновенно, независимо от того, занята ли сеть Ethereum или Solana. У DEX же все зависит от блокчейна — и даже при самых лучших решениях задержка остается. Даже ордербук-протоколы, вроде dYdX или Vertex, не всегда дают такой же уровень комфорта, как большие централизованные платформы.

Следовательно, при одинаковом желании торговать или использовать криптоактивы, уровень технической готовности определяет выбор. CEX дает меньше барьеров для старта. DEX — больше свободы для тех, кто готов эту свободу нести на своих плечах.

Гибридные модели: новый компромисс на рынке

Между двумя полюсами — полной централизацией и абсолютной децентрализацией — формируется пространство для новых архитектур. Гибридные биржи совмещают частичную автономию юзера с инфраструктурным удобством централизованных сервисов. Это не просто техническая модель — это ответ на изменение ожиданий: пользователи хотят контролировать свои активы, но не готовы жертвовать удобством и быстротой.

Ключевая идея таких платформ — распределение функций. Критические аспекты, как хранение средств или подтверждение транзакций, остаются за пользователем, тогда как обработка ордеров, UI/UX и обеспечение ликвидности происходит централизованно или с гибридной логикой. Благодаря этому уменьшается как риск эксплойтов, так и технический порог для новичков.

Одним из наиболее заметных примеров 2025 года стала платформа GRVT. Она совмещает внецепочечное выполнение сделок по ончейн-расчетам, институциональный уровень комплаенса с non-custodial логикой. Это позволяет пользователю сохранять ключи на своем устройстве и одновременно взаимодействовать с интерфейсом, подобным CEX. Для многих этот подход стал точкой входа в DeFi, особенно в юрисдикциях с нестабильной регуляторной средой.

Однако гибридность — не панацея. Она привносит новые риски: зависимость от офчейн-серверов, сложная архитектура, регуляторное давление из-за процедур идентификации клиентов (KYC). И хотя такие платформы постепенно расширяют присутствие — например, через мобильные приложения или интеграцию с Telegram-ботами, — баланс между контролем и комфортом все еще хрупок.

Впрочем, именно в этом направлении индустрия ищет ответы. В условиях, когда ни CEX, ни DEX не дают универсального решения, гибридные модели открывают пространство для экспериментов. Это промежуточная зона — не как компромисс, а как новая форма адаптации к переменному ландшафту Web3.

Доходность и структура прибыли

В 2025 году крипторынок предоставляет широкий спектр инструментов для прибыли — от спотовой торговли до деривативов и стейблкоин-депозитов с токенизированными гарантиями. Выбор между централизованными, децентрализованными и гибридными платформами оказывает непосредственное влияние не только на прибыльность, но и на структуру риска, доступ к активам и гибкость стратегии.

На централизованных биржах (CEX), как Binance, OKX и Bybit, доступен полный набор инструментов для трейдинга: плечи до 100x, фьючерсы, опционы, запуск токенов, алгоритмические ордера, copy trading.

Ликвидность концентрированная, спреды минимальны, исполнение ордеров почти мгновенное. В Binance, например, средний дневной объем фьючерсной торговли превышает $50 млрд, что обеспечивает стабильность даже для больших позиций. Комиссии обычно составляют 0,1−0,2% по споту, 0,02−0,06% за деривативы, снижаются при использовании нативных токенов (BNB, BIT и т. п. ) или достижении VIP-уровня.

CeFi-платформы также предлагают доход от стейкинга и депозитов: 3−6% годовых на ETH, ADA, SOL, до 8% — на стейблокины (USDT, USDC) в формате фиксированных планов. Сервисы с рыночными ставками, как Binance Earn, могут давать повыше, но с меньшим уровнем гарантий. Часть платформ (Kraken, Coinbase) сохраняет прозрачность в отношении валидаторов и методов начисления процентов, другие — аккумулируют ликвидность в собственных пулах с частичным раскрытием информации.

DeFi-протоколы обеспечивают более широкий доходный диапазон — 5−12% годовых на базовые стейблкоины (через Aave, Compound, Morpho), до 20% — в случае ликвидного стейкинга (Lido, Ether.fi) или двойного фарминга (Curve, Convex). Повышенная доходность обусловлена как токен-инсентивами, так и более высоким риском потери капитала из-за волатильности пара или уязвимости смартконтрактов. Например, на платформе Pendle прибыль по отдельным токенизированным облигациям достигает 25−30% APR, но такие ставки привязаны к фьючерсной волатильности основного актива.

Ключевым отличием остается динамика комиссий. В DeFi она зависит от двух факторов: fees-протокола (обычно 0,3%) и gas. В сети Ethereum в пиковые моменты gas может превышать $50 за одну транзакцию, что полностью нивелирует прибыль с небольших сумм.

Layer-2 решения (Arbitrum, Optimism) снижают эти расходы в десятки раз, а Solana и Base — еще больше, обеспечивая среднюю стоимость сделки ниже $0,01. Именно поэтому большинство активных DeFi-стратегий сегодня реализуются вне основной Ethereum-цепи.

Гибридные биржи, как GRVT и Vertex, совмещают офчейн-матчинг и ончейн-расчет. Это позволяет снизить комиссии до CeFi-уровня (0,05−0,1%) без регулярной платы за газ, поскольку транзакции не записываются в блокчейн в реальном времени. Сразу сохраняется полный контроль юзера над средствами — активы находятся на подписанных адресах, а доступ авторизуется локально (MPC, биометрия).

По выбору активов DEX и гибридные решения имеют преимущество. В 2025 году на Uniswap, PancakeSwap и Osmosis доступны тысячи новых токенов, включая проекты на ранних стадиях, LRT, RWA, токены EigenLayer и другие эксперименты. Это открывает доступ к высокорисковым, но потенциально сверхприбыльным инвестициям. На CEX таких токенов маловато, а листинг может задерживаться на месяце после старта.

Таким образом, CeFi формируют платформу для стабильного дохода с низкими барьерами входа и высокой ликвидностью. DeFi — территория гибких, часто краткосрочных стратегий с высоким потенциалом и более высокими требованиями к технической грамотности. Гибридные биржи занимают промежуточное положение, оптимизируя издержки и сохраняя контроль над активами, но с менее развитой экосистемой.

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Стратегии адаптации: как действовать в условиях меняющейся криптосферы

В конце концов, универсальных решений в крипте нет, ведь каждая стратегия требует адаптации к переменному рынку, регуляторному полю и собственному уровню технической подготовки. Вместо прямого выбора между CEX и DEX большинство пользователей формируют гибридные подходы: используют централизованные биржи для введения фиатов, спотовых и деривативных операций, но одновременно держат основные активы на некастодиальных кошельках, подключенных к проверенным DeFi-протоколам.

Оптимальная стратегия начинается с правильного распределения: централизованные платформы предоставляют лучшие условия для ежедневного трейдинга, краткосрочных сделок и доступа к глубокой ликвидности. Однако даже большие CEX не гарантируют сохранность средств, и история с Bybit лишь подтверждает, что масштаб платформы не снимает риск взлома.

Поэтому держать все активы в рамках одного сервиса — это стратегия, обреченная на уязвимость. Базовым правилом становится фрагментация: резервы следует распределять между холодными кошельками, несколькими биржами и протоколами с понятной структурой риска.

В DeFi особого внимания требует взаимодействие со смарт-контрактами. Проверка разрешений, исследование аудита, анализ пулов и процентной динамики — это уже не «опция», а необходимая процедура перед вложением. Повышенная прибыльность часто идет в связи с агрессивными токен-экономиками или непрозрачными моделями распределения прибыли. Инвестировать в такие протоколы без оценки возможных сценариев — действовать вслепую. Поэтому даже самые прибыльные DeFi-стратегии имеют смысл только в связи с мультиподписью, hardware-wallet и регулярным аудитом портфеля.

Параллельно растет потребность учитывать локальные ограничения. В Украине это в первую очередь лимиты на покупку криптовалют, отсутствие стабильной нормативной базы и ограничение обращения фиатов. Те платформы, которые адаптируются к украинским реалиям, например, через поддержку карт или интеграцию с локальными платежными сервисами, становятся инструментом не только удобства, но и легальности. Но и здесь важно не терять критичности: политика биржи или изменения в законодательстве могут повлиять на доступ к активам. Предварительное изучение условий использования, возможности вывода и ограничений по юрисдикции — ключевая часть защиты капитала.

Отдельную нишу постепенно занимают гибридные биржи, позволяющие избежать самых рискованных крайностей. Они уже не нуждаются в полном отказе от кастодиальных сервисов, но и не заставляют полностью погружаться в сложный технический стек DeFi. Такие решения позволяют сократить расходы на газ, в то же время обеспечивая полный контроль над ключами. И хотя такие платформы еще формируют свою экосистему, они уже открывают путь к адаптивным стратегиям нового типа.

В итоге финансовая эффективность в крипте 2025 года определяется не тем, какая биржа выбрана, а тем, насколько стратегия соответствует рыночной волатильности, уровню децентрализации конкретных инструментов, способности пользователя управлять рисками и прогнозировать сценарии вмешательства регуляторов. Выиграют не те, кто выбрал одну платформу, а те, кто смог вовремя изменить тактику.