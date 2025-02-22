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22 февраля 2025, 8:51 Читати українською

Самая большая криптокражка: Хакеры взломали биржу Bybit и вывели Ethereum на почти $1,5 миллиарда

Хакеры сломали одну из самых крупных криптовалютных бирж Bybit и вывели Ethereum на $1,46 млрд. Это самая масштабная кража в истории этой отрасли, сообщает Bloomberg.

Хакеры сломали одну из самых крупных криптовалютных бирж Bybit и вывели Ethereum на $1,46 млрд.

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Команда Bybit подтвердила хакерскую атаку, объяснив, что злоумышленники получили доступ к одному из холодных (оффлайн) кошельков Ethereum. Они использовали поддельный пользовательский интерфейс и изменили логику смарт-контракта.

Благодаря этому хакерам удалось получить подпись на подставную транзакцию и перевести средства в свой адрес. Остальные кошельки платформы, по словам разработчиков, остаются под защитой.

«Мы хотим заверить наших пользователей и партнеров, что все остальные холодные кошельки Bybit остаются полностью безопасными. Все клиентские средства в безопасности, и наши операции продолжаются в обычном режиме без сбоев», — заявили в компании.

Считается, что ответственность за злом несут хакеры из Северной Кореи, а именно группировка Lazarus.

Подробности

Согласно публикациям онлайн-аналитика ZachXBT в Telegram, из кошелька были выведены активы на сумму около $1,46 млрд в результате серии подозрительных транзакций.

Исследовательская компания Arkham Intelligence подтвердила отток средств с биржи, добавив, что «средства начали перемещаться в новые адреса, где они продавались».

По данным компании Nansen, средства, похищенные у Bybit в пятницу, состояли из Ethereum на сумму около $1,12 млрд, а остальные были производными эфира, такими как stETH. Токены сначала были переведены на один кошелек, а затем их распределили по более чем 40 кошелькам.

По данным аналитической компании Elliptic, занимающейся анализом блокчейна, этот взлом является величайшей криптовалютной кражей в истории. Сумма украденных токенов значительно превысила $611 млн, украденных у Poly Network в 2021 году.

По словам Роба Бенке, соучредителя и исполнительного председателя фирмы Halborn, занимающейся безопасностью блокчейна, это, вероятно, самый большой инцидент в истории, и не только криптовалют.

«Ваши деньги в безопасности, и наши возможности снятия средств все еще открыты», — сказал главный исполнительный директор биржи Bybit Бен Чжоу.

Он добавил, что биржа обработала более 70% всех запросов на вывод средств после взлома. Bybit не покупает Ethereum, чтобы покрыть похищенные активы на платформе.

Реакция рынка

Ethereum снизился почти на 8% своего максимума дня после кражи.

Другие криптовалюты также пошли вниз, причем биткоин упал почти на 5% от максимума дня.

Цена Ethereum на момент написания новости составляет около $2 690, биткоин торгуется на уровне $96 430.

Криптобиржа Bybit

Bybit, основанная в 2018 году, является одной из самых больших в мире криптобирж, обрабатывающей более $36 млрд в среднем за день.

Согласно данным о резервах CoinMarketCap, платформа со штаб-квартирой в Дубае, прежде чем ее сломали, имела активы на бирже на сумму примерно $16,2 млрд, что делает похищенный эфир эквивалентным примерно 9% ее общих активов.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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0
Павел Еникеев
Павел Еникеев
22 февраля 2025, 9:07
#
Красавчики. Так можно обвалить любую крипту до нуля.
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0
Kharakternyk
Kharakternyk
22 февраля 2025, 9:20
#
Мріяти ніхто не забороняв)
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