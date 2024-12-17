Ценовая отметка XRP: Когда XRP достигнет $100, Dogecoin до $7, а Dogen вырастет на 30,000% до $5

Рынок криптовалют гудит от разговоров о значительных ценовых скачках некоторых популярных монет. Ходят слухи, что если XRP достигнет $100, Dogecoin (DOGE) может вырасти до $7. Еще более впечатляющие прогнозы связаны с Dogen (DOGEN), который, возможно, поднимется на 30,000% и достигнет $5. Эти смелые прогнозы привлекают внимание и вызывают восторг у криптоэнтузиастов.

DOGEN стремительно растет: Самый сильный мем-токен, доминирующий на рынке

Doge, Shib и Floki остаются позади, ведь настоящий альфа-лидер выходит на сцену. Знакомьтесь, DOGEN — самый дерзкий и амбициозный мем-токен на рынке. Только самые сильные и бесстрашные держатели могут его приручить. Сильные мышцы и стальная выдержка — вот что нужно, чтобы владеть DOGEN.

Без падений, без драмы — только хардкор!

DOGEN движется только вперед к новым историческим максимумам. Любите трудности? Тогда DOGEN — токен для вас.

Даже лягушки прыгают в сторону — DOGEN покажет, кто здесь босс! С момента запуска DOGEN заряжен на взрывной рост: в ближайшие месяцы ожидается увеличение цены на 700%. Этот зверь на основе Solana готов приносить многократные прибыли!

DOGEN имеет особое предложение для своих самых преданных сторонников — эйрдроп! Хотите присоединиться? Все, что нужно, — проявить активность в соцсетях, приобрести токены на пресейле и начать привлекать DOGEN-армию с помощью реферальной ссылки. За каждого нового участника вы получите 20% Золотых Баллов от их покупок токенов.

Реферальная программа DOGEN

Кроме того, DOGEN имеет мощную реферальную систему: вы получите 7% от каждого токена, купленного вашими прямыми друзьями (1-й уровень) через ваш код. Чем больше участников вы привлечете, тем больше уровней разблокируете, позволяя накапливать прибыль, как настоящий лидер.

Альтсезон приближается, и держатели DOGEN будут вести рынок за собой.

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XRP растет: Цель — преодолеть сопротивление на уровне $3.30

XRP в настоящее время торгуется в диапазоне $2.22-$2.95, демонстрируя стабильный восходящий тренд. За последний месяц цена токена выросла почти на 292%, что свидетельствует о сильном импульсе. Сближение 10-дневной и 100-дневной скользящих средних возле $2.40 поддерживает положительные настроения. Индекс относительной силы (RSI) составляет 57.64, а Stochastic — 60.32, что указывает на возможность дальнейшего роста. Следующий уровень сопротивления находится на отметке $3.30, и в случае его преодоления XRP может достичь $4.03. Это обеспечит потенциальную прибыль более чем на 35% от текущих уровней. С приближением альтсезона XRP может значительно вырасти.

Dogecoin готовится к скачку на фоне приближающегося альтсезона

Dogecoin в настоящее время торгуется в диапазоне $0.41-$0.50, демонстрируя устойчивость и месячный рост почти на 19%. RSI на уровне около 57 указывает на усиление импульса, а положительный MACD подтверждает бычьи сигналы. Если DOGE преодолеет сопротивление на уровне $0.54, он может нацелиться на следующую отметку в $0.64, что обеспечит потенциальный прирост более чем на 25%. Схождение 10-дневной и 100-дневной скользящих средних на уровне $0.42 намекает на консолидацию перед прорывом. С ростом более чем на 200% за последние 6 месяцев Dogecoin выглядит готовым к значительному росту в преддверии альтсезона.

Заключение

Несмотря на ограниченный краткосрочный потенциал XRP и DOGE, DOGEN выделяется как токен для тех, кто стремится к успеху и роскоши. Ожидается рост DOGEN на 700% к завершению пресейла. Следуя примеру успешных токенов, таких как BONK, WIF и Popcat, DOGEN нацелен на создание сообщества лидеров, предлагая реальные выгоды для ранних инвесторов.

Сайт: https://dogen.meme/