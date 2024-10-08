Биткоин начал вести себя как акция: что изменил «Минфин» в своем криптопортфеле

Биткоин — это цифровое золото или технологическая акция? Дискуссии вокруг этого вопроса продолжаются годами, и каждая из сторон спора приводит веские аргументы в свою пользу. Весы склоняются то в одну, то в другую сторону, а управляющие криптопортфелем «Минфина» реагируют на изменение позиционирования первой криптовалюты и вносят коррективы в стратегию инвестирования.

Как ведет себя биткоин сейчас

Для того чтобы понять на что больше похож биткоин — на акцию технологической компании или на драгоценный металл, достаточно наложить на график изменения стоимости первой криптовалюты фондовый индекс и ценовые колебания золота. Если это сделать сейчас, то биткоин — это однозначно акция технологической компании (см. графики ниже).

График изменения стоимости золота и биткоина

График изменения стоимости биткоина и ETF QQQ*

*QQQ — биржевой фонд отслеживающий NASDAQ 100

Но ситуация может изменяться, поэтому следует периодически проверять эту информацию.

Если биткоин сейчас — это акция, то на него действуют те же факторы, что и на фондовый рынок США. Яркий пример — обострение ситуации на Ближнем Востоке (ракетная атака Ирана на Израиль): фондовые индексы вместе с биткоином снижались, а золото росло в цене.

Израиль обещает ответить, и, скорее всего, под прицелом будут нефтяные или ядерные объекты. Удар по нефтяной инфраструктуре Ирана почти 100-процентно приведет к стремительному росту цен на нефть (США будут против такой атаки) и помешает ФРС достичь цели по инфляции в 2%.

Под угрозой окажется политика смягчения, которую недавно начал регулятор, а это один из ключевых факторов роста цены на биткоин. Одновременно данные с рынка труда Соединенных Штатов, опубликованные в прошлую пятницу (значительно лучше ожиданий), уже поднимают вопрос о целесообразности дальнейшего снижения ставок. Если показатели инфляции, которые будут представлены в четверг, 10 октября, будут хуже ожиданий, фондовый рынок упадет, потянув за собой и «цифровое» золото.

С точки зрения технического анализа на фондовом рынке наблюдается «перегретое состояние» или «усталость роста». Последние три недели движение SPY вверх уменьшалось в абсолютном измерении. Параллельно на дневном графике можно выделить конечный треугольник, результатом которого вероятнее всего будет падение примерно на 10%.

Прогноз по SPY

Ценовой прогноз: почему снова вниз

Начиная с марта, первая криптовалюта консолидируется, периодически обновляя локальные минимумы. Прошедшую неделю она закрыла медвежьим поглощением, обещающим нам дальнейшее падение. Учитывая ценовые экстремумы, заметные на графике, целями продавцов будут отметки $52550, $49000, $38555.

Если прогноз стремительного падения фондовых индексов сбудется, то последняя ценовая планка может стать поддержкой, от которой начнется восстановление стоимости.

Возможные уровни падения биткоина

Состояние портфеля «Минфина» и что изменили

Суммарно у нас есть несколько факторов, указывающих на возможное падение стоимости биткоина и в соответствии с этим выстраиваем нашу стратегию управления портфелем.

Сейчас наша доля портфеля, в которую входят альткоины, показывает отрицательный результат -17,1%. Высокую прибыль эти активы показывали в начале июня, после чего произошло резкое падение. Начиная с августа их стоимость растет и эта тенденция хорошо просматривается на графике ниже.

Результат инвестирования в альткоины

Эту долю портфеля мы не изменяли, все лимитные ордера на покупку активов, размещенные ранее, оставили без изменений.

Доля портфеля из коинов более устойчива, и она приносит прибыль даже при условии коррекции рынка (около 7% к моменту публикации).

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Результат инвестирования в коины

Однако мы понимаем, что угроза падения — это не только страх потери, но и возможность. Поэтому, как и в случае с альткоинами, не трогали размещенные ранее лимитные ордера на покупку, но захеджировали риски, купив опцион PUT (дает право продать актив по цене страйк на дату экспирации). Размер контракта 0,02 BTC, дата экспирации — 8 ноября 2024 года, страйк $63000.

Обошлась нам эта покупка в $75,38. Минус такого соглашения в том, что расходы мы уже понесли, заплатив премию, но плюсом является то, что риск ограничен этой суммой.

Эти издержки обязательно будут учтены в общем результате инвестирования. Также важно заметить, что этот опцион не обязательно закрывать на дату экспирации, так что мы будем следить за ситуацией на рынке, и если возникнут благоприятные условия раньше 8 ноября (биткоин упадет существенно ниже $63000), сделка будет закрыта.

Также это соглашение предусматривает хеджирование рисков, связанных с президентскими выборами в США, которые пройдут 5 ноября.