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5 марта 2024, 16:11 Читати українською

Объем активов биткоин-ETF вырос до 1 миллиона BTC

За последние 90 дней инвесторы вложили в разные регулируемые биткоин-продукты сумму, эквивалентную 133 000 BTC. Их объем активов вырос до 1 млн BTC, согласно ByteTree. Об этом пишет ForkLog.

За последние 90 дней инвесторы вложили в разные регулируемые биткоин-продукты сумму, эквивалентную 133 000 BTC.

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Столь существенный приток стал возможен после одобрения ETF на базе первой криптовалюты в США. Эксперты обратили внимание на то, что тенденцию сопровождал отток средств из биржевых фондов на базе золота и облигаций.

По данным SoSoValue, 4 марта совокупный чистый приток в споте биткоин-ETF составил $562 млн — второй максимум в истории. Рекорд в $673 млн был установлен 28 февраля.

Читайте также: В ЕЦБ раскритиковали биткоин-ETF и назвали его «новым нарядом голого короля»

Источник: Минфин
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5 марта 2024, 16:21
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