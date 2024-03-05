За последние 90 дней инвесторы вложили в разные регулируемые биткоин-продукты сумму, эквивалентную 133 000 BTC. Их объем активов вырос до 1 млн BTC, согласно ByteTree. Об этом пишет ForkLog.
Объем активов биткоин-ETF вырос до 1 миллиона BTC
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Столь существенный приток стал возможен после одобрения ETF на базе первой криптовалюты в США. Эксперты обратили внимание на то, что тенденцию сопровождал отток средств из биржевых фондов на базе золота и облигаций.
По данным SoSoValue, 4 марта совокупный чистый приток в споте биткоин-ETF составил $562 млн — второй максимум в истории. Рекорд в $673 млн был установлен 28 февраля.
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Источник: Минфин
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