Объем активов биткоин-ETF вырос до 1 миллиона BTC

За последние 90 дней инвесторы вложили в разные регулируемые биткоин -продукты сумму, эквивалентную 133 000 BTC. Их объем активов вырос до 1 млн BTC, согласно ByteTree. Об этом пишет ForkLog.

► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Столь существенный приток стал возможен после одобрения ETF на базе первой криптовалюты в США. Эксперты обратили внимание на то, что тенденцию сопровождал отток средств из биржевых фондов на базе золота и облигаций.

По данным SoSoValue, 4 марта совокупный чистый приток в споте биткоин-ETF составил $562 млн — второй максимум в истории. Рекорд в $673 млн был установлен 28 февраля.

Читайте также: В ЕЦБ раскритиковали биткоин-ETF и назвали его «новым нарядом голого короля»