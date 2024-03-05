Ажиотаж на крипторынке подтолкнул биткоин к рекордной капитализации

Ажиотаж на крипторынке после одобрения регулятором в США первых спотовых биткоин-фондов до сих пор не утих, о чем свидетельствует дальнейший рост цены крупнейшего токена, пишет Bloomberg.

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Цена токена уже приблизилась к рекордному уровню, хотя с точки зрения рыночной стоимости он уже достиг рекорда.

Рыночная капитализация BTC достигла $1,35 трлн, превысив пик $1,28 трлн с ноября 2021 года, когда его цена достигла апогея — $68 991,85.

С тех пор предложение токена увеличилось, выведя его капитализацию на новый уровень. Однако во вторник крупнейший цифровой актив упал на 1% до $66 928, а на бирже в Сингапуре его цена позже достигла $68 804.

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В исторической перспективе такая рекордная рыночная стоимость токена сигнализирует о начале новой фазы на крипторынке.

Цена биткоина растет благодаря увеличивающемуся спросу на него со стороны новых спотовых BTC-ETF в США, а также скорого сокращения предложения (халвинга).