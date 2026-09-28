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28 сентября 2026, 15:17 Читати українською

Анатомия нового суперцикла биткоина: почему этот бычий рынок сломает все старые правила

На прошлой неделе в мировом криптовалютном сообществе произошло событие, которого крупные инвесторы ждали больше года. Ведущие ончейн-аналитики и профильные издания официально объявили о том, что битокин вышел из фазы изнурительной коррекции и дал старт новому глобальному бычьему рынку. Главный глобальный цифровой акт не просто продемонстрировал локальный отскок — он пробил фундаментальную линию долгосрочного тренда, открыв дорогу к переоценке всей криптоиндустрии.

На прошлой неделе в мировом криптовалютном сообществе произошло событие, которого крупные инвесторы ждали больше года.

Однако радоваться легкой прибыли рано. Этот цикл обещает стать самым сложным, непредсказуемым и политизированным в истории. Старые правила игры, когда рынок двигался по понятным четырехлетним рельсам, больше не работают. Институциональные деньги и большая политика превратили биткоин в совершенно новый экономический организм.

Безошибочный сигнал: почему дно официально позади

Главным триггером для оптимизма аналитиков стало сугубо техническое, но фундаментальное событие: недельное закрытие цены биткоина выше его 365-дневной скользящей средней (365-day MA). Это произошло впервые с марта 2023 года. В мире профессионального трейдинга этот индикатор называют безошибочным барометром. Исторически, как только цена BTC уверенно закрепляется над годовой скользящей средней после затяжного падения, это означает окончательный излом медвежьего тренда. Так было в 2015, 2019 и 2023 годах — осечек этот паттерн еще не давал.

365-дневная и 200-дневная скользящие средние биткоины. Источник: TradingView.

Сигнал к росту цены был сформирован на основе внутрисетевых индикаторов. Индекс бычьего рынка CryptoQuant и индикатор цикла бычий медвежий рынок уже как минимум с середины августа указывали на начальные стадии нового бычьего рынка. Сечение 365-дневной скользящей средней подтверждает то, на что данные внутри сети платформы CryptoQuant

Вторят коллегам и эксперты макроэкономического агентства BIT Research: «Крипторынок вышел из фазы депрессии. Сочетание технического пробоя тренда с ростом объемов торгов подтверждает, что крупные игроки начали закладывать цены на ожидания нового глобального аптренда».

Это изменение парадигмы подтверждает и триада главных ончейн-индикаторов, моделирующих психологию и реальное поведение владельцев монет.

  • MVRV Ratio: Коэффициент, измеряющий отношение рыночной цены к реальной стоимости покупки монет, оттолкнулся от безопасных уровней накопления и закрепился выше 1.6. Это говорит о том, что рынок вышел из зоны системного ущерба, но все еще до бесконечности далек от перегрева.

  • NUPL: Индекс чистой нереализованной прибыли и убытка сети наконец-то покинул серую зону «страха и сомнений» и перешел в фазу «оптимизма». По сути, блокчейн Биткоина сейчас дышит здоровьем — бумажная прибыль участников растет, но эйфории на горизонте пока нет.

  • SOPR: Индикатор фиксации прибыли израсходованных монет четко удерживается выше критической отметки 1.0. На бычьем рынке уровень 1.0 выступает мощнейшей психологической поддержкой. Трейдеры отказываются продавать монеты себе в убыток, что создает искусственный дефицит предложения при каждом локальном падении цены.

От шпилей до фракталов: эпоха усложняющихся вершин.

Если начало цикла выглядит классическим, его дальнейшее развитие обещает быть уникальным. Главная тенденция биткоина — его циклы становятся все более пологими, но при этом структурно сложными и сломанными.

Вспомним историю. Цикл 2017−2018 годов завершился классической «одиночной вершиной» — взрывным параболическим шпилем в районе $20 000, после которого рынок мгновенно рухнул. При этом продавцы на пике сумели заработать 400% прибыли.

В 2021 году биткоин уже показал «двухголовую» структуру: первый пик в апреле на $64 000, глубокий спад летом и финальный аккорд в ноябре на $69 000.

Прошлый же цикл 2024−2025 годов и вовсе вошел в учебники как «трехглавый суперцикл»: мартовский взлет на ожиданиях ETF ($73k), декабрьский штурм психологической отметки в $100 000 на эйфории второго президентства Дональда Трампа и осенний финальный.

Логика развития актива подсказывает: в новом цикле ценовых вершин может быть еще больше — четыре, пять или рынок перейдет в формат перманентных волнообразных колебаний.

Для рядового инвестора это плохая новость. Следить за рынком станет в разы сложнее. Более того, классические ончейн-индикаторы, на которые молились криптаны прошлых лет, банально не успевают за скоростью перемен. Опыт последних пиков показал, что из-за размытия вершин метрики часто выдают ложные сигналы: показывают «скрытую слабость» там, где рынок готов расти дальше или наоборот — не успевают зафиксировать мгновенный вывод ликвидности крупными игроками.

Фактор ETF и алгоритмы: когда цена не имеет значения

Главная причина, почему битокин перестал двигаться по старым законам — это масштабный приток институционального капитала через спотовые Bitcoin ETF и глубокую интеграцию крипт в политическое поле США.

Напомним, биткоин впервые в своей истории преодолел сакральную отметку $100 000 исключительно на мощном политическом топливе — на фоне громких заявлений Дональда Трампа, избранного президентом осенью 2024 года и официально вступившего в должность в начале 2025-го. Его обещания создать стратегический биткоин-резерв США и превратить страну в криптостолицу планеты спровоцировали колоссальный хайп.

Но здесь кроется ловушка. Владельцы акций ETF-фондов и крупные корпоративные игроки действуют принципиально иначе, чем классические криптохолдеры. Старый «шифро панк» покупал битокин ради идеи, верил в цифровое золото и держал его годами, невзирая на проседание. Институционалы в ETF мыслят категориями квартальных отчетов и фиатной доходности.

Они торгуют по жестким математическим алгоритмам и автоматизированным риск-моделям. Для них сама цена биткоина не имеет сакрального значения. Главное — процент чистой прибыли от арбитража или хеджирования по индексу S&P 500.

Как только алгоритм видит достижение целевой доходности или макроэкономический риск, фонды начинают хладнокровно и масштабно фиксировать прибыль. Это движение огромных объемов капитала мгновенно ломает локальные графики и путает карты розничным трейдерам.

Политический маятник и крипто кошелек Трампа

Политика теперь влияет на крипту не меньше решения финансовых регуляторов. И здесь на горизонте начинают сгущаться тучи. Лицо Дональда Трампа, активно зарабатывающего на собственных криптовалютных проектах, вызывает жесткую критику со стороны его оппонентов.

На фоне предстоящих промежуточных выборов в США аналитики не исключают вероятное поражение республиканцев и усиление позиций Демократической партии. Если Демпартия вернет себе контроль за ключевыми институтами, крипторынок может столкнуться с жесткой риторикой.

Негативные заявления о необходимости регулирования ради защиты климата, расследования против криптобизнеса Трампа или угрозы ограничить работу ETF-платформ могут мгновенно спровоцировать масштабный отток капитала и откат цен.

Кроме внутриамериканских качелей, на рынке тяготеет глобальный макроэкономический контекст. Любая эскалация больших конфликтов заставляет фонды выходить из рисковых активов в наличный доллар, а рост цен на энергоносители не только автоматически увеличивает себестоимость майнинга, но и разгоняет инфляцию, что теперь еще важнее .

Но главный регуляторный дамоклов меч — это политика ФРС США. Если Федеральная резервная система столкнется с новым витком инфляции и продолжит повышать процентные ставки, то эпоха дешевых денег закончится. В этом случае глобальные рынки начнут стремительно «замерзать», и биткоин рискует досрочно прервать свой бычий цикл, временно скатившись в жесткую медвежью фазу.

Октябрьский оптимизм: вернется ли $100 000?

И все же, несмотря на множество макроэкономических вызовов и усложнения структуры рынка, текущий момент дает крипто инвесторам весомый повод для оптимизма. Исторически крипторинок очень чувствителен к сезонным паттернам, и конец сентября часто определяет тренд на месяцы вперед.

Популярное финансовое издание Benzinga отмечает, что иткоин демонстрирует сильное закрытие первого осеннего месяца. Согласно их статистическим моделям, если бы иткоин завершает сентябрь в зеленой зоне, это с вероятностью более 80% гарантирует самый мощный ралли в октябре и ноябре (так называемый Uptober).

Текущая консолидация актива около $84 000 — $86 000 выглядит как идеальный плацдарм для нового штурма. Если внешние политические факторы останутся стабильными, а приток капитала в ETF удержит текущие темпы, биткоин имеет все шансы в следующем месяце вернуться к психологической вершине $100 000.


В общем, новый бычий рынок начался, с чем всех и поздравляем, но следует помнить, что выживут в нем только те, кто умеет адаптироваться к правилам игры больших фондов и большой политике. А если говорить о рынке альтокинов, то криптоинвестору необходимо иметь максимально полную информацию о функциональности актива, его токеномике и регулярно отслеживать новости о количественно и качественно растущем рынке.

Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новостей Ярослав Дмитренко
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
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