Национальный банк Украины установил официальный курс валют на вторник, 29 сентября. Доллар подешевел на 3 копейки, а евро сразу на 16 копеек. Об этом свидетельствуют данные НБУ.
Доллар и евро подешевели: НБУ установил курс на 29 сентября
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Официальный курс валют
На 29 сентября Нацбанк установил:
- 1 доллар США — 44,81 грн;
- 1 евро — 50,97 грн.
Для сравнения, 28 сентября официальный курс доллара составил 44,84 грн, а евро — 51,13 грн.
Таким образом, за сутки гривна укрепилась к доллару на 0,03 грн, а к евро — на 0,16 грн.
Евро при этом опустился ниже психологической отметки в 51 грн.
Источник: Минфин
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