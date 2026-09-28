Доллар и евро подешевели: НБУ установил курс на 29 сентября

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на вторник, 29 сентября. Доллар подешевел на 3 копейки, а евро сразу на 16 копеек. Об этом свидетельствуют данные НБУ.

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Официальный курс валют

На 29 сентября Нацбанк установил:

1 доллар США — 44,81 грн;

1 евро — 50,97 грн.

Для сравнения, 28 сентября официальный курс доллара составил 44,84 грн, а евро — 51,13 грн.

Таким образом, за сутки гривна укрепилась к доллару на 0,03 грн, а к евро — на 0,16 грн.

Евро при этом опустился ниже психологической отметки в 51 грн.