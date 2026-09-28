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28 сентября 2026, 13:12 Читати українською

Калифорния запретила политикам запускать мемкоины: заденет ли это крипторынок

Как сообщает Coinmarketcap, Калифорния запретила государственным и местным чиновникам выпускать собственные мемкоины. Новый закон AB 2409 также ограничивает криптоплатформы: с 1 января 2027 г. они не смогут предлагать жителям штата новые мемкоины, связанные с чиновниками. Закон подписал губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом.

Как сообщает Coinmarketcap, Калифорния запретила государственным и местным чиновникам выпускать собственные мемкоины.


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Ограничение касается именно новых политически связанных токенов. Уже существующие мемкоины закон не запрещает, поэтому их не нужно автоматически убирать с бирж. Он также не распространяется на новые криптопроекты без связи с государственными должностными лицами.

Таким образом, Dogecoin и другие неполитические мемкоины, как и обычные криптовалютные проекты, под действие AB 2409 не подпадают. Основное изменение касается будущих токенов, которые чиновники могут попытаться запустить вокруг собственного имени или оскорбления.


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Причиной ограничений были проекты Трампа


Ньюсом подал закон как антикоррупционную меру и заявил, что должностные лица не должны использовать государственный пост для личного заработка. В то же время, политический контекст решения очевиден: Ньюсом является одним из самых заметных оппонентов президента США Дональда Трампа, а в своем сообщении о подписании закона губернатор прямо упомянул криптпроект Трампа.

AB 2409 фактически устанавливает границу между государственной должностью и криптовалютными активами, но не вводит общего запрета на мемкоины или крипторинок в Калифорнии.


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Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новостей Ярослав Дмитренко
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
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