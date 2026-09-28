Бюджет «Нацкешбека» хотят уменьшить в 2,5 раза

Бюджет программы «Национальный Кешбек» могут сократить в 2,5 раза, что позволит сэкономить до 4 млрд грн в год. Об этом в интервью Forbes Ukraine рассказал министр экономики Александр Кравченко.

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Что будет с программой Нацкешбека

Минэкономики обсуждает целесообразность продолжения программы «Национальный кэшбек».

«Если решим продолжать программу, она существенно видоизменится, будет более точечно направлена на категории товаров, где есть агрессивный импорт», — говорит министр экономики.

Программа может стать одним из инструментов поддержки локального производителя, добавляет Кравченко. Среди примеров — текстиль, сыры и т. д. В таком случае ее бюджет сократят в 2,5 раза. «Мы еще дискутируем о финальной конфигурации программы», — рассказал он.

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Также изменения планируются в программе «Зимняя поддержка». Любая прямая выплата из бюджета, наполняемого в том числе за счет партнеров, — это решение, которое должно быть максимально эффективным и точечным, подчеркнул Кравченко.

Он добавил, что средства программы «Зимняя поддержка» должны работать на украинскую экономику и направляться на украинские товары и услуги, а не просто на потребление в целом, которое может подпитывать инфляцию или импорт.

В то же время, я не считаю этот вопрос чисто технократическим, говорит министр. «Экономический рост во время войны невозможен без социальной устойчивости: люди должны чувствовать, что государство рядом в самый тяжелый период года», — отметил министр.

Это также экономический фактор — он влияет на то, остаются ли люди в стране и легальном рынке труда, резюмирует Кравченко.

Напомним

Как писал «Минфин», в 2026 году правительство продолжило программу и с 1 марта изменило ее модель: вместо единой ставки 10% введен кэшбек 5% или 15% в зависимости от категории товара. В феврале Кабмин разделил 700 млн грн на «Национальный кешбек» в рамках финансирования политики «Сделано в Украине».

Точную сумму фактических выплат именно за весь 2026 год в открытых официальных данных выделить сложно. Счетная палата в отчете за I квартал сообщала, что расходы Минэкономики на государственную денежную помощь покупателям украинских товаров составили 0,7 млрд грн, а еще 2,1 млрд грн по этому направлению было выделено из резервного фонда.

В то же время это направление охватывает не только кэшбек, поэтому эти суммы нельзя полностью относить к выплатам по программе.

Для сравнения, за весь период действия программы до марта 2026 украинцам уже было выплачено более 6,7 млрд грн кэшбека. Эта цифра включает предыдущие периоды работы программы, а не только 2026 год.