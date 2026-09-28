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28 сентября 2026, 15:16 Читати українською

Bitget возобновила вывод средств после взлома почти на $388 млн: что произошло

Криптовалютная биржа Bitget начала поэтапно возобновлять вывод средств после масштабной кибератаки 24 сентября. Об этом заявила руководитель криптобиржи Грейси Чен. Первыми 28 сентября в 08:00 UTC стали доступны выводы BTC в сетях Bitcoin и BSC. ETH планируют вернуть 29 сентября, USDT — 30 сентября, а другие токены, фиатные и P2P-операции — 2 октября .

Криптовалютная биржа Bitget начала поэтапно возобновлять вывод средств после масштабной кибератаки 24 сентября.


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Последствия атаки оказались большими


Причиной остановки вывода стала атака, которую Bitget обнаружила 24 сентября в 18:31 UTC. Злоумышленники использовали уязвимость в стороннем продукте безопасности, получили доступ к внутренним учетным данным высокого уровня и с их помощью инициировали несанкционированные переводы по части горячих и теплых кошельков. Частные ключи не были скомпрометированы, а холодные кошельки не пострадали.

Первоначально Bitget оценивала объем пострадавших активов в $351,6 млн, однако после дополнительной проверки сумма выросла примерно до $387,5 млн. Биржа отмечает, что после локализации атаки новые несанкционированные переводы не зафиксированы, а балансы пользователей не пострадали .


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Меры безопасности усилены


Перед восстановлением вывода Bitget усилила проверки инфраструктуры, исправила уязвимость и просматривает контроль доступа, проверку операций и мониторинг аномальной активности. Расследование проводят с участием Mandiant и SlowMist, которые также помогают отслеживать и возвращать похищенные активы.


Как мы писали, Bitget сломали на $351,6 млн: биржа подозревает хакеров из Северной Кореи

Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новостей Ярослав Дмитренко
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
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