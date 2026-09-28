Ukraine Facility: Украина рассчитывает еще на €7 млрд в этом году

Украина должна получить еще 7 млрд евро до конца года по программе Ukraine Facility. Об этом сообщил министр экономики Александр Кравченко в интервью Forbes Ukraine .

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Что ожидет Украина

«Уже ожидаем поступления почти €3 млрд в начале октября и утверждение еще более €7 млрд до конца года. Это те индикаторы, которые мы уже выполнили», — сказал Кравченко.

По его словам, Украина также продолжает работу по выполнению других запланированных шагов в рамках программы.

Напомним

24 сентября Совет Е С согласовал восьмую регулярную выплату Украине в рамках программы Ukraine Facility. Речь идет почти о €3 млрд, из которых около €800 млн. Украина впервые получит по кредитной программе Ukraine Support Loan.

По состоянию на август количество невыполненных Украиной реформ по программам Ukraine Facility, Всемирного банка и Международного валютного фонда (МВФ) выросло на 11, а общий объем недополученного финансирования увеличился почти с €7 млрд до €8,1 млрд.