Украина поднялась на 7 место в мире по использованию криптовалют: рейтинг Chainalysis

Украина заняла седьмое место среди 117 стран в рейтинге использования криптовалюта за 2026 год, поднявшись на одну позицию по сравнению с прошлогодним результатом. Об этом сообщил глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев со ссылкой на исследование Chainalysis .

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По данным Chainalysis, выше Украины оказались Бразилия, США, Нигерия, Япония, Южная Корея и Индия. Рейтинг охватывает период с 1 июля 2025 года по 30 июня 2026 года. При его составлении учитывались потоки через криптосервисы, внутренние и трансграничные переводы, а также объемы криптоактивов на балансах.

За этот период мировая криптоэкономика сократилась на 1,6% — с $9,5 трлн до $9,4 трлн. В то же время общая капитализация крипторынка уменьшилась примерно на 50%, или на $2,1 трлн.

В Chainalysis отмечают, что на активность повлияло более широкое использование криптовалют. В частности, возросла роль стейблкоинов — цифровых активов, привязанных к доллару. Объем их трансграничных переводов за год увеличился на 77,5% — со $124,2 млрд до $220,3 млрд.

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Гетманцев, комментируя результат Украины, заявил, что крипторынок до сих пор работает без четко определенных правил. По его словам, речь идет, в частности, о правовом статусе криптоактивов, требованиях к криптобиржам и порядке налогообложения.

Для урегулирования этой сферы был разработан законопроект № 10225-д по обороту виртуальных активов. Верховная Рада уже приняла его за основу, сейчас документ готовится ко второму чтению.

По словам Гетманцева, законопроект должен определить правовой статус виртуальных активов и имущественные права их владельцев, установить правила работы участников рынка и налогообложение прибыли от операций с криптоактивами. Также документ предусматривает усиление защиты клиентов и поставщиков услуг.

Гетманцев заявил, что работу над законопроектом планируется завершить в октябре.

Как стало известно на прошлой неделе, биткоин впервые за 280 дней подорожал выше средней себестоимости его майнинга, которую аналитики JPMorgan оценивают примерно в $85 тыс. за монету. По оценке банка, этот уровень исторически является своеобразным нижним пределом для цены криптовалюты.