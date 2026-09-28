НБУ может еще раз повысить ставку: как разделились мнения членов КМП

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Приверженцы повышения ставки объясняли свою позицию устойчивым фундаментальным ценовым давлением, усилением среднесрочных инфляционных рисков и необходимостью поддерживать привлекательность гривневых активов.

В августе годовая инфляция ускорилась до 8,1%, несколько превысив прогнозную траекторию НБУ. Среди причин регулятор назвал более высокие цены на топливо и более существенный пересмотр отдельных административных тарифов, в частности водоснабжения.

Базовая инфляция также составляла 8,1% р/с, а инфляционные ожидания большинства групп респондентов оставались повышенными.

Дополнительное давление создают российские атаки на производственные объекты, логистику и энергетику, удорожание нефти из-за эскалации на Ближнем Востоке, а также сокращение экспорта через блокаду Черного моря.

Читайте: НБУ повысил учетную ставку до уровня 16%

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По оценке одного из членов КМП, расходы бизнеса на восстановление разрушенных мощностей и перестройку логистики могут прибавить к годовой инфляции еще в 0,4−0,6 в. п., а подорожание горючего — около 0,3 в. п.

Три члена КМП предлагали не повышать ставку Трое участников дискуссии выступили за сохранение учетной ставки на уровне 15,5%.

Они аргументировали это стабилизацией базовой инфляции и все более заметным охлаждением экономической активности. В частности, динамика ВВП в III квартале оказалась слабее прогноза НБУ, а в августе количество новых вакансий впервые с начала года было ниже, чем годом ранее.

Среди факторов, которые могут сдерживать инфляцию, члены КМП также называли более слабый потребительский спрос, значительное предложение продовольствия на внутреннем рынке из-за проблем с экспортом и сохранения моратория на повышение основных тарифов ЖКХ.

Могут ли ставку повысить еще раз

Мнения по поводу дальнейших решений также разделились.

Семь членов КМП считают, что ставки на уровне 16% будет достаточно и в последующие месяцы ее можно будет сохранять неизменной, а в 2027 году перейти к осторожному смягчению монетарной политики.

Два участника допускают, что в обновленном октябрьском прогнозе может появиться потребность по меньшей мере в еще одном повышении ставки.

Еще один член КМП, напротив, допускает возврат к снижению ставки уже к концу 2026 года, если более слабая экономическая активность будет сильнее сдерживать инфляцию.

Окончательную дальнейшую траекторию ставки будет определять после обновления макроэкономического прогноза в октябре, с учетом ситуации безопасности, динамики спроса и перспектив поступления внешнего финансирования.