13 марта планируется обновление сети Ethereum: как планируем на этом заработать

На 13 марта 2024 года запланировано обновление сети Ethereum под названием Dencun. Апдейт предназначен для масштабирования сети путём создания нового типа транзакций. В результате, комиссии для L2-решений должны уменьшиться примерно в 10 раз. На подходе также одобрение спотовых Ethereum-ETF. Значит, ETH и связанные с ним токены в ближайшее время окажутся в центре внимания. «Минфин» решил адаптировать свой криптопортфель под текущие условия — рассказываем, как.

Изменения в управлении портфелем

С появлением спотовых биткоин-ETF рынок криптовалюты изменился. Впервые в своей истории BTC достиг очередного исторического максимума в преддверии халвинга. Ключевая причина этих изменений заключается в значительных капиталовложениях в первую криптовалюту через фонды, одобренные в январе.

Более подробно о причинах ралли цифрового золота мы писали здесь.

Изменение чистых денежных потоков, привлеченных спотовыми биткоин-ETF

Источник: The Block

Понимая, что биткоин будет продолжать расти, мы изменили план управления портфелем: отменена фиксация прибыли при достижении биткоином области $52 088-$55 777. Первая криптовалюта прошла эти ценовые отметки без намеков на разворот и достигла новых исторических максимумов.

Отказ от предыдущего плана позволил остаться в рынке, увеличить прибыль и докупить новые взрывные активы в портфель.

Как всегда, остро стоит вопрос фиксации прибыли, особенно когда она достигает значительных размеров относительно депозита. Тем не менее, мы отложили решение этого вопроса, поскольку никаких признаков изменения восходящего тренда по биткоину не наблюдается.

Спотовые биткоин-ETF, кроме колоссальных денежных потоков, усилили связь между рынком цифровых активов и фондовым рынком. Вероятно, их коррекция будет происходить параллельно.

В настоящее время фондовый рынок выглядит очень мощно на фоне хорошей макростатистики США: сильный потребитель, рынок труда медленно остывает, ниспадающая инфляция, многообещающие отчеты компаний, впереди снижение ключевой ставки ФРС. По идее, изменение настроений может произойти в апреле, в период квартальной отчетности, когда негативное влияние жесткой денежно-кредитной политики может проявиться в полной мере.

Другой фактор, который может стать причиной разворота, — отсрочка первого снижения ключевой ставки Федрезерва. Сейчас это событие ожидается на июньском заседании ФРС. Если к этому времени произойдут фундаментальные изменения, которые помешают планам регулятора (рост инфляции и заработных плат, например) и максимальные ставки останутся неизменными, реакция рынка будет негативной. Длительная жесткая монетарная политика непременно болезненно ударит по результатам деятельности компаний и может привести к рецессии.

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Инвестиционные результаты

Инвесторы любят сравнивать результаты капиталовложений на разных рынках, но в текущей ситуации это выглядит некорректно. Некоторые активы, которые мы купили в прошлом месяце, приносят нам свыше 100% прибыли. В целом, фундаментальные монеты дают около 50% прибыли, а быстрорастущие — приближаются к отметке в 100%. Индексу S&P 500 понадобится 5 лет или даже больше для такого прироста, долговым ценным бумагам — еще больше. Понятно, что и риски разные, однако, такая доходность достойна внимания.

В деталях инвестиционные результаты выглядят так:

Из девяти фундаментальных блокчейнов, на которые мы сделали ставку, только один показывает нереализованный убыток — TIA.

Это самый молодой блокчейн в нашем портфеле, соответственно, для него характерна высокая волатильность и турбулентность в процессе воспламенения своей ниши в отрасли. Мы к этому готовы, и в случае значительного снижения стоимости (более 30%) позиция будет усреднена.

Несмотря на свой «молодой возраст», Celestia (TIA) уже находится в поле зрения известных инвестиционных компаний. Недавно Grayscale Investments представила фонд (GDIF), который будет ежеквартально выплачивать акционерам дивиденды по стейкингу.

Среди активов, которые будут генерировать прибыль, есть и наша монета — TIA. В целом, фонд будет инвестировать в 9 токенов:

APT

TIA

ETH

ATOM

NEAR

OSMO

DOT

SEI

SOL

Самым лучшим в фундаментальной части криптопортфеля является биткоин. Инвестиции, сделанные в середине лета прошлого года, приносят более 120% прибыли.

Из тех монет, которые куплены в феврале, ADA, SOL и DOT идут бок о бок, прибавив около 50% в месяц.

Состояние фундаментальной части криптопортфеля «Минфина»

Источник: «Минфин»

Быстрорастущие токены начали оправдывать ожидания. Нереализованная прибыль в доле криптопортфеля, сконцентрированная на таких активах, приблизилась к 100%. Доход по некоторым токенам за месяц их пребывания в портфеле превысил 100% и продолжает расти.

Самым лучшим среди быстрорастущих токенов был MDT, месячный рост которого достиг почти 150%.

Напомним, что этот проект сконцентрирован на монетизации данных. Благодаря ему выгоду получают как продавцы, так и покупатели товаров, получая вознаграждения за предоставленную информацию.

Планку в 100% за месяц также преодолели FIL (децентрализованное хранение данных) и GRT (ИИ и большие данные).

Состояние быстрорастущей части криптопортфеля «Минфина».

Источник: «Минфин»

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Акцент на Ethereum

В понедельник, 11 февраля, ETH впервые с декабря 2021 преодолел отметку в $4 000. Он отстает по показателю роста от первой криптовалюты, которая еще 5 марта обновила исторический максимум. Тем не менее, в ближайшем будущем мы ожидаем ралли Ethereum и достижения новых ATH. На это есть ряд причин, о которых и пойдет речь дальше.

Дневной график ETH/USDT

Источник: Binance

15 сентября 2022 года состоялся исторический переход блокчейна Ethereum из механизма работы PoW на PoS (The Merge). Это существенно сократило расход энергии на работу сети, увеличило пропускную способность и скорость. Разработчики Ethereum готовятся провести еще одно улучшение блокчейна под названием Dencun, которое должно решить проблему масштабирования и снизить размер комиссии за транзакции в 10 раз.

По итогам прошлой недели, комиссионные сборы в сети Ethereum приблизились к $200 млн на фоне ажиотажа вокруг мем-коинов. Благодаря механизму сжигания комиссии, предложение ETH за этот период сократилось на 33 000 ETH (примерно $125 млн).

Это обновление уже проведено в тестовых сетях Goerli (17 января 2024), Sepolia (31 января 2024) и Holesky (7 февраля 2024). Проблемы возникли только на начальном этапе, поэтому обновление пришлось отсрочить.

Официально апгрейд Dencun в основной сети будет проведен 13 марта в 15.55 по Киеву. Ключевая составляющая этого обновления — EIP-4844. Она включает опцию Proto-Danksharding, предназначенную для масштабирования сети путём создания нового типа транзакций больших массивов данных (BLOB). Эти «блобы» сжимают данные вне цепочки, что позволит увеличить пропускную способность и уменьшить размер комиссии.

Понятно, что от апгрейда выигрывает непосредственно ETH, так что мы докупили его в портфель. Покупка была совершена 7 марта на сумму $40 по цене $3 760 за монету. Общий объем инвестиций во вторую по капитализации криптовалюту достиг $100. В целом, для инвестиций в фундаментальные блокчейны у нас осталось $276,75, которые будут использованы для наращивания позиций по уже купленным монетам.

Кроме ETH, бенефициарами обновления станут решения второго уровня, построенные на Ethereum и работающие на основе технологии Rollups. Большинство из них хорошо известны аудитории:

Polygon (MATIC),

Optimism (OP),

Immutable (IMX),

Arbitrum (ARB),

Starknet (STRK),

и другие.

Три проекта из вышеперечисленных также попали в наш портфель: MATIC, STRK и IMX. Покупку совершили 7 марта на сумму $60 каждого.

IMX куплено по цене $3,179 (18,87 токена), MATIC — $1,1225 (53,45 токена), STRK — $2,348 (25,55 токена).

Сейчас в быстрорастущей доле криптопортфеля есть 10 токенов, в которые инвестировано $580, еще $853,19 у нас в виде свободного капитала, которые будут инвестированы в будущем.