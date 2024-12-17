Рейтинг устойчивости банков: Райффайзен вновь в лидерах, monobank — народный любимец

В последние месяцы в отечественном банковском секторе произошло несколько важных изменений. С одной стороны, свои позиции продолжало наращивать государство, с другой — впервые за долгое время в сектор начали заходить новые инвесторы. Как это повлияло на надежность банков и кто крепче всех стоит на ногах, разбирался «Минфин» во время подготовки Рейтинга устойчивости украинских банков за третий квартал этого года.

Банков меньше — государственных больше

С момента выхода предыдущего рейтинга устойчивости, количество банков, которые продолжают работать в Украине, снизилось. В начале декабря Нацбанк признал неплатежеспособным Коминвестбанк.

За несколько месяцев до этого регулятор отнес учреждение к проблемным из-за систематического предоставления недостоверной отчетности с целью сокрытия реального финансового состояния, а также из-за недостаточности доходов, что создавало риск нарушения нормативов капитала.

Кроме того, НБУ обвинил банк в ненадлежащей организации системы управления рисками. Поскольку банк не привел свою деятельность к требованиям регулятора, тот в конце концов перенес его в группу неплатежеспособных.

Это решение не повлияет на финансовую систему Украины, поскольку доля Коминвестбанка составляла 0,04% от всех активов банковской системы. В предыдущие рейтинги устойчивости от «Минфина» финучреждение не входило из-за незначительной суммы на счетах физлиц — около 324 млн грн, юрлица держали в банке примерно в два раза больше средств.

В течение третьего квартала увеличилось количество государственных банков. Мотор-Банк, который принадлежал подсанкционному предпринимателю Вячеславу Богуслаеву, по решению суда был отдан Фонду госимущества. Активы этого учреждения незначительные — 0,02% банковской системы, поэтому на долю государства в банковской сфере это решение практически не влияет.

По расчетам НБУ, доля активов государственных банков составляет 53,3% — так же, как и до национализации нового учреждения. Вес государства на рынке остался неизменным из-за активного привлечения средств клиентов частными и иностранными банками и, соответственно, роста их доли.

В целом сейчас государству принадлежит 7 банков. У четырех из них был такой статус до полномасштабного вторжения: Приват, Ощад, Укрэксимбанк и Укргазбанк. Еще три (Сенс, PINbank и с недавних пор Мотор-Банк) были переданы государству, поскольку принадлежали россиянам или подсанкционным лицам.

Инвестиции возвращаются на рынок

В прошлом квартале произошли существенные изменения в структуре собственности сразу двух украинских банков. В июле стало известно, что нидерландский государственный инвестиционный фонд Dutch Good Growth Fund стал акционером Банка Львов, инвестировав в него $4,5 млн. Еще 1 млн евро в тот период внес крупнейший действующий акционер учреждения — швейцарская компания responsAbility Participations.

Как отметили представители банка, впервые с начала полномасштабной войны иностранный инвестор обратился в НБУ и получил разрешение на существенное участие в капитале.

По размерам активов, Банк Львов занимает 30 место среди платежеспособных банков. На начало ноября физлица держали в нем более 4 млрд грн.

Еще одной сделкой на рынке стала покупка группой ТАС Сергея Тигипко Идея Банка у польской финансовой группы Getin Holding за $34 млн.

Getin Holding планировал продать свое учреждение в Украине из-за собственных финансовых проблем еще до полномасштабной войны. В 2020 году Идея Банк был близок к покупке группой Dragon Capital. Однако тогда сделка сорвалась из-за начала пандемии коронавируса.

В этом же году польская компания была вынуждена срочно искать покупателя на свой украинский актив по требованию Нацбанка. В Польше против владельца Getin Holding возбуждено уголовное дело, соответственно, в Украине он приобрел статус лица с небезупречной репутацией. Поэтому регулятор предоставил полгода на поиск нового собственника для Идея Банка и срок истекал уже 29 октября.

Как сообщал Forbes, планы по покупке Идея Банка были у ПУМБ и Новой Почты, однако за несколько недель до окончания отведенного Нацбанком срока стало известно о заключении сделки с ТАС.

Идея Банк занимает 26-ое место по активам в отечественной банковской системе. Физлица держат в нем почти 3,7 млрд грн. ТАС — одна из крупнейших финансовых групп в Украине. В ее состав входят, в частности, Таскомбанк и Универсал Банк, на базе которых работают, соответственно, izibank и monobank.

Рост активов и высокая прибыль

В начале третьего квартала банковская система столкнулась с необычной для себя ситуацией — оттоком средств граждан. А позже, в августе и сентябре, было зафиксировано снижение объема средств на счетах юридических лиц.

Однако это не превратилось в длительный тренд и средства на счетах банков частных клиентов и компаний снова начали понемногу расти. На начало ноября физлица держат в банках 1,177 трлн грн, что примерно на 6 млрд грн больше, чем в предыдущем месяце. А с начала года этот показатель вырос на 93 млрд грн.

На фоне дальнейшего роста средств клиентов банки начинают оживлять и кредитовать. Чистый кредитный портфель по сравнению с показателями прошлого года, вырос на 22%, а, соответственно, к предыдущему кварталу — почти на 7%.

Одновременно возобновляется и кредитование. К примеру, кредитный портфель юридических лиц в гривне за год прибавил 23%. При этом уменьшается доля займов по государственной программе «5−7−9». Как объясняют в НБУ, это происходит благодаря улучшению условий кредитования, в частности, стабилизации процентных ставок. Еще лучшие темпы демонстрируют розничные кредиты для граждан. Их портфель только за квартал вырос почти на 10%, а за год — более чем на 40%.

Украинские банки остаются сверхприбыльными. По итогам первых 10 месяцев года, их общий доход до налогообложения составил 163 млрд грн. Для сравнения: в прошлом году на начало ноября эта сумма составила чуть меньше 145 млрд грн, а в 2021 году — около 63 млрд. Единственное, что может огорчать банки на этом фоне, — повышение налогообложения их доходов уже второй год до 50%.

Кто попал в рейтинг «Минфина»

В рейтинге устойчивости от «Минфина» принимают участие банки с общим размером средств граждан на депозитах и текущих счетах не менее 1 млрд грн. В настоящее время этому критерию соответствуют 34 учреждения.

Единственным изменением в составе участников, по сравнению с предыдущим рейтингом, стало то, что его покинул Международный инвестиционный банк. Собственно, минимальный финансовый барьер для участия в обзоре он преодолел только в прошлом квартале, когда сумма на счетах граждан составила 1,049 млрд грн. На начало ноября она снизилась примерно до 850 млн грн.

Вряд ли банк существенно переживает из-за этого оттока средств, ведь он работает больше с юридическими лицами — на их счетах в учреждении более 10 млрд грн, и здесь динамика положительная.

Рейтинг устойчивости

Главным изменением рейтинга устойчивости стало возвращение на первую позицию Райффайзен Банка. В последний раз на самую высокую позицию он поднимался в 3 квартале 2022 года, хотя до того времени долго был неизменным лидером.

На позиции Райффайзена значительно повлияло то, что после начала полномасштабной войны его австрийская материнская компания решила не выходить из своего российского бизнеса. Более того, российский банк входит в десятку, по размеру активов на местном рынке, и играл значительную роль в валютных переводах, когда другие банки из рф попали под санкции.

Весной этого года ЕЦБ обязал Райффайзен снизить свое присутствие на российском рынке. Некоторые шаги в этом направлении уже сделаны, в частности, учреждение в начале осени прекратило валютные переводы физических лиц, а также больше не начисляет проценты по сберегательным счетам.

Благодаря этому в третьем квартале объем депозитов россиян в учреждении снизился примерно на четверть. Банк также оценивает возможность продажи по крайней мере части своего российского бизнеса, но на этом фоне его волнуют несколько миллиардов евро собственного капитала, которые не удается вывести из рф.

На фоне проблем материнской компании украинский Райффайзен Банк оставался одним из самых стабильных банков. В нашем рейтинге он, хотя и не занимал давно первое место, но обычно входил в тройку лидеров. В этом квартале он несущественно улучшил свою оценку, а баллы конкурентов немного снизились. Именно благодаря этому банк и занял первое место, хотя ничего кардинального в его работе не изменилось. В то же время показательно, что это произошло именно на фоне ускорения сворачивания работы материнской компании в россии.

В целом самые высокие позиции уже традиционно заняли банки с иностранным капиталом. Они полностью заняли первую пятерку, а в десятку попали 6 таких заведений.

Также в десятке три государственных банка — Приват, Ощад и Укргазбанк, и один частный — Универсал.

Среди произошедших значительных изменений, по сравнению с предыдущим рейтингом, — потеря ПУМБом сразу пяти позиций, а Глобус Банком — шести. Наиболее существенно улучшил свое место в рейтинге Аккордбанк — сразу на пять позиций.

Рейтинг устойчивости

Лояльность вкладчиков

Одна из самых важных составляющих рейтинга устойчивости — лояльность вкладчиков. Ее «Минфин» рассчитывает, исходя из сочетания ряда факторов, в частности, доли банка на депозитном рынке, а также абсолютного и относительного прироста портфеля граждан. Следует отметить, что в этом рейтинге позиции банков могут существенно меняться, ведь депозиты зависят от потребности банка в ресурсах и, соответственно, от активности их привлечения.

Первую позицию в этот раз занял Универсал Банк, на базе которого работает monobank. Именно последний оказал существенное влияние на позицию банка в рейтинге. В начале декабря количество клиентов банка превысило отметку в 9 млн, хотя в начале года их было примерно на 1 млн меньше, а в начале 2022 года — на 4 млн.

По состоянию на начало ноября клиенты Универсала держали на его счетах 76 млрд грн, что делает учреждение третьим в Украине по этому показателю, больше только в Привате и Ощаде. Для сравнения: к началу года граждане держали в monobank 65 млрд грн.

Всего в первой десятке банков по лояльности клиентов 5 «иностранцев», 3 частных учреждения и 2 госбанка.

Ренкинг банков по показателю лояльности вкладчиков

Банк Индекс лояльности вкладчиков за 3 квартал 2024 г. Место за 3 квартал 2024 г. Смена места, по сравнению со 2 кв. 2024 г. Место банка в общем рейтинге Универсал Банк 4,9 1 +1 8 Райффайзен Банк 4,8 2 +1 1 Абанк 4,8 3 +4 15 Кредобанк 4,3 4 +2 4 Ощадбанк 4,3 5 +4 9 Укрсиббанк 4,2 6 -5 2 Креди Агриколь Банк 4,1 7 +1 3 Приватбанк 4 8 -4 6 Правэкс Банк 4 9 +9 11 ПУМБ 4 10 -5 12 Пивденный 4 11 -1 14 Банк Львов 3,9 12 +1 22 ОТП Банк 3,8 13 +2 5 Банк Восток 3,8 14 +6 21 Прокредит банк 3,7 15 +8 7 Таскомбанк 3,7 16 +3 19 Укргазбанк 3,6 17 0 10 Укрэксимбанк 3,6 18 -2 13 Коминбанк 3,6 19 +6 27 Радабанк 3,6 20 -9 30 Идея Банк 3,5 21 +3 17 Полтава Банк 3,5 22 +5 24 Аккордбанк 3,5 23 +12 25 МТБ Банк 3,5 24 +2 28 Сенс Банк 3,4 25 -13 16 Клиринговый Дом 3,4 26 +4 29 Банк Кредит Днепр 3,3 27 -5 26 Индустриалбанк 3,3 28 +4 31 Пиреус Банк 3,2 29 -1 18 Агропросперис Банк 3,2 30 -1 20 Юнекс Банк 3,1 31 +2 23 Банк Альянс 3,1 32 +2 33 Банк Инвестиций и Сбережений 2,8 33 -2 32 Банк Глобус 2,7 34 -20 34

Оценки экспертов

Традиционно, при подготовке рейтинга «Минфин» просит экспертов выставить банкам оценки. Их баллы зависят от готовности разместить в учреждении свой депозит. В этот раз участие в опросе приняли Dragon Capital, ICU, IBI-рейтинг, Ukraine Economic Outlook, а также финансовый эксперт «Минфина».

Как и в прошлом квартале, самые высокие оценки специалисты поставили Укрсиббанку. Да и в целом эксперты привычно лояльно отнеслись к «иностранцам»: они в первой десятке заняли 6 мест, остальные 4 — за государственными банками. Среди частных учреждений самые лучшие позиции у Универсала и ПУМБа, которые заняли двенадцатую и тринадцатую позиции.

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Появление среди акционеров Банка Львова нидерландского инвестиционного фонда эксперты оценили положительно, что позволило учреждению подняться сразу на шесть позиций. При этом смена владельца Идея Банка почти не повлияла на оценки специалистов, по которым учреждение потеряло одну позицию, по сравнению с предыдущим кварталом.

Ренкинг банков по оценкам экспертов

Банк Средняя оценка экспертов за 3 квартал 2024 г. Место за 3 кв. 2024 г. Смена места, по сравнению со 2 кв. 2024 г. Место банка в общем рейтинге Укрсиббанк 4,73 1 +1 1 Приватбанк 4,64 2 +4 3 Креди Агриколь Банк 4,56 3 0 2 Ощадбанк 4,47 4 +5 4 Укрэксимбанк 4,29 5 +8 10 Прокредит банк 4,2 6 +1 12 Укргазбанк 4,2 7 +3 8 Райффайзен Банк 4,02 8 -7 5 Кредобанк 4,02 9 -5 6 ОТП Банк 4,02 10 -5 7 Сенс Банк 3,93 11 +5 11 Универсал Банк 3,76 12 -4 9 ПУМБ 3,76 13 -1 13 Пиреус Банк 3,4 14 +4 15 Таскомбанк 3,31 15 +4 14 Банк Львов 3,22 16 +6 19 Правэкс Банк 3,13 17 -6 16 Идея Банк 3,13 18 -1 21 Агропросперис Банк 3,13 19 +1 22 Юнекс Банк 3,04 20 +3 23 Пивденный 2,96 21 -7 20 Абанк 2,78 22 -7 24 Банк Кредит Днепр 2,78 23 +3 17 Банк Восток 2,6 24 -3 28 Аккордбанк 2,51 25 0 18 МТБ Банк 2,16 26 +2 30 Радабанк 2,16 27 +3 29 Полтава Банк 2,07 28 -4 27 Банк Глобус 2,07 29 +5 26 Банк Инвестиций и Сбережений 1,89 30 +2 31 Банк Альянс 1,53 31 +2 33 Клиринговый Дом 1,44 32 -3 35 Индустриалбанк 1,44 33 -2 34 Коминбанк 1,18 34 -7 32

В целом банковская система, несмотря на испытания, продолжает демонстрировать стабильность. Понимают это и в Нацбанке, где, похоже, уже не готовы смягчать требования к финансовому сектору из-за войны.

Как рассказывают в НБУ, уже в следующем году регулятор вернется к привычной оценке устойчивости банковской системы, включая стресс-тестирование по неблагоприятному сценарию. Банки должны будут обеспечить должный уровень капитала до конца следующего года. Таким образом, хотя для банков это может означать дополнительные трудности и расходы, с точки зрения клиентов, ужесточение контроля — безусловно, положительный сигнал.