Приват повысил ставки на длинные депозиты
Банки начинают реагировать на новые правила работы со средствами клиентов, введенные НБУ. Снова начали пересматривать свои депозитные предложения крупные финучреждения. Сколько они платят сейчас своим частным вкладчикам, — в свежем обзоре «Минфина».
Население продолжает нести деньги в банки. В феврале депозитный портфель всех банков вырос, по данным НБУ, на 1,5% - до 937,1 млрд грн во всех валютах. Гривневых депозитов стало больше на 8 млрд, или на 1,41%, — всего 588,6 млрд грн.
Валютные депозиты в долларовом эквиваленте также подросли, хотя и не так значительно — до $9,5 млрд (плюс $0,1 млрд).
При этом доходность вложений повышается крайне медленно: в прошлом месяце средняя доходность гривневых депозитов составила 12,4% годовых (плюс 0,2 п.п.) при уровне годовой инфляции в 24,9% по итогам февраля.
По мнению регулятора, правила игры на депозитном рынке скорректируют новые правила работы со средствами клиентов. Напомним, с 11 марта НБУ в очередной раз повысил требования по обязательному резервированию — сумме средств, которые финучреждения обязаны замораживать на корсчетах Нацбанка под привлекаемые от физлиц и юрлиц деньги.
Например, под гривневые средства, размещенные на текущих счетах и «до востребования», банкиры должны замораживать на счетах Нацбанка 20% от привлеченных таким образом сумм.
Помимо этого, регулятор прикрыл активно используемую финансистами лазейку, позволявшую избегать замораживания колоссальных средств под так называемые «горячие» деньги. С 11 мая нулевая льгота по резервированию будет распространяться на гривневые вклады, только если те размещены на срок от 3 месяцев и больше.
Одновременно НБУ снизил (до 20% годовых) ставку по депозитным сертификатам овернайт, что сократит заработки банков на свободных средствах, которые те размещают посуточно у регулятора. Но открыл новую возможность для заработков — уже с 7 апреля финансисты смогут вкладываться в 3-месячные сертификаты НБУ под учетную ставку (25% годовых).
Все это должно увеличить заинтересованность банков в привлечении средств именно на срочные депозиты. А это, в свою очередь, активизирует рост депозитных ставок.
Глава Нацбанка убежден, что пространство для повышения ставок по гривневым депозитам у банков есть. По его мнению, в частности, этому будет способствовать и сохранение учетной ставки на уровне 25%.
«Части банков будет интересно поработать с нашим новым операционным дизайном и привлечь больше срочных депозитов для максимизации прибыли за счет операций с трехмесячными депозитными сертификатами. Еще часть банков просто не сможет остаться в стороне. Поэтому после первой волны реакции банков, мы ожидаем второй волны оживления конкуренции, прежде всего среди банков, которые будут пытаться, по крайней мере, не потерять свои позиции на депозитном рынке», — пояснил глава НБУ Андрей Пышный.
Кто из банков пересмотрел ставки
Приватбанк повысил ставки на вклады на 6, 9 и 12 месяцев, добавив к их доходности по 3,5 п.п. Правда, и с таким повышением заработки на депозитах в банке далеки от максимально предлагаемых сейчас рынком. Теперь по депозитам в гривне Приват платит частным клиентам 12,5% годовых, 11,5% — по вкладам на 6 и 9 месяцев.
По 2 п.п. к доходности вкладов на 3 и 6 месяцев добавил Аккордбанк, ставка по этим вкладам после повышения составляет 19% годовых. 0,5 п.п. банк прибавил к ставке гривневых депозитов на 12 месяцев и теперь платит по ним 17,5% годовых. На 1 п.п. (до 5% годовых) снижена ставка по бессрочным вкладам.
Укргазбанк снизил ставки по всем срочным вкладам в гривне. Больше всего досталось вкладам на 3 мес: их доходность банк срезал сразу на 4 п.п. — до 11% годовых. По 0,5 п.п. банк отнял от ставок по вкладам на 6 и 12 месяцев, и 1,5 п.п. — от вкладов на 9 месяцев. Теперь по таким видам вкладов банк платит 15,5%, 17,5% и 16,5% годовых соответственно.
Идея Банк повысил ставки по всем срочным вкладам в долларе и евро. По всем видам предлагаемых долларовых срочных вкладов банк теперь платит 0,5% годовых. После повышения ставок на все предлагаемые виды евровкладов банк платит по ним 0,4% годовых.
Кредобанк повысил на 0,49 п.п. доходность вкладов в долларе сроком на 6 и 12 месяцев до 0,5% годовых. Ставки на вклады в евро на аналогичные сроки подорожали на 0,19 п.п. — до 0,2% годовых.
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Максимальные ставки по гривневым депозитам
|Банк
|12 месяцев
|9 месяцев
|6 месяцев
|3 месяца
|Бессрочный
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Кредит Днепр Банк*
|18,00%
|-
|-
|-
|16,00%
|-
|15,00%
|-
|-
|-
|Укргазбанк
|17,50%
|0,50%
|16,50%
|1,50%
|15,50%
|0,50%
|11,00%
|4,00%
|-
|-
|Аккордбанк
|17,50%
|0,50%
|-
|-
|19,00%
|2,00%
|19,00%
|2,00%
|5,00%
|1,00%
|Банк Львов
|17,00%
|-
|16,00%
|-
|15,00%
|-
|14,00%
|-
|5,00%
|-
|Прокредит Банк
|17,00%
|-
|-
|-
|16,00%
|-
|15,00%
|-
|5,00%
|-
|Сенс Банк
|17,00%
|-
|17,00%
|-
|16,00%
|-
|15,00%
|-
|4,00%
|-
|Таскомбанк
|16,00%
|-
|16,00%
|-
|15,50%
|-
|15,00%
|3,00%
|4,00%
|-
|А-Банк
|16,00%
|-
|-
|-
|15,75%
|-
|15,00%
|-
|0,01%
|-
|ПУМБ
|16,00%
|-
|15,50%
|-
|15,00%
|-
|14,00%
|-
|-
|-
|Восток Банк
|16,00%
|-
|-
|-
|15,00%
|-
|13,00%
|-
|-
|-
|МТБ Банк
|15,50%
|-
|16,00%
|-
|16,50%
|-
|15,00%
|-
|-
|-
|Идея Банк
|14,50%
|-
|13,80%
|-
|15,00%
|-
|15,00%
|-
|-
|-
|Укрэксимбанк
|14,50%
|-
|14,50%
|-
|13,50%
|-
|12,30%
|-
|-
|-
|Кредобанк
|14,00%
|-
|-
|-
|13,00%
|-
|12,00%
|-
|-
|-
|monobank
|14,00%
|-
|13,00%
|-
|12,00%
|-
|11,00%
|-
|-
|-
|Универсал Банк
|14,00%
|-
|-
|-
|12,00%
|-
|11,00%
|-
|-
|-
|Альянс Банк
|13,65%
|-
|14,20%
|-
|14,50%
|-
|12,20%
|-
|8,00%
|-
|Ощадбанк
|13,25%
|-
|-
|-
|12,25%
|-
|11,25%
|-
|-
|-
|Приватбанк
|12,50%
|3,50%
|11,50%
|3,50%
|11,50%
|3,50%
|7,00%
|-
|2,50%
|-
|Коминвестбанк
|12,00%
|-
|-
|-
|-
|-
|13,10%
|-
|-
|-
|Креди Агриколь Банк
|10,00%
|-
|-
|-
|10,00%
|-
|8,00%
|-
|1,00%
|-
|Райффайзен Банк
|10,00%
|-
|-
|-
|9,00%
|-
|6,50%
|-
|-
|-
|Правэкс Банк
|8,00%
|-
|7,50%
|-
|7,50%
|-
|7,50%
|-
|-
|-
|ОТП Банк
|6,00%
|-
|6,00%
|-
|12,00%
|-
|8,50%
|-
|3,75%
|-
|Пивденный
|-
|-
|-
|-
|13,50%
|-
|12,00%
|-
|7,00%
|-
|Укрсиббанк
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|3,00%
|-
|-
|-
В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 26 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 14.03.2023−27.03.2023.
* Банк принимает вклады на сумму от 50 тысяч гривен.
Доллар США
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Максимальные ставки по долларовым депозитам
|Банк
|12 месяцев
|9 месяцев
|6 месяцев
|3 месяца
|Бессрочный
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Сенс Банк
|3,00%
|-
|-
|-
|2,50%
|-
|2,50%
|-
|0,01%
|-
|Таскомбанк
|2,30%
|-
|1,50%
|-
|1,00%
|-
|0,70%
|-
|-
|-
|Банк Львов
|1,75%
|-
|1,50%
|-
|1,50%
|-
|1,25%
|-
|0,25%
|-
|Укрэксимбанк
|1,75%
|-
|1,75%
|-
|1,40%
|-
|0,90%
|-
|-
|-
|Альянс Банк
|1,70%
|-
|0,75%
|-
|0,50%
|-
|0,30%
|-
|0,50%
|-
|Восток Банк
|1,50%
|-
|-
|-
|1,00%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|МТБ Банк
|1,35%
|-
|1,40%
|-
|1,30%
|-
|1,10%
|-
|-
|-
|ПУМБ
|1,20%
|-
|1,00%
|-
|0,80%
|-
|0,50%
|-
|-
|-
|Аккордбанк
|1,10%
|-
|-
|-
|0,70%
|-
|0,50%
|-
|0,10%
|-
|Коминвестбанк
|0,80%
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|Прокредит Банк
|0,50%
|-
|-
|-
|0,50%
|-
|1,00%
|-
|0,01%
|-
|Укргазбанк
|0,50%
|-
|0,50%
|-
|0,25%
|-
|0,15%
|-
|-
|-
|Идея Банк
|0,50%
|0,20%
|0,50%
|0,25%
|0,50%
|0,30%
|0,50%
|0,40%
|-
|-
|Кредобанк
|0,50%
|0,49%
|-
|-
|0,50%
|0,49%
|0,01%
|-
|-
|-
|Ощадбанк
|0,40%
|-
|-
|-
|0,30%
|-
|0,15%
|-
|-
|-
|А-Банк
|0,10%
|-
|-
|-
|0,10%
|-
|0,10%
|-
|0,01%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|0,10%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|Универсал Банк
|0,10%
|-
|-
|-
|0,10%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|monobank
|0,10%
|-
|0,10%
|-
|0,10%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|0,01%
|-
|-
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|ОТП Банк
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|1,50%
|1,49%
|0,01%
|-
|Правэкс Банк
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|Приватбанк
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|Райффайзен Банк
|0,01%
|-
|-
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|-
|-
|Пивденный
|-
|-
|-
|-
|1,00%
|-
|0,75%
|-
|0,25%
|-
|Укрсиббанк
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|2,50%
|-
|-
|-
В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 26 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 14.03.2023−27.03.2023.
Евро
Максимальные ставки по вкладам в евро
|Банк
|12 месяцев
|9 месяцев
|6 месяцев
|3 месяца
|Бессрочный
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Таскомбанк
|2,00%
|-
|1,20%
|-
|0,70%
|-
|0,50%
|-
|-
|-
|Сенс Банк
|1,75%
|-
|-
|-
|1,25%
|-
|1,25%
|-
|0,01%
|-
|Альянс Банк
|1,70%
|-
|0,75%
|-
|0,50%
|-
|0,30%
|-
|0,25%
|-
|МТБ Банк
|1,25%
|-
|1,30%
|-
|1,20%
|-
|1,00%
|-
|-
|-
|Банк Львов
|1,00%
|-
|0,50%
|-
|0,50%
|-
|0,25%
|-
|0,25%
|-
|ПУМБ
|0,80%
|-
|0,70%
|-
|0,60%
|-
|0,50%
|-
|-
|-
|Коминвестбанк
|0,80%
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|Укрэксимбанк
|0,70%
|-
|0,70%
|-
|0,40%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|Восток Банк
|0,50%
|-
|-
|-
|0,50%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|Прокредит Банк
|0,50%
|-
|-
|-
|0,50%
|-
|1,00%
|-
|0,01%
|-
|Идея Банк
|0,40%
|0,15%
|0,40%
|0,20%
|0,40%
|0,25%
|0,40%
|0,30%
|-
|-
|Кредобанк
|0,20%
|0,19%
|-
|-
|0,20%
|0,19%
|-
|-
|-
|-
|Ощадбанк
|0,20%
|-
|-
|-
|0,15%
|-
|0,11%
|-
|-
|-
|А-Банк
|0,10%
|-
|-
|-
|0,10%
|-
|0,10%
|-
|0,01%
|-
|Универсал Банк
|0,10%
|-
|-
|-
|0,10%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|monobank
|0,10%
|-
|0,10%
|-
|0,10%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|Аккордбанк
|0,10%
|-
|-
|-
|0,10%
|-
|0,10%
|-
|0,10%
|-
|Кредит Днепр Банк*
|0,01%
|-
|-
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|-
|-
|ОТП Банк
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|1,00%
|0,99%
|0,01%
|-
|Правэкс Банк
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|Приватбанк
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|Райффайзен Банк
|0,01%
|-
|-
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|-
|-
|Укргазбанк
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|-
|-
|Пивденный
|-
|-
|-
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|-
|-
|Укрсиббанк
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|1,50%
|-
|-
|-
|Креди Агриколь Банк
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 26 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 14.03.2023−27.03.2023.
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