Кредитные истории хотят переписать по-новому: что напугало депутатов

Вчера, 11 февраля, депутаты провалили законопроект «О кредитной истории» и отправили его на всенародное обсуждение. Авторы документа утверждают, что он должен защитить украинцев от кредитных мошенников и помочь банкам принимать более взвешенные решения по выдаче займов. «Минфин» вместе с юристами разбирался, что могло не понравиться законодателям.

Взяться за работу над законопроектом (№ 12260) группу депутатов побуждали благородные мотивы. Во время войны существенно выросли случаи мошенничества с картами, констатирует Нацбанк. Злоумышленники не только крадут деньги со счетов, но и активно оформляют кредиты на своих жертв. А в прошлом году Украину всколыхнула масштабная афера группы преступников, которые массово оформляли кредиты на погибших воинов.

Усиление защиты прав заемщиков, среди главных задач нового документа, назвала один из его авторов, депутат Ольга Василевская-Смаглюк, заместитель главы Комитета BP по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики. Об аналогичных мотивах для принятия документа говорил и другой его соавтор, глава этого же парламентского комитета Даниил Гетманцев.

«Обеспечение ответственного потребительского кредитования является одним из обязательств, взятых Украиной перед Международным валютным фондом, в соответствии с Меморандумом об экономической и финансовой политике от 04.10.2024 г. », — добавляет Владимир Сытник, адвокат, партнер КАС Групп.

Несколько недель назад профильный комитет ВР рекомендовал поддержать документ, но на первом же слушании законопроект зарубили: депутаты поддержали идею оградить потребителей финансовых услуг от мошенников, но полностью отвергли то, как эта идея реализована. «Кредитный» законопроект стал первым, который отправили на всенародное обсуждение, сообщила сопредседатель фракции «Европейская солидарность» Ирина Геращенко в Телеграмм.

Как правило, по результатам рассмотрения законопроектов, парламент принимает одно из трех решений: принимает их за основу, отклоняет или возвращает на доработку. Однако существует и четвертая возможность — законопроект публикуют в официальном печатном издании для всенародного обсуждения, после чего дорабатывают и подают на повторное первое чтение.

Такой нестандартный ход позволил народным избранникам убить двух зайцев: завернуть вредоносный, по их мнению, документ и не дать повода для нареканий со стороны МВФ.

Какие риски увидели депутаты в законопроекте «О кредитной истории», мы разобрали подробно с юристами.

Как предлагают защищать от мошенников

Авторы законопроекта предлагают довольно простой способ защититься от мошенников, которые вешают на жертву чужие кредиты, — заблокировать саму возможность их оформления. Для этого, как прописано в документе, достаточно уведомить кредитное бюро о нежелании заключать кредитные соглашения, как таковые.

Дмитрий Лазебный, адвокат юридической фирмы «Ильяшев и Партнеры», объясняет, что законопроект устанавливает запрет на заключение кредитного договора с человеком, по которому кредитор получил информацию от бюро кредитных историй о его нежелании привлекать займы. Он приводит следующий алгоритм действий:

До заключения кредитного контракта кредитодатель обязан проверить наличие таковой информации хотя бы в одном бюро кредитных историй.

Бюро кредитных историй бесплатно предоставляет кредитодателям по их обращению указанные сведения. На предоставление такой информации согласие самого человека не нужно.

Кредитный договор, заключенный после получения информации от кредитного бюро о нежелании клиента привлекать займы, является ничтожным.

«Такое нововведение упрощает возможность доказывания получения кредита в результате мошеннических действий. Кроме того, потенциальный кредитодатель, получив такую информацию, не будет выдавать кредит. Так что и у клиента не будет соответствующих судебных процессов», — комментирует Максим Чередниченко, адвокат юридической компании «Максим Боярчуков и Партнеры».

Однако те кредиты, которые будут привлечены до того, как человек заблокировал возможность привлекать займы через кредитное бюро, придется обслуживать.

«Также кредитные бюро смогут получить информацию о смерти субъекта кредитной истории и данные Единого реестра лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах. Доступ к таким данным должен повысить безопасность финансовой среды и предотвратить случаи мошенничества на кредитном рынке», — добавляет Владимир Сытник из КАС Групп.

В то же время большинство юристов, с которыми пообщался «Минфин», скептически относятся к предложенному варианту защиты украинцев от кредитного мошенничества.

«Это хоть и выглядит как что-то полезное, но кто обеспечит, чтобы банки оперативно учитывали эти „стоп-сигналы“? На бумаге — красиво, а в реальности может стать еще одним бюрократическим адом, где ваши просьбы теряются между инстанциями», — объясняет свою позицию Виктор Мороз, управляющий партнер адвокатского объединения «Suprema Lex».

Во-первых, никто не будет контролировать, учло ли финучреждение такой стоп-сигнал. Во-вторых, чтобы воспользоваться правом на защиту от кредитных мошенников, человек должен сообщить о своем нежелании привлекать кредиты все кредитные бюро, которые будут работать на тот момент, и отслеживать появление новых.

«В противном случае, есть риск того, что бюро, в которое обратится кредитодатель, объективно не будет иметь сведений о нежелании лица получать кредиты. А это нивелирует право человека на отказ от кредитования. Для обеспечения эффективной защиты прав граждан от потенциальных случаев мошенничества целесообразно ввести механизм централизованного хранения информации о нежелании заключать кредитные сделки», — считает Владимир Сытник из КАС Групп.

Сейчас в Украине функционируют 4 кредитных бюро. Но если перед этими структурами откроются возможности, предоставляемые законопроектом № 12260, их может стать гораздо больше.

В третьих, как отмечает Владимир Сытник, проектом предлагается, «чтобы такая услуга была платной, что порождает вопрос ее доступности для всех желающих ею воспользоваться».

Что будут знать об украинцах кредитные бюро

Но, судя по комментариям депутатов, больше всего претензий вызвали другие положения законопроекта, устанавливающие объемы, сбор и хранение информации кредитных историй.

Такая информация для финучреждений очень важна для оценки кредитных рисков.

«Информация из кредитной истории является одним из ключевых факторов, используемых для такой оценки. Основные параметры, которые учитываются, — наличие и сумма активных кредитов, регулярность погашения обязательств, наличие просроченных платежей в прошлом, частота обращений по кредитам.

Заемщики с хорошей историей получают лучшие условия кредитования: более низкие процентные ставки, большие лимиты, более длительные сроки. Лица с негативной историей могут столкнуться с отказами в кредитовании или менее выгодными условиями", — объясняет Владимир Сытник из КАС Групп.

Законопроект предполагает существенное расширение объема данных, который собираются и хранятся в кредитных историях.

Марина Барабаш, адвокат юридической компании «Максим Боярчуков и Партнеры» перечислила «Минфину», какие данные о заемщике будут храниться в бюро кредитных историй:

фамилия, имя и отчество;

дата рождения;

реквизиты документа, удостоверяющего личность;

адрес регистрации или информация об отсутствии места регистрации;

адрес фактического места жительства;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (при наличии);

уникальный номер записи в Едином демографическом реестре;

сведения о текущей трудовой деятельности;

уровень доходов, который сообщил субъект кредитной истории;

сведения о гражданском состоянии субъекта кредитной истории и количестве лиц, которых он содержит;

информация о средствах связи (номер телефона и/или адрес электронной почты, и/или адрес для переписки) или информация об отсутствии средств связи.

«Предложенный объем персональных данных, который будет содержаться в кредитной истории, с точки зрения защиты прав заемщика, чрезмерный и неоправданный», — резюмирует Марина Барабаш.

Кроме того, в кредитном бюро будет содержаться информация (при ее наличии) о банкротстве, смерти или внесении в Единый реестр лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, субъекта кредитной истории.

«Согласие субъекта кредитной истории на передачу информации в бюро не требуется. Это создает риск неконтролируемого движения информации о заемщике, в том числе персональной, то есть защищенной законом», — добавляет юрист AO «Морис Групп» Андрей Иванов.

Информация для создания кредитной истории будет собираться не только из открытых источников и соответствующих реестров, но и будет предоставлена финучреждениями. При этом финучреждению, чтобы поделиться такими данными, не нужно будет получать согласие заемщика.

«С одной стороны, расширение информации о физических лицах и физических лицах-предпринимателях позволит кредиторам точнее оценивать платежеспособность заемщиков и снизить риски для финансовых учреждений.

Однако следует учитывать, что увеличение объема персональных данных также несет значительные риски для заемщиков. Сбор и хранение такой подробной информации создает угрозу утечки данных или их неправомерного использования.

Особенно важна возможность нарушения приватности заемщиков из-за доступа к личной информации, которая может быть использована для несанкционированных целей", — предупреждает Елизавета Алефиренко, юрист юридической компании «Муренко, Куревой и Партнеры».

И здесь речь идет не только о несанкционированной утечке информации, но и о возможности злоупотреблений со стороны кредитных бюро. Дело в том, что законопроект существенно расширяет сферу их деятельности и, например, позволяет давать скоринговые оценки потенциальным заемщикам или заниматься консалтингом.

Законопроектом предусмотрено, что для предоставления информационно-аналитических услуг не используется информация из кредитной истории. Однако одновременное предоставление и кредитных услуг, и бизнес-консультации могут затрагивать конфликт интересов, если кредитное бюро все же будет использовать свою информацию для предоставления своих дополнительных услуг и нарушать конфиденциальность", — считает Елизавета Алефиренко.

Опрошенные Минфином правоведы выделили еще один рисковый для потенциальных заемщиков аспект. Поскольку информация в кредитные бюро может попадать и из открытых источников, далеко не факт, что данные будут корректными. А вот удалить такие неправдивые данные будет сложно.

«Вызывает замечание предложенный порядок обжалования информации, полученной из открытых источников. Так, в случае обжалования лицом такой информации, бюро только актуализирует данные, в соответствии с их источником, а извлечение данных возможно исключительно в случае прекращения доступа к такому источнику или утраты им статуса публичного.

По факту это может привести к невозможности удаления спорной информации из кредитной истории, если она остается доступной в открытых источниках", — объясняет Владимир Сытник из КАС Групп.

О других угрозах для потенциальных заемщиков

В целом юристы соглашаются, что устаревшее законодательство по ведению кредитных историй нужно обновлять. Но считают предложенный вариант законопроекта достойной заменой.

«Новый законопроект о кредитных историях выглядит, как попытка построить что-то фундаментально новое, но из материалов, которые трещат по швам.

Централизация данных, стандартизация процедур — это все звучит, как образцовая реформа, но что на самом деле? Одна утечка информации — и персональные данные тысяч людей оказываются в открытом доступе. Или еще лучше — ваша кредитная история зависит не от реальных финансовых обязательств, а от того, заплатили ли вы за электроэнергию, когда поставщик случайно не прислал счет. Как вам перспектива?", — рассуждает Виктор Мороз из Suprema Lex.

Главные риски для потенциальных заемщиков, содержащиеся в новом законопроекте, очертил «Минфину» юрист AO «Морис Групп» Андрей Иванов.

Незащищенность персональных данных. Расширение объема собранной информации повышает риск утечки или неправомерного использования персональных данных.

Дискриминация. Более подробные кредитные истории могут привести к отказу в кредитовании лиц с определенными финансовыми трудностями в прошлом, даже если их текущее финансовое состояние улучшилось. Ужесточение требований к кредитоспособности также может уменьшить доступность кредитов для некоторых категорий заемщиков.

Отсутствие четких устройств обжалования неверной информации. Законопроект предусматривает возможность субъекта кредитной истории обжаловать некорректные данные, однако в тексте отсутствуют конкретные процедуры и сроки рассмотрения жалоб. Если информация будет внесена с ошибками, заемщик может потребовать много времени и усилий, чтобы доказать ее неточность. Это может привести к ситуации, когда человек временно лишается возможности получить кредит.

Угроза злоупотреблений со стороны кредитных бюро. Возможность кредитных бюро предоставлять дополнительные услуги, такие как скоринг и консалтинг, потенциально создает конфликт интересов. Поскольку бюро кредитных историй получают больше рычагов влияния на рынок. Например, они могут намеренно оценивать кредитоспособность клиентов способом, который выгоден определенным финансовым учреждениям. Отсутствие эффективного контроля может привести к манипуляциям на рынке кредитных историй.

«Внедрение новых правил может существенно повлиять на кредитный рынок, особенно для лиц со средним и низким уровнем дохода. Более жесткие требования к кредитной истории могут привести к тому, что банковские учреждения станут еще более консервативными в выдаче кредитов.

В итоге может вырасти спрос на альтернативные кредитные услуги, в частности, так называемые микрофинансовые организации, которые работают по менее прозрачным схемам и устанавливают более высокие процентные ставки", — считает Андрей Иванов.

Депутаты дали возможность высказаться по предложенным нормам и обществу. Поэтому, теперь власти получат обратную связь относительно последних изменений на финансовом рынке и их курсу.