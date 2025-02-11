Верховная Рада на заседании во вторник, 11 февраля, не поддержала законопроект № 12260 о кредитной истории. Его отправили на всенародное обсуждение. Об этом сообщил нардеп от Голоса Ярослав Железняк.
Рада отправила законопроект о кредитной истории на всенародное обсуждение
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В пояснительной записке к законопроекту говорится, что его главной целью является усиление защиты прав заемщиков, улучшение обмена информацией на кредитном рынке и повышение ее качества.
Законопроект предлагает установить правовые, финансовые и организационные основы ведения кредитных историй: сбора, обработки, хранения, защиты и использования информации о выполнении лицами денежных обязательств, функционирования институтов, связанных с этим, а также правовые основы государственного надзора за такой деятельностью.
Законопроект о кредитной истории — не первый, что отправили на всенародное обсуждение, но это явление достаточно редко.
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https://itd.rada.gov.ua/billinfo/Bills/Card/45321