Налог на «сверхприбыль» банков: как будут расплачиваться за это клиенты

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, который предусматривает установление 5% налога от объема чистого процентного дохода банков. Налог будет действовать с 2024 по 2026 год включительно и будет платиться дополнительно к налогу на прибыль. Что это значит для банков и их клиентов, рассказала в колонке для LB.ua экс-глава Совета НАБУ, эксперт в сфере финансов Елена Коробкова. «Минфин» публикует ключевые тезисы.

Что не так с этой идеей

В целом, если рассмотреть этот документ через немного философскую призму, то очевиден тот факт, что законопроект не совсем соответствует рыночной экономике и подходу к экономике, которого Украина придерживается, поскольку он больше похож на коммунистически-большевистское видение «забрать у богатых — раздать бедным».

Но подождите, точно ли забирают у «богатых»? Давайте проанализируем ряд практических нюансов. К примеру, в финансовой отчетности учитывается весь начисленный, а не только фактически полученный процентный доход.

То есть во время войны банки заставят платить налоги еще с тех доходов, которых они не получили от клиентов, которые перестали обслуживать кредиты. Также кажется, что и считать прибыль банков по учетной ставке — не совсем справедливый подход, ведь есть и ставка привлечения средств.

Кроме того, часть средств банков размещается в НБУ под 0%, и она, эта часть средств, растет (согласно решению НБУ о повышении требований к резервированию в сентябре). В настоящее время средневзвешенная ставка размещения средств банков в НБУ составляет всего 14%, и в сентябре она и дальше снизится. А посчитал ли кто-нибудь, под какой процент банки привлекли эти средства? Это же привлеченные у клиентов ресурсы.

Следует также обратить внимание, что чистый процентный доход (ЧПД) состоит не только из операций с ценными бумагами.

«Тайминг» этого законопроекта (до конца 2026 года) также порождает вопросы, поскольку неизвестно, что именно должно произойти в 2026 году, и есть ли у авторов документа прогнозы динамики ЧПД банков на три года?

Не стоит ли дождаться «стресс-тестов» банковской системы, и только потом анализировать, где же эта сказочная «прибыль» у банков?

Чего ждать клиентам банков

Если ВР все же поддержит такую инициативу, следствием введения этого законопроекта будет дополнительная нагрузка на клиентов банков и рост комиссионных тарифов в банковской системе.

То есть, проще говоря, использование банковских услуг для рядовых украинцев подорожает. Потому что зная проблемы системы изнутри, банковские эксперты подтвердят вам: система не такая богатая и также сильно страдает от сегодняшних реалий.

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Также эта инициатива очень опасна для независимости НБУ в производстве монетарной политики. По сути, ее авторы говорят: когда учетная ставка высокая, мы будем ее облагать налогом. Извините, а если она, по вашему мнению, станет «низкой», вы будете раздавать обратно бюджетные деньги? Этот прецедент, когда депутаты решают о приемлемом уровне процентных ставок и пытаются его отрегулировать, может стать первым шагом возвращения нас в 1990-е, когда Верховная Рада еще и указывала НБУ, кого кредитовать и под какую ставку. Следствием этой практики была безумная гиперинфляция, ответственность за которую до сих пор никто не взял на себя. Текущая монетарная политика, наоборот, направлена на минимизацию инфляции. И ей это неплохо удается.