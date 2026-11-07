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7 ноября 2026, 9:02 Читати українською

Госдолг Украины превысит 100% ВВП: НБУ объяснил причины

Государственный и гарантированный государством долг Украины будет превышать 100% валового внутреннего продукта в течение 2026−2028 годов. Основными причинами станут значительные бюджетные дефициты, слабый экономический рост и увеличение расходов на оборону и восстановление инфраструктуры. Такой прогноз привел Национальный банк Украины в октябрьском Инфляционном отчете.

Государственный и гарантированный государством долг Украины будет превышать 100% валового внутреннего продукта в течение 2026−2028 годов.
Государственный и гарантированный государством долг Украины будет превышать 100% валового внутреннего продукта в течение 2026-2028 годов.
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Почему будет расти государственный долг

По оценкам НБУ, главными факторами увеличения долговой нагрузки будут оставаться высокие потребности государственного бюджета в финансировании обороны, восстановлении поврежденной инфраструктуры и поддержке экономики.

Нацбанк также усугубил прогноз дефицита сводного бюджета без учета грантов в доходах.

Пересмотр прогноза связан, в частности с увеличением потребностей в финансировании производства вооружений в Украине и модернизации оборонно-промышленного комплекса.

Читайте: Госдолг Украины вырос почти на 500 млрд грн с начала года: сколько теперь должно государство

Как международная помощь повлияет на долг

В НБУ объясняют, что прогноз учитывает консервативный сценарий, по которому еще не подтвержденная международная финансовая помощь будет поступать преимущественно в форме кредитов.

Если международные партнеры предоставят часть этих средств в виде безвозвратных грантов, долговая нагрузка окажется меньше прогнозируемой.

В то же время, основную часть внешнего государственного долга Украины составляют долгосрочные льготные займы международных партнеров.

По оценке регулятора благоприятные условия такого финансирования вместе с управлением внутренним долгом помогут поддерживать устойчивость государственных финансов в среднесрочной перспективе.

Сколько Украина должна сейчас

По данным Министерства финансов, по состоянию на 30 сентября 2026 года государственный и гарантированный государством долг Украины составил: 9,54 трлн грн или $212,61 млрд по курсу на отчетную дату.

Около 66,4% долгового портфеля приходилось на финансирование от международных финансовых организаций и правительства иностранных государств.

Средневзвешенная стоимость государственного долга составила 4,44%, а средний срок до погашения — 12,87 года.

По итогам второго квартала 2026 года соотношение государственного и гарантированного государством долга к ВВП составило 92% по методологии Минфина, которая не учитывает ссуду ЕС в рамках механизма ERA.

Что прогнозируют на 2028 год

Нацбанк ожидает, что в 2028 году начнется постепенное сокращение бюджетного дефицита и снизится роль государственных стимулов в экономике.

Большую роль будут играть частные инвестиции в восстановление производственных мощностей, модернизацию предприятий и реализацию новых проектов.

В то же время долговая нагрузка, по прогнозу НБУ, будет оставаться выше 100% ВВП.

Превышение этого уровня не означает автоматического дефолта: способность государства обслуживать долг зависит от стоимости заимствований, сроков погашения, бюджетных поступлений и доступа к международной помощи.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
0
Svyrydenkoa
Svyrydenkoa
7 ноября 2026, 11:43
#
Давно вже вище 100%, тому що бюджет на 30% виконують на рахунок боргів ((.
+
0
Река Дунай
Река Дунай
7 ноября 2026, 11:57
#
Всё на войну спишут
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