Как сообщает Bloomberg, мировые продажи Toyota сократились девятый месяц на фоне углубления спада на китайском рынке. Несмотря на растущий спрос на гибридные автомобили в США, японский автопроизводитель продолжает терять позиции в Китае, где местные бренды усиливают конкуренцию.

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Худшая ситуация в Китае

В октябре глобальные продажи Toyota вместе с дочерней компанией Daihatsu Motor снизились на 6,3% в годовом исчислении — до 940 809 автомобилей. Производство за этот период сократилось на 9,4%, до 953,989 машин, сообщила компания.

На результаты повлияли высокие цены на горючее, более слабый спрос на автомобили с традиционными двигателями в Китае, а также перебои со снабжением на Ближнем Востоке.

Наибольшее ухудшение зафиксировано в Китае. Продажи автомобилей Toyota и Lexus на этом рынке упали на 25%. Японский производитель сталкивается с растущим давлением со стороны китайских компаний, в частности BYD, активно продвигающих электромобили с развитыми цифровыми функциями и программным обеспечением.

Спад затронул и другие ключевые рынки Toyota. В Японии продажи снизились на 5,7%, а в Индии — на 12%. В то же время, в США компания продемонстрировала рост на 6,5% благодаря устойчивому спросу на гибридные модели.

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Надежда на гибриды

Toyota ожидает, что продажи гибридных автомобилей в 2026 году превысят 5 млн единиц, что станет рекордом для компании. Сильные позиции на американском рынке и другие факторы позволили автопроизводителю повысить прогноз операционной прибыли на финансовый год, который завершится в марте 2027-го, до 3,9 трлн иен ($24,5 млрд).

Впрочем, компания продолжает испытывать давление из-за удорожания сырья, связанного с конфликтом на Ближнем Востоке, что создает дополнительные риски для прибыльности.

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