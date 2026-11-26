В четверг, 26 ноября, средняя цена бензина А-95 на украинских АЗС снизилась на 8 копеек — до 81,49 грн за литр. Дизельное топливо подешевело на 42 копейки — до 96,55 грн за литр, а автогаз — на 35 копеек, до 61,53 грн за литр. Об этом свидетельствуют данные Минфина .

Средняя цена бензина А-95 на украинских АЗС снизилась на 8 копеек – до 81,49 грн за литр.

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Как изменились цены на топливо

По данным мониторинга, 26 ноября средние цены на украинских заправках составляли:

Бензин А-95 премиум — 85,09 грн/л, подешевел на 4 копейки.

Бензин А-95 — 81,49 грн/л, подешевел на 8 копеек.

Бензин А-92 — 77,94 грн/л, цена не изменилась.

Дизельное топливо — 96,55 грн/л, подешевело на 42 копейки.

Автогаз — 61,53 грн/л, подешевел на 35 копеек.

Таким образом, горючее продолжает дешеветь третий день подряд.

В частности, 24 ноября бензин А-95 стоил в среднем 82,26 грн за литр, а дизель — 97,55 грн. За два дня бензин А-95 подешевел на 77 копеек за литр, а дизельное топливо — на 1 грн.

Где самый дешевый бензин А-95

Среди указанных сетей АЗС самая низкая цена на бензин А-95 предлагает «Авантаж 7» — 77,95 грн за литр.

На заправках БРСМ-Нефть бензин стоит 79,04 грн, а в сети «Укрнафта» — 79,90 грн за литр.

На АЗС UPG литр бензина А-95 продается за 80,90 грн, тогда как в сети BVS — за 81,90 грн.

Самые высокие цены среди операторов зафиксированы на ОККО и WOG — по 84,90 грн за литр.

Разница между минимальной и максимальной ценой бензина А-95 в этих сетях составляет 6,95 за литр.

Следовательно, заправка 50-литрового бака на самой дешевой из приведенных АЗС обойдется почти в 348 грн дешевле, чем на самой дорогой.

Сколько стоит дизельное топливо

Самая низкая цена дизельного горючего среди указанных сетей также зафиксирована на Авантаж 7 — 92,95 грн за литр.

На БРСМ-Нефть дизель продают за 93,29 грн, UPG — за 95,33 грн, а на «Укрнафте» — за 95,90 грн.

В сети BVS литр дизельного горючего стоит 96,90 грн.

Дороже всего дизель продают на АЗС ОККО и WOG — по 99,90 грн за литр.

Таким образом, разница между ценами дизельного горючего в указанных сетях достигает 6,95 грн за литр.

Как изменились цены на автогаз

Автогаз также продолжает дешеветь.

Самая низкая цена среди приведенных сетей предлагает «Авантаж 7» — 59,45 грн за литр.

На БРСМ-Нафта автогаз стоит 59,85 грн, на BVS — 59,90 грн, а на UPG — 60,90 грн.

В сети «Укрнафта» цена составляет 61,05 грн за литр.

Самая высокая стоимость зафиксирована на ОККО и WOG — по 62,90 грн за литр.

Сколько стоит заправить полный бак

По средним ценам на 26 ноября заправка автомобиля с баком объемом 50 литров обойдется примерно:

Бензином А-95 — 4 075 грн.

Дизельным топливом — 4 828 грн.

Автогазом — 3 077 грн.

По сравнению с предыдущим днем заправка 50 литров дизеля стала дешевле на 21 грн, бензина А-95 — на 4 грн, а автогаза — на 17,50 грн.