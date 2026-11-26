Кабинет Министров продлил до 4 июня 2027 года включительно переходный период для бизнеса по выполнению требований защиты работников и посетителей во время «желтого» уровня воздушной угрозы. Предприятия, еще не обеспечившие доступ к укрытиям, смогут продолжать работу по согласованию с работниками и при соблюдении организационных мер безопасности. Об этом сообщило Министерство экономики 25 ноября.

Правительство разрешило бизнесу работать без укрытий во время «желтой» тревоги

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Что меняется для бизнеса

Ранее предприятия должны были выполнить новые требования по укрытиям до 4 декабря 2026 года. Теперь правительство продлило переходный период еще на шесть месяцев.

Это означает, что компании, которые не успели обустроить укрытие или обеспечить доступ к ним, могут продолжать деятельность во время «желтого» уровня воздушной угрозы в определенных условиях.

В частности, нужно согласовать продолжение работы с работниками и обеспечить организационные меры безопасности.

В Минэкономики объяснили, что решение наработали совместно с представителями бизнеса, учитывая рекомендации Верховной Рады.

Цель изменений — дать предприятиям дополнительное время для выполнения требований, не останавливая их хозяйственную деятельность.

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В то же время, продолжение переходного периода не отменяет необходимости обеспечивать безопасность работников и посетителей.

Какие требования будут действовать с 5 июня 2027 года

После завершения переходного периода правительство введет дифференцированный подход к требованиям укрытий.

Они будут зависеть от максимального количества работников и посетителей, которые могут находиться одновременно на объекте.

Для предприятий, где одновременно находится до 20 человек включительно, наличие укрытия не будет обязательным.

Однако бизнес должен обеспечить оповещение о воздушной угрозе, информирование людей о доступных укрытиях, согласование условий работы с работниками и другие организационные меры безопасности.

Для объектов, рассчитанных на одновременное пребывание от 21 до 99 человек, нужно будет обеспечить доступ к укрытию или безопасному пространству.

В определенных условиях допускается использование наиболее защищенного внутреннего помещения здания.

Для предприятий, где одновременно могут находиться 100 и более человек, обязательным станет доступ к готовому укрытию достаточной вместимости.

Следовательно, для небольших торговых точек и других объектов с небольшим количеством людей предусмотрены более мягкие требования, чем для крупных магазинов, торговых центров и предприятий.

Для кого предусмотрены исключения

Правительство также предусмотрело отдельные исключения для предприятий, которые по объективным причинам не могут обеспечить доступ к укрытиям.

Особые условия могут применяться и к бизнесу, поставляющему товары и услуги первой необходимости.

Однако такие предприятия также должны соблюдать установленные меры безопасности.

Минэкономики отмечает, что предпринимателям следует обустраивать укрытие там, где это технически возможно и целесообразно.

В течение переходного периода правительство планирует продолжить консультации с парламентариями и представителями бизнеса по долгосрочному регулированию.

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Что означает «желтый» уровень воздушной угрозы

Напомним, в сентябре 2026 года Кабмин утвердил постановление № 1092, предусматривающее разграничение воздушных угроз по двум уровням — «желтым» и «красным».

«Желтый» уровень применяется при угрозе ударов беспилотниками, тогда как «красный» сигнализирует о более высоком уровне опасности, в том числе возможных ракетных ударах.

Разграничение уровней угрозы призвано позволить бизнесу более гибко организовывать работу во время воздушных тревог.

В то же время, новое решение правительства касается именно работы во время «желтого» уровня угрозы. Оно не означает разрешения игнорировать воздушные тревоги или отказываться от мер защиты людей.