Канадский доллар за прошедший период продолжил дешеветь, оказавшись на новых минимальных отметках по сравнению с прошлым месяцем. Основными источниками движения стали изменения ожиданий относительно дальнейшей политики ФРС и Банка Канады, а также снижение нефтяных котировок и усиление глобального неприятия риска.

Фактором основного ускорения роста цены в паре стала публикация американского индекса потребительских цен за октябрь: цены выросли на 0,4% вместо 0,3%, базовый показатель прибавил 0,3%. Несмотря на замедление относительно сентябрьских 0,6%, результат оказался выше рыночных прогнозов и указывал на сохранение инфляционного давления в американской экономике. Эти данные были крайне важны еще и на фоне заявления представителя ФРС Кристофера Уоллера, выступившего в поддержку повышения процентных ставок уже в декабре, заявив, что при базовом росте около 0,3% и выше стоит обсуждать повышение ставки сразу на полпункта. Это существенно изменило оценку дальнейшей траектории денежно-кредитной политики США: индекс доллара вырос на 0,57%, доходность двухлетних казначейских облигаций США поднялась приблизительно на 18−19 базисных пунктов, доходность десятилетних казначейских облигаций поднялась выше 5%, а вероятность декабрьского повышения ставки ФРС увеличилась примерно до 91%. Тогда как вероятность декабрьского повышения ставки Банком Канады по рыночным оценкам была ниже 50%.

К этому добавилась нефть, которая упала до двухмесячного минимума, когда в США дали понять, что новые военные действия против Ирана не нужны. Дополнительное давление оказала публикация канадского индекса потребительских цен за октябрь: годовая инфляция осталась на уровне 3,1% при ожидавшихся 3,2%, медианный показатель инфляции сохранился на уровне 2,0%, а усечённый показатель снизился с 1,9% до 1,8%. Инфляция без учёта энергетических компонентов также замедлилась с 2,1% до 2,0% в годовом выражении. Эти данные ослабили аргументы в пользу скорого продолжения повышения процентных ставок: вероятность повышения ставки снизилась примерно с 54% до 38%, а доходность двухлетних канадских государственных облигаций сократилась на 4,2 базисного пункта.

В свою очередь, дополнительным фактором укрепления доллара США стало усиление напряжённости на мировых финансовых рынках. Инвесторы начали массово сокращать позиции в акциях технологических компаний на фоне опасений относительно завышенных оценок компаний, связанных с искусственным интеллектом, и устойчивости их будущих доходов. Совокупная капитализация мирового фондового рынка сократилась почти на 9 трлн долларов относительно августовских максимумов, а индекс волатильности VIX достиг отметки 30 пунктов, что усилило спрос на ликвидные защитные активы, прежде всего американский доллар.

Cмена приоритетного вектора в восходящем направлении была подтверждена и с высокой вероятностью может быть продолжена.

Для этого цене необходимо уверенно закрепиться выше уровня 1,4293, где ожидается граница ключевой зоны поддержки с высокой активностью покупателей, которые будут сдерживать попытки вернуться к снижению.

При локальной коррекции в случае формирования уверенного отскока после ретеста этой зоны появится сигнал к развитию следующей волны роста с целевой областью в районе 1,4465−1,4541.

Текущий сценарий будет отменен в случае пробоя зоны поддержки с последующим закреплением цены ниже разворотного уровня на 1,4207.

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