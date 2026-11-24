В конце 2027 года курс доллара в Украине может составить 49−50 грн, а девальвация гривны за год около 6−7%. В то же время гривневые облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) с доходностью около 16% могут оставаться привлекательными для инвесторов. Такой прогноз озвучил основатель инвестиционной компании Hug's Эрик Найман в ходе дискуссии о перспективах украинской и мировой экономики.

В конце 2027 года курс доллара в Украине может составить 49–50 грн

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Что будет с курсом доллара в 2027 году

По мнению Наймана, украинская экономика сможет сохранить относительную финансовую стабильность на следующий год благодаря международной помощи.

Инвестор ожидает, что западные партнеры продолжат финансирование Украины, что позволит избежать резких валютных колебаний.

«Мой курсовой прогноз близок к прогнозам Dragon Capital и Concorde — 49−50 грн. То есть, примерно 6−7% девальвации за год», — отметил Найман.

В то же время, он обратил внимание на ухудшение внешнеторгового баланса Украины. По его словам, сокращение экспорта и увеличение импорта оказывают дополнительное давление на гривну.

Поэтому эксперт не ожидает существенного роста международных резервов Национального банка до конца 2026 года.

По базовому сценарию Наймана, в конце 2027 курс доллара не превысит 50 грн. Однако такой прогноз зависит от дальнейшего поступления международного финансирования.

Выгодно ли покупать гривневые ОВГЗ

Несмотря на ожидаемое ослабление гривны, Найман считает, что государственные облигации остаются интересным инструментом для сбережения средств.

Он привел пример ОВГЗ с доходностью 16% годовых. Если девальвация гривны составит 6−7%, инвестор сможет получить положительную доходность даже после пересчета результата в доллары.

В таких условиях ориентировочная валютная доходность составит около 8−9% годовых для учета комиссий и разницы между курсами купли и продажи валюты.

В то же время, эксперт предупреждает, что риски для украинской экономики постепенно растут.

Если война будет продолжаться и в 2028 году, сокращение экспорта и ухудшение налоговых поступлений может усилить давление на государственные финансы и валютный рынок.

Что прогнозируют другие аналитики

Прогноз Наймана в целом отвечает ожиданиям ряда инвестиционных компаний.

В частности, аналитики ICU прогнозируют курс на уровне несколько выше 49 грн за доллар в конце 2027 года. В то же время, они ожидают, что международные резервы НБУ будут оставаться на уровне более $50 млрд.

По данным Минфина, в макроэкономическом прогнозе Центра экономической стратегии курс доллара на конец 2027 года также оценивался примерно в 49 грн.

В проекте государственного бюджета на 2027 год правительство заложило среднегодовой курс 47,1 грн/$, а на конец года — 48,3 грн/$. Эти характеристики являются расчетными ориентирами, а не гарантированным курсом.

Что происходит с мировыми рынками

Отдельно Найман обратил внимание на ситуацию вокруг компаний, связанных с искусственным интеллектом.

По его мнению, мировой рынок технологических акций проходит этап коррекции после периода завышенных ожиданий возможностей ИИ.

Эксперт считает, что инвесторы переоценили скорость, с которой бизнес сможет внедрять искусственный интеллект и получать от него прибыль.

В то же время, он не сравнивает нынешнюю ситуацию с обвалом технологического сектора в начале 2000-х годов. По его оценке, речь идет скорее о постепенном снижении завышенных ожиданий, чем о мгновенном крахе рынка.

Наем также связывает перспективы мировых финансовых рынков с ценами на нефть и монетарной политикой Федеральной резервной системы США. По его мнению, снижение нефтяных котировок до $50−60 за баррель могло бы создать условия для смягчения монетарной политики ФРС.

Это, в свою очередь, могло бы поддержать фондовые рынки. В то же время, такой сценарий остается экспертным предположением.