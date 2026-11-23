Покупка квартиры может сорваться даже после того, как покупатель передал продавцу значительную сумму денег. В таком случае важно понимать, идет ли речь о задатке или авансе: от этого зависит, можно ли вернуть только уплаченные средства, требовать двойную сумму или обжаловать штраф за отказ от сделки. Об этом пишет «Судебно-юридическая газета».

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Верховный Суд по двум делам рассмотрел разные ситуации: в одном продавец пытался удержать 10% платежа после того, как покупатель воспользовался правом расторгнуть предварительный договор, в другом — покупатель требовал вернуть аванс и дополнительно взыскать штраф из-за того, что основное соглашение не удалось заключить.

Залог и аванс: в чем разница

По статьям 546, 570 и 571 Гражданского кодекса Украины залог — это деньги или движимое имущество, которые передаются в счет будущих платежей, подтверждают договоренность сторон и обеспечивают исполнение обязательств.

Если передавший залог покупатель нарушает обеспеченное им обязательство, деньги остаются у продавца. Если виновен продавец, он должен вернуть полученную сумму и дополнительно уплатить еще столько же. То есть, покупатель может получить двойной задаток.

Например, если покупатель передал 10 тыс. долларов задатка, а продавец по собственной вине отказался выполнять обязательство, которое обеспечивалось этим платежом, покупатель может потребовать 20 тыс. долларов.

Однако двойной возврат не происходит автоматически из-за самого факта срыва покупки. Следует доказать, что переданные средства были именно задатком, существовало обязательство, которое они обеспечивали, а его нарушил продавец.

Если же обязательство прекратилось до начала исполнения или из-за невозможности его выполнить, залог возвращается, но без автоматического удвоения.

Аванс имеет другую функцию: это только предоплата будущей покупки. Он не обеспечивает исполнение обязательств. Поэтому, если основной договор не был заключен, аванс по общему правилу возвращают покупателю, независимо от того, кто отказался от сделки. В то же время, требовать еще одну такую же сумму покупатель не может только на основании факта срыва договоренности.

Важный нюанс: по части второй статьи 570 Г К Украины , если не установлено, что переданная сумма является задатком, она считается авансом. Поэтому самого слова «задаток» в расписке или договоре недостаточно — суд оценивает содержание договоренностей и то, какое именно обязательство должно было обеспечивать платеж.

Верховный Суд отменил штраф в 10% за отказ покупателя от договора

В постановлении от 27 мая 2026 г. по делу № 757/51922/24-ц Верховный Суд рассмотрел спор о возврате денег, переданных по предварительному договору купли-продажи квартиры.

Стороны заключили нотариально удостоверенный предварительный договор 31 марта 2021 года. Основное соглашение планировалось подписать после ввода объекта строительства в эксплуатацию, регистрации права собственности на квартиру за продавцом и полной оплаты ее стоимости. Общая сумма платежа должна составлять 11,7 млн грн — примерно 418,6 тыс. долларов того времени.

Договор разрешал покупателю отказаться от него в одностороннем порядке до заключения основного соглашения. В то же время, предусматривал финансовые последствия: продавец должен был вернуть деньги в течение 90 банковских дней, но мог удержать 10% обеспечительного авансового платежа как штраф.

В июле 2023 г. покупатель сообщил о расторжении договора и попросил вернуть средства. Продавец начал перечислять деньги по частям. В 2024 году покупатель получил четыре платежа — 50 тыс, 25 тыс, 25 тыс и 50 тыс грн. После этого он обратился в суд, обжалуя, в частности, условие содержания 10%.

Суды первой и апелляционной инстанций не удовлетворили это требование. Они исходили из того, что клиент добровольно подписал контракт и согласился с его условиями.

Однако Верховный Суд пришел к другому выводу. Судьи обратили внимание, что фактически договор устанавливал штраф за правомерный отказ покупателя от сделки, то есть за использование права, которое сам документ ему предоставлял.

Верховный Суд подчеркнул, что неустойку нельзя устанавливать за правомерный отказ от исполнения обязательства или односторонне расторжение договора. Такое условие также нарушало баланс интересов сторон и ставило покупателя в невыгодное положение.

В результате суд признал недействительным положение договора об удержании 10% штрафа. В то же время оставшийся договор остался в силе: согласно статье 217 Г К Украины недействительность отдельного условия не обязательно означает недействительность всей сделки.

Этот вывод важен покупателям: если договор предусматривает право отказаться от сделки, продавец не может автоматически наказывать штрафом за использование этого права.

Покупатель требовал вернуть $7 тысяч и еще столько же штрафа: почему суд отказал

Другой спор Верховный Суд рассмотрел в постановлении от 23 июня 2025 г. по делу № 766/8718/23. Он касался предварительного договора купли-продажи недвижимости в Херсоне.

9 февраля 2022 года стороны договорились заключить основной договор до 9 августа того же года. Покупатель передал продавцу 7 тысяч долларов США. Кроме того, стороны предусмотрели штраф в таком же размере на случай невыполнения обязательств.

Однако основное соглашение не было заключено из-за полномасштабного вторжения России и оккупации Херсона. Покупатель обратился в суд, требуя вернуть 7 тыс. долларов и взыскать еще 7 тыс долларов штрафа.

Суд первой инстанции удовлетворил иск частично: обязал продавца вернуть переданные денежные средства, но отказал во взыскании штрафа. Апелляционный суд оставил это решение по-прежнему.

Верховный Суд также не нашел оснований для дополнительного взыскания. Решающим было то, что переданные 7 тысяч долларов суды квалифицировали как аванс, а не задаток. Следовательно, эта сумма была предварительной оплатой, а не способом обеспечения исполнения договора.

Суд исходил из того, что аванс следует вернуть, если основное соглашение не заключили. Но для взыскания штрафа необходимы отдельные законные и договорные основания. Сам факт незаключения договора недостаточно, особенно если стороны не смогли завершить соглашение из-за обстоятельств, которые от них не зависели.

В итоге покупатель получил обратно свои 7 тысяч долларов, но не дополнительную сумму.

Что проверить перед передачей денег за квартиру

Оба дела Верховного Суда показывают, что финансовые последствия срыва покупки зависят не только от названия платежа. Важно, какие обязательства стороны взяли на себя, обеспечивал ли платеж их выполнение и при каких обстоятельствах прекратились договоренности.

Перед передачей денег покупателю следует:

Выяснить, что платится — задаток или аванс. Если стороны хотят обеспечить исполнение обязательств по залогу, это нужно должным образом оформить. Самого названия платежа недостаточно.

Определить, какое обязательство обеспечивает платеж. Предшествующий договор предусматривает обязанность заключить основной договор в будущем, но не заменяет его.

Проверить условия разрыва. Особое внимание следует уделить срокам возврата средств, штрафам и возможности продавца удерживать часть платежа.

Сохранять доказательства. Расписки, банковские квитанции, переписка и сообщения о расторжении договора могут иметь решающее значение в ходе судебного спора.

Следовательно, покупатель может потребовать двойного возврата денег только при наличии условий, предусмотренных законом для задатка, в частности, если продавец виновен в нарушении обеспеченного обязательства. Если же платеж являлся авансом, по общему правилу возвращают только уплаченную сумму.

Судебная практика также подтверждает два важных принципа: продавец не может устанавливать штраф за правомерное использование