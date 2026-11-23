Как сообщает Reuters, публичный дебют Anthropic на фондовом рынке снова привлек внимание к банкротству криптобиржи FTX и решению ее ликвидаторов продать долю в разработчике искусственного интеллекта еще в 2024 году. Тогда продажи принесли конкурсной массе примерно $1,34 млрд, однако по цене закрытия акций Anthropic в первый день торгов этот пакет оценивался бы примерно в $43,3 млрд. Таким образом, потенциальная стоимость актива оказалась примерно в 32 раза выше фактической выручки от его реализации.

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Эта история вновь поставила вопрос о том, не слишком ли рано конкурсная команда FTX избавилась от перспективных активов, а также о том, насколько справедлив механизм возврата денег пострадавшим клиентам биржи, потерявшим доступ к криптовалютам во время ее краха.

Как FTX потеряла потенциально десятки миллиардов долларов

FTX и связанная с ней Alameda Research инвестировали около $500 млн в Anthropic в 2021—2022 годах. На начальном этапе эта инвестиция обеспечила около 13,56% акций компании, но после следующих раундов финансирования доля размылась. К моменту подготовки к продаже в 2024 году FTX владела примерно 7,8% Anthropic.

После банкротства криптобиржи в ноябре 2022 года этот пакет стал одним из активов, которые должна была реализовать конкурсная команда для возврата средств кредиторам. В феврале 2024 года суд разрешил продажу акций.

В марте FTX реализовала примерно 29,5 млн акций за $884 млн. В мае-июне было продано оставшиеся около 15 млн акций, что принесло еще более $450 млн. Общая сумма продаж составила около $1,34 млрд.

Среди покупателей были инвестиционные фонды, в том числе структуры, связанные с Абу-Даби, Jane Street и G Squared.

На тот момент продажи рассматривались как успешная операция конкурсной массы: начальные $500 млн инвестиции превратились примерно в $1,34 млрд, что позволило получить прибыль и направить деньги на погашение требований кредиторов.

Однако после IPO Anthropic 19 ноября 2026 г. эта операция выглядит совсем иначе.

По расчетам Decrypt, на основе цены закрытия акций Anthropic в первый день торгов — $97,17 — ранее принадлежавший FTX пакет мог бы стоить примерно $43,28 млрд. По цене первого соглашения на бирже — $111,50 — его теоретическая стоимость могла достигнуть $49,66 млрд.

Это не значит, что конкурсная масса могла гарантированно получить именно такие деньги. Расчет не учитывает дальнейшее размывание доли в результате новых раундов финансирования, ограничения на продажу акций, возможные налоги и влияние реализации такого крупного котировочного пакета. Но IPO сделало разницу между фактическими продажами и потенциальной стоимостью актива очень наглядной.

Сколько денег FTX вернула кредиторам

Банкротство FTX стало одним из самых крупных в криптоиндустрии. После крушения биржи в 2022 году ее клиенты и другие кредиторы заявляли требования на миллиарды долларов.

В октябре 2024 года суд утвердил план реструктуризации, который предусматривал возврат кредиторам от $14,7 млрд до $16,5 млрд. По оценке FTX, этого хватало, чтобы выплатить большинству клиентов не менее 118% от суммы их разрешенных требований, рассчитанных в долларовом эквиваленте на момент банкротства2.

Это принципиальная деталь: компенсации привязали к стоимости активов на момент крушения биржи, а не к нынешней рыночной цене. Поэтому клиенты, хранившие на FTX Bitcoin, Ethereum или другие криптовалюты, не получают обратно эквивалент количества монет, которое они имели до банкротства. Они получают денежную компенсацию, рассчитанную по исторической оценке требований, с соответствующими выплатами по утвержденному плану.

Для многих кредиторов это означает формальный возврат более 100% долларового баланса на момент краха, но не восстановление реальной стоимости их криптовалютного портфеля по нынешним ценам.

Почему ликвидаторы тоже оказались под критикой

Решение продать Anthropic было принято в условиях банкротства, когда конкурсная масса должна была восстановить ликвидность и обеспечить выплаты кредиторам. Ликвидаторы аргументировали продажу необходимостью конвертировать активы в деньги и снизить риски, связанные с волатильными инвестициями.

Однако сама процедура банкротства FTX также стала предметом критики из-за масштаба расходов на юридические услуги, консультантов и управления процессом. По данным Bloomberg Law, в начале 2025 года утвержденные судом гонорары и расходы по делу приближались к $1 млрд. Значительная часть приходилась на юридические фирмы, консультанты и другие структуры, привлеченные к реструктуризации.

Среди претензий кредиторов и наблюдателей — высокие ставки консультантов, длительность процедуры и вопросы конфликта интересов в отношении юридических фирм, работавших с FTX до банкротства и после него.

Критика также касается контраста между масштабом финансовых потерь клиентов, расходами на процедуру банкротства и роскошным образом жизни руководителей криптобиржи до краха. В то же время, расходы конкурсной массы на юридические услуги и личные расходы бывшего руководства — это разные категории, которые не следует смешивать.

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Сэм Бэнкман-Фрид отбывает 25-летний срок и ищет помилование

Основатель FTX Сэм Бенкман-Фрид, осужденный за финансовое мошенничество и присвоение средств клиентов, отбывает 25-летний тюремный срок. В июне 2026 года апелляционный суд США оставил приговор в силе, отклонив его попытку оспорить осуждение.

Бенкман-Фрид продолжает искать возможность помилования президента США Дональда Трампа. В январе 2026 года Трамп заявлял The New York Times, что не планирует помиловать бывшего руководителя FTX.

IPO Anthropic стало еще одним напоминанием о том, насколько значительны могут быть потери от принудительной продажи активов в рамках банкротства. Но оценивать решение ликвидаторов исключительно по нынешней цене акций также некорректно: в 2024 году они действовали в условиях юридических ограничений, необходимости обеспечить выплаты и неопределенности будущей оценки Anthropic.

Как мы писали: Anthropic провела крупнейшее IPO в истории: компанию оценили в $1,5 трлн.